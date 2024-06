Elképesztően fordulatos verseny után Verstappen nyerte a Kanadai Nagydíjat

Max Verstappen nyerte a 2024-es Formula–1-es idény kilencedik futamát, az elképesztő izgalmakkal tarkított Kanadai Nagydíjat. A holland címvédő mögött a McLaren versenyzője, Lando Norris, harmadikként pedig nagy csata után a pole-pozícióból indult George Russell végzett. Öt versenyző, köztük a két Ferrari sem fejezte be a futamot.

Az első gyakorláson a monacói verseny győztese, valamint csapattársa és a mclarenes Lando Norris volt az élen végzett első hármas, a második szabadedzésen már a két Aston Martin-pilóta, Fernando Alonso és a hazai pályán versenyző Lance Stroll, valamint a 26 éves George Russell zárt. Utóbbi pedig ott folytatta szombaton, ahol pénteken abbahagyta: csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, valamint a címvédő red bullos, Max Verstappen mögött zárt, és ismét úgy tűnt, kezd életre kelni a Mercedes.

Amit be is bizonyított a német csapat az időmérőn: A brit pilóta ezredmásodpercre ugyanolyan időt autózott, mint a háromszoros világbajnok Verstappen, a szabályok értelmében viszont mivel ő hamarabb érte el a legjobb eredményt, pályafutása során másodszor (a 2022-es Magyar Nagydíj után) megszerezte a pole-pozíciót. A harmadik helyen, mindössze 21 ezredmásodperc lemaradással Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett.

Fantasztikus Haas-taktika, majd hatalmas hiba

A vasárnapi futam rajtja előtt megérkezett az eső Montrealba, a pilóták esős körülmények között startoltak, de ez sem kavarta meg az élmezőnyt. Russell meg tudta tartani a vezetést, mögötte Verstappen, illetve a két McLaren, Norris és Oscar Piastri ment. Honfitársa, Ricciardo két pozíciót vesztett, Fernando Alonso és Hamilton lépett előre.

De volt, aki náluk is nagyobbat rajtolt: a Haas két versenyzője egyedüllló módon extrém esőgumin startolt, ami fantasztikus taktikai húzásnak bizonyult a csapattól, a harmadik körben Magnussen kilenc pozíciót javítva az ötödik helyen állt, míg csapattársa, Hülkenberg tíz helyet előrelépve a kilencedik pozícióban volt. De nem tartott sokáig az öröm, a gyorsan száradó pálya miatt nem a legalkalmasabb íveken meneteltek, emiatt – feltehetőleg előzetes egyeztetés nélkül – a dán kitért a bokszba köztes esőgumikért, amire a csapat nem volt felkészülve – ezzel hat másodpercet veszítve a 14. helyre tért vissza.

A 13. körre Verstappen egy másodpercen belülre került Russellhez képest, a két McLaren is már csak öt másodperces lemaradásban volt az élen autózó brittel szemben. Eközben a hetedik helyen a Hamiltont üldöző Ricciardót öt másodpercre büntették a sportbírák, ugyanis a rajtnál kiugrott.

A futam harmadához közeledve a versenyirányítás úgy döntött, hogy engedélyezi a DRS használatát, a két résztvevős futam pedig hamar háromfősre nőtt, Norris ugyanis mindenkinél gyorsabb volt a pályán. Az előtte autózó Verstappen ráadásul hibázott, így a brit közelebb férkőzött, majd szinte ellenállás nélkül túl is jutott riválisán, és már érkezett is a Mercedes versenyzőjére. Honfitársa sem jelentett neki gondot, Norris átvette a vezetést. Russell eközben kicsúszott a bukótérbe, így Verstappen is simán átjutott rajta – az első helyről gyorsan a harmadikra esett vissza.

De jött Logan Sargeant, vele együtt a safety car

A Williams amerikai versenyzője ismét hibázott: egy nedves íven megcsúszott, megpördült autója, és a falnak csapódott, ezúttal azonban már nem tudta folytatni a körözést – érkezett a biztonsági autó, aminek legnagyobb elszenvedője az élen 10 másodperces előnyben autózó Norris volt.

