Tovább dőlhet a kártyavár a Red Bullnál: újabb kulcsember távozhat Verstappenéktől

A Formula–1-ben szereplő Red Bull Racing sportigazgatója, Jonathan Wheatley is távozhat az osztrák istállótól azok után, hogy megelégelte a csapaton belül dúló hatalmi harcokat és Christian Horner csapatfőnök máig lezáratlan szexuális zaklatási ügyét. Ezzel újabb kulcsfigurát veszíthet a világbajnoki címvédő csapat.

Azok után, hogy Adrian Newey, a Red Bull Racing vezető mérnöke bejelentette: 2025-től máshol folytatja pályafutását, nagyon úgy tűnik, nem ő az egyetlen távozó az osztrák istállótól. Ez viszont rendkívül baljós előjel a jövőre nézve Max Verstappenék számára.

A száguldó cirkusz világában jól értesült informátorok arról számoltak be, hogy a Red Bull sportigazgatója, Jonathan Wheatley is a távozását fontolgatja.

A szakember még 2006-ban csatlakozott az osztrák istállóhoz, és komoly szerepet játszott abban, hogy a csapat tökéletesre fejlesztette a bokszkiállást.

Wheatley minden bizonnyal megelégelte a Red Bullon belül dúló hatalmi harcokat, valamint Christian Horner csapatfőnök szexuális zaklatási ügyét – amely a mai napig lezáratlan –, és Newey távozása után ő is a váltást fontolgatja. A sportigazgató mielőtt az osztrák istállóhoz érkezett volna, dolgozott a Renault és a Benetton csapatainál is.

A The Times című lap már azt is tudni véli, hol folytathatja Wheatley, amennyiben elhagyja a Red Bullt. Az 56 éves sportigazgató a hírek szerint már körbe is kérdezett a riválisoknál, milyen lehetőségei vannak, és két csapatot, az Alpine-t és a Saubert már konkrétan megkörnyékezte.

Abban az esetben, ha Wheatley a távozás mellett dönt, újabb kulcsfigurával lenne szegényebb a háromszoros világbajnok Max Verstappent és Sergio Pérezt foglalkoztató F1-es csapat.