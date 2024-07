George Russell taktikája volt a nyerő, harmadik futamgyőzelmét húzta be a Belga Nagydíjon

A szombati Belga Nagydíj időmérőjét messze legjobb teljesítménnyel nyerte meg Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája, tízhelyes büntetése miatt azonban csak a 11. helyről rajtolhatott vasárnap. Így a tőle 595 ezreddel elmaradó Charles Leclerc-é lett a pole-pozíció, mögötte Sergio Pérez, Lewis Hamilton és a két McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri, George Russell és Carlos Sainz zárt.

A 44 körös futam rajtján Leclerc megtartotta a vezetést, Hamilton viszont nagyot csatázott Pérezzel, és feljött másodiknak. Norris eközben pár helyet bukott, és csak a hetedik helyen autózott. Verstappen néhány kanyarral később már két pozíciót javítva a kilencedik helyen állt.

Egészen a harmadik körig tartotta magát a Ferrari monacói versenyzője, a hétszeres világbajnok a DRS segítségével azonban könnyedén túljutott riválisán, és már ő vezette a versenyt. Csou Kuan-jü autója technikai hiba miatt ekkor lelassult, a Sauber pilótájának versenye ezzel gyakorlatilag véget is ért. A pontszerző helyeken ekkor Hamilton, Leclerc, Pérez, Piastri, Russell, Sainz, Norris, Verstappen, Fernando Alonso és Alexander Albon autózott.

A 11. körben Russell és Verstappen tért ki először a bokszba, hogy megpróbáljanak az élen autózók elé vágni. Hamilton, Pérez és Piastri is cserélt, majd Leclerc is kitért egy körrel később. Ekkor már csak Norris és Sainz nem jött ki friss abroncsokért, ennek köszönhetően előbbi feljött a ferraris mögé a második helyre. Őt honfitársa, Hamilton, valamint a bokszból visszatért Leclerc, Piastri, Pérez, Russell, Verstappen, Magnussen, Cunoda Júki követte pontot érő helyeken.

Norris végül a 16., Sainz pedig a 21. körben tért be a bokszba, utóbbi így az élboly végére, a nyolcadik pozícióba került vissza. Hamilton örökölte meg a futam első helyét, majd két másodperces lemaradással Leclerc, valamint Piastri, helycsere után Russell és Pérez, Hamilton, valamint Norris menetelt az első hétben.

Igazi kerék-kerék elleni csatákat nem láthattunk, azonban a csapatok eltérő stratégái miatt megmondhatatlan volt, hogy ki nyerheti a futamot, négy csapatnak is megvolt rá az esélye. A Ferrari meg akarta lépni Hamiltont, ezért ismét kihívta a bokszba, erre reagálva Hamilton is azonnal érkezett – Leclerc látogatása azonban igen lassúra (3,4 másodpercesre) sikeredett, ellenben Hamiltonéval (2,4 ), így ez a húzás nem jött be az olasz istállónak, a brit a monacói elé tért vissza. Piastri rövid időre átvette a vezetést, kerékcseréje azonban szörnyen sikerült, ugyanis túlcsúszott, amikor megállt a McLaren garázsa előtt.

Tíz körrel a vége előtt nagyjából visszaállt a sorrend az élmezőnyben, kivéve Russellt illetően, aki átvette a vezetést az élen, ráadásul fel is vetette mérnökének az egykiállásos stratégiát – amely végül győzelmet ért számára. Mögötte a második mercedeses menetelt, akit – immáron – Piastri követett. Az ausztrál egy gyönyörű előzést bemutatva utasította maga mögé Leclerc-t. A véghajrá előtt a Russell, Hamilton, Piastri hármas vezetett, őket Leclerc, Verstappen, Norris és Pérez követte.

A hétszeres világbajnok autóján lévő gumik jóval frissebbek voltak, mint azok, amelyeken Russell autózott. Hamilton folyamatosan, körről körre csökkentette a távolságot csapattársához képest, de honfitársa olyan fantasztikusan védekezett, hogy 34 (!) körös gumikkal is megtartotta első helyét. Fél másodperces hátrányban érkezett be a célba Hamilton a második, Piastri pedig a harmadik helyen.

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps (44 kör, 308,052 km, a pontszerzők):

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:19:57.040 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 0.526 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1.173 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 8.549 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 9.226 mp h.

6. Lando Norris (brit, McLaren) 9.850 mp h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 19.795 mp h.

8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 43.195 mp h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 49.963 mp h.

10. Esteban Ocon (francia, Alpine) 52.552 mp h.

11. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 54.926 mp h.

12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:03.011 p h.

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:03.651 p h.

14. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:04.365 p h.

15. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:06.631 p h.

16. Valtteri Bottas (finn, Kick-Sauber) 1:10.638 p h.

17. Cunoda Juki (japán, RB) 1:16.737 p h.

18. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1:26.057 p h.

19. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:28.833 p h.

Kiesett:

Csou Kuan-jü (kínai, Kick-Sauber)

leggyorsabb kör: 1:44.701 perc (Pérez, 44. kör)

pole pozíció: Leclerc

A vb-pontversenyek állása 14 futam után (még 10 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 275 pont

2. Norris 197

3. Leclerc 174

4. Piastri 164

5. Sainz 160

6. Hamilton 143

7. Russell 141

8. Pérez 129

9. Alonso 47

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Cunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Albon 4

18. Ocon 4

19. Csou, Sargeant és Bottas 0–0

csapatok: