Azonnali hatállyal meneszti a Williams Sargeantet, már az utódja is megvan

A Williams vezetőségének minden bizonnyal a holland versenyhétvégén történt újabb balesete tette fel az i-re a pontot, miután Sargeant a szombati szabadedzésen a hatos kanyar után lesodródott az útról, a füvön megcsúszott az autója, és nagy sebességgel a bal oldali szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében autója kigyulladt, szerencsére sikerült épségben kiszállnia a járműből.

Sargeant F1-be érkezése óta napi szintű kérdés az, hogy a Williams meddig tűri még a rengeteg hibát – hát eddig.

Ugyanis az amerikai versenyzőnek szinte nem telik el úgy versenye (beleértve a szabadedzéseket és az időmérőket), hogy ne törné össze az autóját. Ez természetesen nemcsak az elképesztő javítási költségek miatt okoz(ott) kellemetlenséget a csapatnak, hanem amiatt is, hogy a dollármilliókért folyó versenyben jócskán lemaradnak a többi istállótól.

A Williams hivatalos honlapján egyúttal köszönetet mondott Sargeantnek, aki 36 versenyhétvégén indult, tavaly hazai környezetben pontot is szerzett, így Michael Andretti után 30 évvel volt újra amerikai pontszerző az F1-ben.

Eleinte úgy tűnt, Mick Schumacher vagy Liam Lawson lehet Alexander Albon új csapattársa, a brit csapat azonban Franco Colapintót választotta, akinek érkezésével 23 év után lesz ismét argentin versenyző a sorozatban. A 21 éves pilóta idén már a Brit Nagydíj szabadedzésén bemutatkozott a legjobbak között, ezen kívül a Formula–2-ben pallérozódott: Imolában nyert, Barcelonában és Spielbergben pedig második volt. A sorozatban10 verseny után 96 ponttal a 22 fős mezőny hatodik helyén áll. Colapintónak kilenc versenyhétvégén lesz lehetősége bizonyítania a legjobbak között, legközelebb már két nap múlva pénteken, az Olasz Nagydíj szabadedzésén.

Nem könnyű az idény közben döntést hozni arról, hogy versenyzőt cserélünk, de úgy gondoljuk, hogy ez adja a legjobb lehetőséget a Williamsnek arra, hogy harcba szállhasson a pontokért az év hátralévő részében. Most vetettünk be egy jelentős fejlesztési csomagot, és minden pontszerzési lehetőséget maximalizálnunk kell ebben a roppant szoros középmezőnybeli küzdelemben. Hiszünk abban is, hogy megéri a juniorprogramunkba fektetni, és Franco fantasztikus lehetőséget kap rá, hogy megmutassa, mire képes a fennmaradó kilenc nagydíjhétvége során