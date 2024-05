Feltámadt a tetszhalott: Verstappen megint megtréfálta a teljes mezőnyt

Évek óta nem látott izgalmakat ígért a Formula–1-es Emilia Romagna Nagydíj időmérője, de Max Verstappen ebből megint nem kért. A Red Bull háromszoros világbajnok pilótája a szabadedzéseken mutatott gyengébb forma ellenére is behúzta a rajtelsőséget a vasárnapi futamra. A hétvége eddigi részében ragyogó teljesítményt nyújtó McLarenek a második-harmadik helyet szerezték meg.

Az első etap, azaz a Q1 legnagyobb meglepetését Fernando Alonso szolgáltatta. A spanyol számára a 2024-es szezon csak nem akar összeállni, ám az azért mégsem megszokott, hogy márkatársától, Lance Strolltól is elmaradjon... A szombati szabadedzésen azonban összetörte az autóját, több új, egyelőre egy példányszámban rendelkezésére álló alkatrészt is megrongálva, így közel sem ideális konstrukcióval vágott neki az időmérőnek. Meg is itta a levét: 19. helyen zárt 1,1 másodperces hátránnyal. Mellette az időmérőt egy az egyben kihagyó Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Csou Kuan-jü és Valteri Bottas búcsúzott még.

Már a Q2 is eszelős csatát hozott a továbbjutásért, végül a Red Bull-lal a harmadik szabadedzésen szintén piros zászlót okozó Sergio Pérez vesztett rajta, mindössze öttizedes hátránnyal a második etap legjobb idejét autózó csapattárs mögött a 11. lett. Ékes tanúbizonyságát adva annak, mennyire szoros a mezőny.

A szabadedzéseken tündöklő McLaren és Ferrari sem remekelt, a tetszhalottnak tűnő, a szombati tréninget hatodikként záró Verstappen ellenben váratlanul a hétvége eddigi legjobb idejével várhatta a Q3 kezdetét. Amelybe nagy-nagy meglepetésre bejutott mindkét RB-s, azaz Cunoda Juki és Daniel Ricciardo is. Ellenben kiesett Pérez mellett Esteban Ocon, Stroll, Alexander Albon és Pierre Gasly is.

A riválisok számára nem sok jót ígért, hogy Verstappen két látványos hibája ellenére is a hétvége első 1:14-es idejét hozta, és az első próbálkozások után Lando Norrisszal szemben hét, Charles Leclerc-rel szemben 14 százados előnyben volt.

A holland az utolsó nekifutásával esélyt sem hagyott senkinek, két lila szektor után az utolsó szektorban ugyan megint elkövetett egy kisebb hibát, de így is több mint egy tizedet javított. Ekkor még a két McLaren a pályán volt, Norrisszal javítottak is mindketten, de végül nem a brit, hanem Oscar Piastri tudta a legjobban megközelíteni a világbajnoki cím védőjét: 74 ezredes hátránnyal, az utolsó kigyorsításba szintén belebakizva az övé lett a második hely, míg rutinosabb csapattársáé, a Miamiban pályafutása első győzelmét megszerző Norrisé a harmadik.

A két Ferrari közül Leclerc a negyedik, Carlos Sainz az ötödik helyet szerezte meg. George Russellé lett a hatodik, Cunodáé a hetedik, Lewis Hamiltoné a nyolcadik, Ricciardóé a kilencedik, Nico Hülkenbergé pedig a 10. rajtkocka.

Verstappen a hetedik idei versenyhétvégén a hetedik pole-ját szerezte meg.

A vasárnapi futam magyar idő szerint 15 órakor veszi majd kezdetét.

FORMULA–1, EMILIA ROMAGNA NAGYDÍJ

Időmérő, az élboly

Max Verstappen (Red Bull, holland) 1:14.869

Oscar Piastri (McLaren, ausztrál) +0.074 mp hátrány

Lando Norris (McLaren, brit) +0.091



A teljes rajtsorrend az MTI közlése alapján

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Cunoda Juki (japán, RB)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

5. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

6. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

7. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

8. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

9. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

10. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

