Jogi csatározásba kezdett az F1 közkedvelt szereplője és korábbi csapata

A Formula–1-ben szereplő Haas szponzora beperelte a korábbi csapatfőnököt, Günther Steinert a „Surviving to Drive” című önéletrajzi könyvében szereplő állítólagos jogtalan védjegybitorlás miatt. Múlt héten még az olasz szakember perelte a Haast, állítólagos elmaradott fizetések miatt.

Néhány nappal azután, hogy kiderült: a Haas korábbi csapatvezetője, Günther Steiner bíróság elé viszi a Haast Észak-Karolinában az állítólag neki járó jutalékok kifizetésének elmaradása miatt, napvilágra látott, hogy az amerikai istálló jogi lépéseket tett az olasz szakember ellen. Steiner a tavalyi év végén hagyta ott a Haas-t, miután a cég nem hosszabbította meg vele a szerződését. A benyújtott bírósági iratokban a Haas azzal érvelt, hogy Steiner és kiadója, a Ten Speed Press olyan képeket tett közzé, amelyek megsértik a védjegyekre vonatkozó törvényeket.

A Haas által benyújtott dokumentumban a következő olvasható:

„2023-ban a Haas Automation engedélye vagy beleegyezése nélkül Günther Steiner megírta, forgalmazta, reklámozta, értékesítette, terjesztette, valamint haszonélvezője is volt volt a »Surviving to Drive« című kiadványnak, amelyet jogellenesen használt és jelenítette meg. Illetve továbbra is használja a Haas védjegyeit és a Haas Automation Trade Dress-t Steiner személyes pénzügyi hasznára, jogtalan haszonszerzés céljából. A Haas soha nem járult hozzá ahhoz, hogy Steiner az alakulat védjegyeit használja."

A dokumentum szerint korábban már felhívták az 59 éves szakember figyelmét az aggályokra, de nem kaptak megfelelő választ, ezért volt szükség jogi lépésekre.

„A Haas Automation a pert megelőzően értesítette a Steinert, de a mai napig Steiner nem tett semmilyen lépést a jogsértő cselekmények megszüntetésére vagy mérséklésére, ami szükségessé tette a mostani pert” – állítja az amerikai vállalat.

Fotó: Getty Images

A Haas kártérítést követel az Steinertől és kiadójától, valamint tárgyalást kért. Az iratok szerint a korábbi csapatfőnök könyvéből 2024 januárja óta mintegy 15.000 példányt adtak el, amellyel majd öt millió dollárhoz juthatott – a pénzből pedig a cég is szívesen kivenné a részét.

Ha bírósági per előre halad, akkor a legfontosabb kérdés az lesz, hogy vajon Steiner és a Ten Press által felhasznált képek felhasználhatóak voltak-e a jogtulajdonos engedélye nélkül.

Steiner az amerikai alakulatnál tevékenykedett annak 2016-os megalakulása óta, a Netflixen található Drive to Survive című sorozatban való szerepléseinek köszönhetően kultikus figurává vált F1-es körökben. Steiner az idei év eleje óta a német RTL Formula–1-es szakértőjeként foglal helyet a pálya mellett.

