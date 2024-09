Véget ért egy korszak: a nyolcszoros futamgyőztes Daniel Ricciardót leváltotta az RB

Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, ugyanis a Formula–1-ben érdekelt Visa Cash App Red Bull csütörtökön este bejelentette: a nyolcszoros futamgyőztes ausztrált, Daniel Ricciardót a szezon hátralevő részére az új-zélandi Liam Lawson váltja. A 22 éves versenyző már a következő, Amerikai Nagydíjon bemutatkozik a japán Cunoda Júki társaként – másodjára is.

Vagyis visszatér Lawson, ugyanis 2023 nyarán, amikor Ricciardo kézcsonttörést szenvedett, éppen ő helyettesítette néhány hétre, pontosabban öt versenyen a műtétre is szoruló 35 éves pilótát. Most azonban nemcsak pótólja, hanem le is váltja az ausztrált, akinek feltehetően a szingapúri verseny volt az utolsó szereplése a királykategóriában.

Érdekesség, hogy Lawson tavaly éppen Szingapúrban szerzett pontot, ahol a kilencedik helyen végzett, és most Ricciardo F1-es pályafutásának végállomása lett – de nem akármilyen utolsó tánc volt ez. Az ausztrál időmérője és versenye igencsak pocsékra sikeredett, futama azonban emlékezetes maradt: az utolsó előtti körben az RB kihívta egy kerékcserére, hogy megfuttassa vele a leggyorsabb kört, és elvegye az addigi tulajdonostól, Lando Norristól, akinek ez egy pluszpontot jelentett volna, a Max Verstappen elleni világbajnoki küzdelemben pedig minden egység számít. Riccardo megfutotta az addigi leggyorsabb kört, ezzel elvette a McLaren versenyzőjétől az azért járó pontot (ezt az ausztrál nem kapta meg, ugyanis azt csak az első tíz helyezett egyike szerezheti meg), így sikerélménnyel zárhatta pályafutását. Verstappen is hálás volt korábbi csapattársának tettéért, a verseny vége után azonnal meg is köszönte Ricciardónak.

„Liam már jól ismeri a csapatot, hiszen az előző szezonban is nálunk versenyzett, és jól bírta a nehéz körülményeket, szóval ez egy természetes átmenet lesz. Nagyszerű látni, hogy a Red Bull család fiatal tehetségei megteszik a következő lépést” – nyilatkozta Laurent Mekies csapatfőnök.

Daniel Riccardónak tegnap este óta számos korábbi, illetve jelenlegi Formula–1-es pilóta is köszönetet mondott az Instagram-oldalán.

Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője 24 óráig elérhető történetében azt írta: „Az első és egyetlen Daniel Ricciardo. Hiányozni fogsz a paddockból, barátom. Sok szerencsét a továbbiakban!”

Felipe Massa , a 2008-as világbajnoki versenyfutás második helyezettje külön posztot szentelt a leköszönő pilótának, amelyben gratulált a pályafutásához és kiemelte, biztos benne, hogy így már több idejük lesz találkozni.

Ricciardo is kitett egy bejegyzést, amelyben köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett vele ebben az utazásban.

Egész életemben szerettem ezt a sportot. Vad és csodálatos, és egy utazás volt. Köszönöm a csapatoknak és az egyéneknek, akik kivették a részüket ebből. A szurkolóknak, akik néha jobban szeretik a sportot, mint én, köszönöm. Mindig lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek, de nagyon jó volt, és az igazat megvallva nem változtatnék rajta. A következő kalandig.

A kommentszekcióban számos pilóta reagált az eseményekre, Oscar Piastri, a McLaren versenyzője „gratulált mindenhez, amit elért”, csapattársa, Lando Norris csak annyit írt, hogy „szeretlek, testvérem”, a háromszoros világbajnok Max Verstappen pedig azt kérte az ausztráltól, hogy „fel a fejjel barátom, rengeteg csodálatos pillanat vár még”.

A 35 éves Ricciardo 2011 óta 257 futamon indult a Toro Rosso, a Red Bull, a Renault, a McLaren, az Alpha Tauri és az RB színeiben, 32-szer állhatott dobogóra, nyolc alkalommal győztesként.