A mclarenes nem érkezett ki azonnal kerékcserére, ugyanis a safety car jelzésekor körülbelül 10 méterre volt a bokszbejárattól, így nem tudott erre reagálni, ez pedig az élmenő pozíciójába került. A mögötte autózók többsége kiállt, köztük Verstappen és Russell is, Norris csupán egy körrel később tért ki friss abroncsokért – azonban ez már csak a harmadik helyre volt elég a holland és honfitársa mögött. A hármas mögött Piastri, Hamilton, Alonso, Cunoda, Stroll, Esteban Ocon és Ricciardo állt pontot érő helyeken.

A nagydíj felénél a háromszoros világbajnok előnye két másodperces volt Russell-lel szemben, az őt követő Norris pedig másfél másodperces hátrányban üldözte. Néhány körrel később a monacói győztes, Charles Leclerc három kerékcserét követően az utolsó helyről feladta a versenyt, 18-an maradtak a pályán.

Többen ismét kitértek a bokszutcába, elsőként Hamilton, majd követte őt csapattársa és Verstappen is, az élmenők között csak Norris nem, így rövid időre át is vette a vezetést, majd ő is kiment közepesekért. A McLaren versenyzője Verstappen előtt tért vissza, de a holland azonnal el tudott menni mellette, ugyanis megcsúszott a még hideg gumin a bokszkijárat után, egy körrel később pedig már négy másodperces előnye volt a címvédőnek.

Majd jöttek az újabb kiesők: először Pérez nézte el a kanyar ívét, aminek következtében megsérült hátsó szárnya, és harmadikként elköszönt a versenytől. Majd néhány momentummal később a ferraris Carlos Sainz megpördült a pálya közepén, a mögötte haladó Alexander Albon pedig hiába próbálta kikerülni riválisát, nekiment a spanyol – mindkettejük versenye véget ért, 15-en maradtak a hátralévő 14 körre. Az biztos, hogy ez nem a Williams és a Ferrari versenye...

Verstappen indította újra a versenyt, őt a két McLaren, a Mercedes-duó, az Aston Martin-pilóták, valamint Cunoda, Ocon és Ricciardo pontszerző pozíciókban követték. A start után a holland másfél másodpercre meglépett, Norrist viszont DRS-hatótávon belül üldözte csapattársa, ahogyan őt is Russell, és az ötödik helyen álló Hamilton is ugyanúgy csapattársát.

A 64. körben Russell meg szerette volna előzni Piastrit, az előzési kísérlet közben azonban a bukótérben kötött ki, aminek következményeként Hamiltonnal szemben is pozíciót vesztett. Ő ekkor még nem, csapattársa azonban megelőzte az ausztrált, és Norris mögött a harmadik helyen állt. Néhány minutummal később a másik Mercedes-versenyző is túljutott Piastrin, ami a verseny végeredményét is beállította. A dobogósok mögött Hamilton, Piastri, Alonso, Stroll, Ricciardo, Gasly, valamint Ocon végzett pontot érő helyeken.

Verstappen bezsebelte idei ötödik győzelmét, pályafutásának pedig 60. elsőségét. Norris 17. alkalommal állhatott fel dobogóra, Russell pedig a 2023-as Abu-Dzabi Nagydíjat követően végzett ismét harmadik helyen.

Végeredmény, Kanadai Nagydíj, Montréal (70 kör, 305,270 km):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:45:47.927 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 3.879 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 4.317 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 4.915 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 10.199 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 17.510 mp h.

7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 23.625 mp h.

8. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 28.672 mp h.

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 30.021 mp h.

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) 30.313 mp h.

leggyorsabb kör: 1:14.856 perc (Hamilton, 70. kör)

pole pozíció: Russell

A vb-pontversenyek állása 9 futam után (még 15 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 194 pont

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 138

3. Norris 131

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 108

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 107

6. Piastri 81

7. Russell 69

8. Hamilton 55

9. Alonso 41

10. Cunoda Juki (japán, RB) 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

15. Gasly 3

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 2

17. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1

18. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1

csapatok:

1. Red Bull 301 pont

2. Ferrari 252

3. McLaren 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin 58

6. RB 28

7. Haas 7

8. Alpine 5

9. Williams 2