Micsoda nap a Ferrarinak hazai közönség előtt: Charles Leclerc nyerte az Olasz Nagydíjat

A monzai verseny szabadedzései Lewis Hamiltonról szóltak: a pénteki második gyakorlást és a szombati időmérő előtti utolsó szabadedzést is a hétszeres világbajnok pilóta nyerte meg – így esélyesként kezdhette a rajtrács sorrendjéről döntő edzést.

Délután azonban már nem a Mercedes brit pilótája volt a főszerepben, hanem honfitársa, a hónapok óta fantasztikus formában versenyző Lando Norris. A mclarenes megint fantasztikus kört tett össze a Q3-ban, hasonlóan a múlt heti holland nagydíjhoz, pole-pozíciót szerzett, mögötte ausztrál csapattársa, Oscar Piastri végzett. A második sort George Russell és Charles Leclerc bérelte ki, mögöttük Carlos Sainz és Lewis Hamilton zárt a legjobb idővel. Max Verstappen pedig csak a hetedik helyről indulhatott – ami Norris számára igen kedvező eredmény a világbajnoki csatában.

Az 53 körös futam rajtja hatalmas Mclaren-házicsatát hozott, amelyből Piastri jött ki győztesen, és néhány kanyar után át is vette a vezetést. Norris óriásit veszített, hiszen nemcsak csapattársa, de még a harmadik helyről startoló Leclerc is megelőzte, így néhány másodperc után már csak a harmadik helyen állt. Russell autója is megsínylette a rajtot, az első kanyart elfékezte, kisodródott a pályáról és csak a hetedik pozícióba tért vissza. Így Sainz, Hamilton és Verstappen is egy-egy helyet előrelépett. Sergio Pérez a nyolcadik, Alexander Albon és Fernando Alonso pedig a kilencedik, illetve tizedik helyen állt.

Russell sérült autója miatt igen hamar, már a 12. körben kitért a boxba, ahol a friss abroncsok mellett egy orrkúpcserét is eszközöltek a Mercedes szerelői. A 26 éves brit csak a 18. helyre tért vissza, ezzel kiszállt a dobogóért folyó versenyből. Piastri továbbra is magabiztosan tartotta pozícióját az élen, Leclerc két és fél másodperccel követte az ausztrált, Norris pedig szorosan, egy másodperccel autózott a ferraris mögött.

Három körrel később azonban nagy meglepetésre a McLaren kihívta a boxba a britet, amire a következő körben a riválisok is reagáltak: érkezett Leclerc és Hamilton is, így az egykiállásos stratégia a verseny korai szakaszában megdőlni látszott.

A narancssárgák az ausztrál cseréjével sem vártak sokat, két körrel később ő is friss gumikat kapott. Ez a sorrendet is felbolygatta: Sainz vette át a vezetést, majd a két Red Bull, Albon, Norris, Leclerc, Esteban Ocon, Lance Stroll, valamint Hamilton menetelt a pontot érő pozíciókban.

A verseny feléig Sainz és Verstappen is megkapta az új gumikat, utóbbi dobogós esélye azonban teljesen elszállt (ha egyáltalán volt). A holland jobb hátsó kereke ugyanis makacskodott, így cseréje igen hosszúra, 6,2 másodpercre sikeredett. Visszatért ugyan a hatodik helyre, de Hamiltonhoz képest hét másodperces lemaradással.

Ekkor már visszaállt az élmezőny sorrendje is, Piastri autózott az élen, szűk két másodperces lemaradással pedig már csapattársa követte őt. Mögöttük ugyanennyire Leclerc, majd hatalmas lemaradással a Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Russell, Ocon és Alonso hetes.

Piastri és Norris aztán újra kiment friss abroncsokért, utóbbi ezzel a hatodik helyre esett vissza, legnagyobb riválisa mögé. Verstappen azonnal kérdezte is mérnökét, hogy védekezzen-e a brittel szemben. Rövid ideig sikerült is lassítani a mclarenest, azonban a 41. körben hatalmas tempóelőnnyel érkezett szélárnyékban Norris, a holland pedig nem tudott védekezni, így pozíciót cseréltek.

A papaják boxlátogatása azonban ismét felkavarta az állóvizet: a két Ferrari – elöl több mint tíz másodperces előnnyel Leclerc, másodikként pedig a születésnapos spanyol menetelt –, majd a McLaren versenyzői, utánuk Hamilton, Verstappen, Russell, Pérez, Magnussen és Albon az első tíz helyen. Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy a két Ferrari végigcsinálja-e a versenyt újabb kerékcsere nélkül.

Majd Sainzra hárult az a feladat, hogy amennyire csak tudja, feltartsa a mögötte érkező két McLaren-versenyzőt. Piastrit nagyjából másfél körig tudta maga mögött tartani, azonban Leclerc-kel szemben 11,5 másodperces lemaradásban volt. Csapattársa is könnyedén hagyta le a Ferrarit.

Az ausztrál három körrel a vége előtt 7,5 másodpercre zárkózott az élmenőre, a monacói azonban majdnem 40 körös (!), szemcsés gumikkal is nagyon magabiztosan tartotta magát. A ferraris a véghajrában már nem hibázott és nem adott lehetőséget Piastrinak,

ezzel 2019 után ismét nyert Monzában, pályafutása során pedig hetedjére állhatott a dobogó legfelső fokán.

Piastri végül három másodperccel Leclerc mögött ért be, Norris pedig szorosan követte csapattársát. Sainz lett a negyedik, pontot még Hamilton, Verstappen, Russell, Pérez, Albon és Alonso szerzett.

A Ferrarinak története során ez volt a 20. sikere a hazai nagydíján.

A világbajnoki idény két hét múlva, az Azeri Nagydíjjal folytatódik Bakuban.

Norris 62 pontra van a világbajnoki tabellát vezető Verstappentől nyolc futammal az idény vége előtt. A konstruktőri versenyben is csökken a differencia, a McLaren csupán nyolc (!) pontra van a Red Bulltól, azonban a Ferrarit se felejtsük el: a hétvégi 27 pontjukkal már csak 31 egység a hátrányuk a brit istállóval szemben.

Formula–1

Olasz Nagydíj

Monza (53 kör, 306,720 kilométer)

Végeredmény:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:14:40.727 óra Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 2.664 másodperc hátrány Lando Norris (brit, McLaren) 6.153 mp h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 15.621 mp h. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 22.820 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 37.932 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 39.715 mp h. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 54.148 mp h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:07.456 perc h. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:08.302 p h.

Leggyorsabb kör: 1:21.432 perc (Norris, 53. kör)

A vb-pontversenyek állása 16 futam után (még 8 van hátra):

Versenyzők:

Max Verstappen 303 pont Lando Norris 241 Charles Leclerc 217 Oscar Piastri 197 Carlos Sainz 184 Lewis Hamilton 164 Sergio Pérez 143 George Russell 128 Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 50 Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24 Nico Hülkenberg (német, Haas) 22 Cúnoda Juki (japán, RB) 22 Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12 Pierre Gasly (francia, Alpine) 8 Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6 Kevin Magnussen (dán, Haas) 6 Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 6 Esteban Ocon (francia, Alpine) 5

Konstruktőrök: