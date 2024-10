Schumacher előtt váratlanul kinyílhat egy ajtó, és visszatérhet az F1-be

A közelmúltban arról szóltak a németországi hírek, hogy jövőre is pilótaülés nélkül marad a hétszeres világbajnok fia, és mivel már a 2023-as és a 2024-es idényben is csak tartalék volt, jó eséllyel ezzel véget is ért a Formula–1-es karrierje, és a csapatok új tehetségek felé fordulnak.

Most azonban az őt már a Ferrari kötelékéből ismerő Mattia Binotto segíthet neki álma életben tartásához.

A 2025-ös rajtrácsról még két nevet nem ismerünk, de a Visa RB-nél minden bizonnyal Liam Lawson lesz Cunoda társa, minthogy időközben már a mostani idényben is átvette Daniel Ricciardo helyét.

Ezzel pedig már csak a jövőre Sauberként, 2026-tól viszont már Audiként induló csapatnál van kérdőjel. Korábban úgy tűnt, hogy Nico Hülkenberg mellett Valtteri Bottasszal terveznek, most azonban váratlanul Mick Schumacher neve is újra képbe került.

„Megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy kihasználjuk az időt, mivel már minden más csapat véglegesítette a 2025-ös felállását – mondta az Audi F1 új főnöke, Mattia Binotto a Corriere della Serának. – Két opciónk van. Egyfelől egy rutinos pilóta, akinek a tapasztalata segíthet a fejlődésben, illetve egy fiatal tehetség, akivel együtt eljuthatunk majd a csúcsra.”

Binotto hozzátette, egyértelműen fontolóra veszik a Haasnál bemutatkozó német pilótát, akit már a Ferrari tehetségkutató programja óta ismer.

Mindenképpen fontolóra vesszük. Találkoztam vele, és beszéltem vele erről. Nagyon régóta ismerem, még a Ferrari-akadémiáról. Ismerem az erősségeit, és hogy mit hozhat a csapathoz. Az ő neve egyértelműen ott van a kiszemelteké között

– mondta Schumacherről.

A csapat szereplésével kapcsolatban azért óvatosan fogalmazott, véleménye szerint akár 2030-ig is várni kell majd arra, hogy sikeres legyen az Audi az F1-ben. A Sauber jelenleg csontutolsó a világbajnoki tabellán, és még egy pontot sem tudott szerezni 2024-ben.

„Az egész csapatnak arra van szüksége, hogy minden a feje tetejére álljon – mondta, majd korábbi csapatával példálózott. – A Ferrarihoz képest például óriási a differencia mind a létesítmények, mind a személyzet, mind a felszerelések terén. Ugyanakkor rengeteg hasonlóságot látok az ottani 1995-ös kezdésemmel.”

(Borítókép: Kym Illman / Getty Images)