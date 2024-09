Egy Red Bull és egy Ferrari is ripityára tört egy körrel az Azeri Nagydíj vége előtt

A bakui hétvége pénteki nyitányán a Red Bull, illetve a Ferrari uralta a mezőnyt, azonban a szombati, harmadik szabadedzésen már a McLaren is megmutatta az igazi arcát: a világbajnoki győzelemre hajtó Lando Norris a harmadik, ausztrál csapattársa, Oscar Piastri a negyedik helyen zárt. Sőt, a Mercedes is megérkezett, ugyanis George Russell zárt az élen, így igen izgalmas időmérőre számíthattunk.

Így is lett, már az első etap hatalmas drámát hozott: Norris ugyanis már a Q1-ben kiesett, és csak a 16. rajtrácsot szerezte meg (végül a 15.-ről indulhatott) – ez pedig a vb-címére is veszélyt jelenthetett. Szerencséjére Piastri remekül teljesített, a második legjobb köridőt autózta az utolsó etapban, így (a sorozatban negyedszer pole-pozíciós ferraris) Charles Leclerc mellől, a második helyről indulhatott vasárnap. A második sort az olasz istálló másik versenyzője, a Williamshez távozó Carlos Sainz, valamint a Red Bull mexikói pilótája, Sergio Pérez bérelte ki. A világbajnoki címvédő Max Verstappen küszködött a Q3-ban, csak a hatodik rajtkockát szerezte meg.

A hetedik legjobb köridőt teljesítő hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, valamint a már Q1-ben búcsúzó Esteban Ocon több új erőforrás-elemet vetett be autóján, amivel megszegte a szezonra vonatkozó engedélyüket, így mindkét pilóta a bokszutcából kényszerült rajtolni. Így a Monzában bemutatkozó Franco Colapinto egy pozíciót javítva a nyolcadik, Alexander Albon a kilencedik, míg a Haasnál bemutatkozó Oliver Bearman a tizedik pozícióba lépett elő.

Az 51 körös futam rajtján Leclerc simán megtartotta élmenő pozícióját, ahogyan Piastri is maradt a helyén, mögé azonban Sainzot megelőzve Pérez zárkózott fel. Verstappen megelőzte Russellt, Norris pedig fantasztikusan rajtolt és egy kör után már a 12. helyen állt Cunoda Júki mögött, aki a rajtnál elkapta Lance Stroll bal első kerekét, így gyakorlatilag a kanadai számára véget is ért a verseny. Ekkor Leclerc, Piastri, Pérez, Sainz, Verstappen, Russell, Fernando Alonso, Colapinto, Albon és Bearman autózott a pontot érő helyeken.

Nyolc körébe került Norrisnak az, hogy pontszerző pozícióba kerüljön, ám elmaradása az élen autózó Leclerc-rel szemben már több, mint egy boxkiállás volt ekkor. Honfitársa, Hamilton is fantasztikusan kezdett, már a 15. pozícióban állt.

Érdekesség, hogy a mercedeses ekkor már f1-es karrierjének százezredik versenykilométerén is túl volt.

A 11. körben Colapinto kezdte meg a kerékcserék sorát, majd Alonso, Verstappen, Russell, Hamilton és Pérez is követte az argentint. A boxlátogatás igencsak felbolygatta a mezőnyt: Leclerc, Piastri és Sainz mögött Albon, Norris, a visszatért Pérez, Nico Hülkenberg, Bearman, Verstappen és Daniel Ricciardo pozíciói értek ekkor pontot. A monacói a kezdeti szűk előnyét növelni tudta, ekkor már hat másodperc volt a fórja a mögötte menetelő ausztrállal szemben.

Majd Leclerc is új szettet kapott, kivezetőköre azonban nem sikerült erősre, ennek köszönhetően Piastri ismét egy másodpercen belülre zárkózott, majd a célegyenesben olyan közel került riválisához, hogy hiba nélkül, fantasztikus manőverrel túl is jutott a monacóin. A ferraris vissza is támadott, ám nem tudta visszavenni pozícióját, sőt a kisebb csörte következtében Pérez is megérkezett rá. Az biztos, a 20. körben új verseny kezdődött.

Tíz körrel később sem változott sokat a verseny képe – sem az izgalmakat, sem az állást tekintve. A McLaren-versenyző tartotta öt-hat tizedmásodperces előnyét Leclerc-rel szemben, Pérez pedig szorosan követte őket. Albon harminc körös gumikkal tartotta a lépést az első hármassal, Norris pedig Verstappennel meccselt az ötödik pozícióért (ugyancsak harminc körös abroncsokkal). A holland világbajnokot Russell üldözte, a kilencedik ekkor Alonso, a tizedik pedig Colapinto volt.

Norris a 38. körben tért ki először és utoljára a boxba, a véghajrára közepes keverékeket kapott. Végül a hetedik helyre, éppen legnagyobb riválisa, Verstappen mögé tért vissza a pályára, akit 15 másodperces lemaradással üldözött. Ekkor Piastri előnye nyolctizedes volt Leclerc-rel szemben, Pérez pedig két másodperccel volt a monacói mögött. Az osztrák istálló versenyzőjét Sainz, valamint Russell követte, a pontot érő helyeken még Verstappen, Norris, Alonso, Albon és Hülkenberg menetelt.

Norris végül az utolsó körökben feljött Verstappenre, majd a hatalmas tempóelőnynek köszönhetően könnyedén túljutott a hollandon, és átvette az ötödik helyet.

Majd jött az elképesztő meglepetés: egy körrel a vége előtt Pérez megtámadta Leclerc-t, a monacói azonban fantasztikusan tartotta pozícióját. A red bullos megkapta magára Sainzot is, aki ugyancsak túljutott rajta, azonban a spanyol egy kisebb balrakormányozás után összeütközött Pérezzel, és mindkettejük a falban végezte. Ezzel George Russell megörökölte a dobogó alsó fokát, Lando Norris pedig a negyedik helyre lépett elő. Pontot még Verstappen, Alonso, Albon, pályafutása második F1-es versenyén Colapinto, Hamilton és Bearman.

Piastri a Hungaroring után megszerezte F1-es pályafutása második győzelmét, csapata pedig megelőzte a Red Bullt a konstruktőri versenyben.

A száguldó cirkusz jövő héten Szingapúrban folytatódik.

A végeredmény és a világbajnoki pontverseny állása később.

(Borítókép: Oscar Piastri a F1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon a Baku City Circuit versenypályán 2024. szeptember 15-én, Bakuban, Azerbajdzsánban. Fotó: Clive Rose / Formula 1 / Getty Images)