Daniel Ricciardo szállította a nap meglepetését az idény második sprintfutamán

A rendhagyó hétvége pénteken, az egyetlen szabaedzéssel kezdődött, amelyen a Vestappen–Carlos Sainz–Oscar Piastri hármas végzett az élen. A gyakorlást néhány órával később a sprintkvalifikáció követte, több váratlan fordulatot tartogatva.

A két Mercedes már a Q2-ben kiesett, így csupán a 11. és a 12. helyről rajtolhattak szombaton. A legnagyobb pozitívum ismét a haasos Nico Hülkenberg a maga 10. pozíciójával, illetve a hétszeres futamgyőztes Daniel Ricciardo volt, aki mellé eddig nem állt a szerencse – egészen tegnapig, ugyanis a rajtrács negyedik helyét szerezte meg, míg csapattársa csupán a 15.-et.

Verstappen viszont nem okozott meglepetést: rontott körrel is behúzta a pole-t, a második helyet a szabadedzésen megpördült Ferrari-pilóta, Charles Leclerc szerezte meg, a második sorban pedig a már említett Riccardo mellől a másik Red Bull-os, Sergio Pérez indult.

Többen is fantasztikusan rajtoltak: Logean Sargeant és Kevin Magnussen hat, Cunoda Júki, valamint Pierre Gasly öt pozíciót javított az első körben. Leclerc is bepróbálkozott, de Verstappen még időben bezárta előtte a kaput, és megtartotta a pozícióját. Ricciardo is támadta Pérezt, az RB-s pilóta is túljutott a mexikóin, és már a harmadik helyen autózott.

Norrisnak azonban ismét nem alakult jól a sprinfutama: a start után a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton rácsúszott a két Aston Martinra, amit a brit jobb hátsója sem úszott meg, már az első körben véget is ért az ő, illetve Lance Stroll versenye – jött is a biztonsági autó. A pontszerző helyeken Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Pérez, Sainz, Piastri, Hülkenberg és Magnussen állt.

A harmadik körben a holland indíthatta újra a versenyzést, ami a pozíciócserét illetően azonban nem alakult izgalmasan, csupán megtörtént az újabb csere Ricciardo és Pérez között a harmadik pozícióban.

Nem megszokott módon a holland igen csekély előnnyel menetelt csak az élen: a rövid verseny felénél csupán másfél másodperc volt az előnye a ferraris riválisával szemben. Úgy tűnt, nagy csata ismét nem bontakozik ki, ám fontos pontokat szerezhetnek a pilóták, ami Ricciardo esetében igencsak fontos, ha jövőre is az F1-ben szeretne versenyezni.

A 12. körben mégis kialakult egy kis verseny Magnussen és Hamilton között, az incidens következtében a dánt azonban tíz másodpercre büntették, így kiszállt a pontokért folyó harcból.

Ennek várományosa éppen a brit lehetetett volna, ám ekkor megjelent a kijelzőn: vizsgálják a bokszutcába tett látogatásakor mért sebességét, így Cunoda került az utolsó pont közelébe – végül a brit is megkapta büntetését.

A 19. kör végére nem történt változás az élen: Verstappen megnyerte az idei második sprintfutamát, Leclerc lett a második, Pérez pedig a harmadik helyezett. A negyedik az idei első pontjait megszerző RB-s Ricciardo lett, őt a másik Ferrari-pilóta, Sainz, valamint Piastri követte, illetve – a kizárás miatt – Hülkenberg és Cunoda végzett az első nyolcban vagy a pontszerző helyeken.

A Miami Nagydíj szombaton közép-európai idő szerint 22 órakor folytatódik a futamra kvalifikáló időmérővel.

Végeredmény, Miami Nagydíj, sprintfutam (19 kör, 102,828 km)

pontszerzők:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 31:31.383 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 3.371 másodperc hátrány

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 5.095 mp h.

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 14.971 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 15.222 mp h.

6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 15.750 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Haas) 22.054 mp h.

8. Cunoda Júki (japán, RB) 29.816 mp h.