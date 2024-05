A Red Bulltól távozó agytröszt a Ferrari új tanácsadója lehet

A Formula–1 címvédőjétől, a Red Bulltól távozó mérnökzseni, Adrian Newey a Ferrari felé veheti az irányt, ahol „szupertanácsadóként” folytathatja, illetve a 2026-os autó tervezésébe is beszállhat – számolt be róla a spanyol Marca.

Az már korábban kiderült, hogy a mérnökzseni, Adrian Newey majdnem két évtized után távozik az osztrák istállótól, azonban Miamiban a Sky Sportsnak még azt mondta, hogy F1-től mentesen, a feleségével szeretne pihenni. Úgy tűnik, nem tartott sokáig ez a terve.

„Valószínűleg kirándulni fogok a feleségemmel és a kutyákkal. Beülünk egy lakóautóba vagy valami ilyesmibe, körbejárjuk Franciaországot, és élvezzük az életet. Aztán egyszer talán, nem tudom mikor, a zuhany alatt kitalálom, hogy na, ez lesz a következő kaland” – nyilatkozta Newey a Sky Sportsnak adott interjújában.

Azonban most Olaszországban röppentek fel hírek arról, hogy a brit szakember mégsem szakadna el a száguldó cirkusztól, és a Ferrari színeiben folytatná a jövőben.

„A hivatalos bejelentés még hiányzik, de Adrian Newey számára minden út Maranellóba vezet” – tudatta a Sky Sports Italia.

Ahogy azt már megírtuk: Newey távozása május elsején vált biztossá, állítólag éppen a csapatfőnök, Christian Horner szexuális zaklatási botránya miatt döntött a váltás mellett. A szakember a bejelentés szerint a 2024-es szezonban még marad az istálló kötelékében, ám a jövő évi autó fejlesztői munkálataiban nem vesz már részt, a következő időszakban pedig az osztrákok Hypercar-projektjét fejezi be.

Eredeti szerződése jövő év elejéig szólt a csapattal, ami tartalmazott egy egyéves versenytilalmi záradékot is. Tehát legkorábban a 2027-es szezon elején mehetett volna át másik F1-es csapatba, ám a legutóbbi bejelentés szerint már 2025 második negyedévétől munkába állhat valamelyik istállónál – ami, úgy tűnik, éppen az olasz rivális lehet.

Az igazolási hullám pedig nem ért itt véget: nem sokkal később arról is egyre több portál adott hírt, hogy a Red Bull sportigazgatója, Jonathan Wheatley is elhagyja az egyre zaklatottabb közeget ugyanazon okból, mint Newey. Az 56 éves sportigazgató a The Times információja szerint a francia Alpine-t és a jövőre Audivá átalakuló Stake Saubert már meg is környékezte.

Természetesen felmerült a háromszoros világbajnok – és idén is a végső győzelemre legesélyesebb – Max Verstappen távozása is. Méghozzá a Mercedesszel hozták hírbe, azonban egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy nem bízna csapatában a holland, és másfelé kacsintgatna.