Kettős Ferrari-győzelem az Amerikai Nagydíjon, Norris távolabb került a vb-címtől

Egy hónap őszi szünet után visszatért a száguldó cirkusz mezőnye, méghozzá az amerikai egyesült államokbeli Austinba, a sprinfutammal összekötött versenyhétvégére. A pénteki egyetlen szabadedzésen már körvonalazódtak az erőviszonyok: a két Ferrari, illetve a két világbajnoki aspiráns, Max Verstappen, valamint Lando Norris zárt az élen. A rövid futam rajtrácsáról döntő időmérőt már a hetek óta szenvedő holland vb-címvédő Verstappen nyerte, mögötte a mercedeses George Russell, Charles Leclerc és a Norris végzett. A sprintversenyt végül a pole-pozíciós Red Bull-pilóta zárta az élen, a második Carlos Sainz, a harmadik pedig a mclarenes Norris lett – Verstappen első helye pedig azt jelentette, hogy ismét növelni tudta előnyét riválisával szemben az összesített tabellán...

Az austini nagydíj időmérője is igen izgalmasra sikerült: a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton már a Q1-ben kiesett és végül csak a 17. helyről rajtolhatott, míg csapattársa – aki a Q3-ba is bejutott – utolsó körén a falba vágta az autóját, ezzel elvette Verstappentől és Leclerctől a lehetőséget a javításra, valamint segítve Norrist az első helyhez. A holland utolsó mért ideje a második legjobbnak bizonyult, Leclerc és Oscar Piastri pedig a második sort bérelte ki. A Mercedes brit pilótája végül a parc fermé szabályai miatt a boxutcából kényszerült rajtolni.

Úgy tűnt, az 56 körös futam rajtját jól kapta el Norris, Verstappen azonban be tudott vágni a brit mellé, majd kissé ki is sodorta a pályáról. A két versenyző annyira el volt foglalva egymással, hogy nem vették észre a mögöttük menetelő Leclerc-t, aki gyönyörű kigyorsítás után nevető harmadikként átvette a vezető pozíciót, Norris pedig három helyet rontva, Sainz mögé a negyedik helyre csúszott vissza. A harmadik körben, az öt pozíciót javító Hamilton kicsúszott a sóderágyba, az eset miatt pedig biztonsági autós fázis következett. A 39 éves brit versenye ezzel véget is ért.

A Hamilton kiesése miatt beküldött biztonsági autó mögött Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Cunoda Júki, Sergio Pérez és Alonso sorakozott az első tíz helyén. Három körrel később a monacói újraindította a mezőnyt, és bár Verstappen tartotta vele a lépést, élmenő pozícióját sikerült megtartania. Néhány minutummal később már három másodpercre növelte előnyét, a hollandnak pedig már hátrafele kellett figyelnie, ugyanis Sainz kezdett a nyakában loholni.

A futam harmadánál Leclerc előnye hét és fél szekundumra nőtt Verstappennel szemben, Sainz viszont tartotta a lépést a hollanddal, csupán két másodperccel volt lemaradva tőle. A spanyol mögött a két McLaren-pilóta, előbb Norris, majd Piastri autózott, őket Pérez, Nico Hülkenberg, a bemutatkozó Liam Lawson, az imént öt másodperces büntetést kapó Russell, valamint Alonso menetelt pontot érő pozíciókban. Az élmezőnyből Sainz tért ki először a boxutcába, majd Verstappen is kiment lágyakért, amire azonnal reagált a Ferrari, Leclerc-t is hívta mérnöke. Előbbi Sainz mögé, utóbbi a spanyol elé tért vissza.

Ekkor ideiglenesen a két McLaren, Norris, valamint Piastri vezette a futamot.

De gyorsan visszaállt a rend: Leclerc visszavette első helyét, Sainz felzárkózott csapattársa mögé, a harmadik helyen Verstappen menetelt, akit a boxból kijövő Norris követett szorosan.

A 47. körben Leclerc 4,5 másodperccel vezetett spanyol csapattársa előtt, akit Verstappen üldözött 7,5 minutumos lemaradással. Az izgalmak azonban csak itt kezdődtek: Norris hosszú körök óta lopta a távolságot a holland mögött, többször is megpróbált előzni, a Red Bull versenyzője azonban körökön keresztül fantasztikusan védekezett. Négy körrel a vége előtt meglett az eredménye a hatalmas presszónak: Norris átjutott riválisán, Verstappen azonban a menőver közben kiterelte, így át is adta a harmadik pozícióját riválisának. A visszajátszásból azonban kiderült, hogy Verstappen volt előnyösebb pozícióban, a felügyelő bizottságon volt a világ szeme...

A két aspiráns csatája közben azonban Charles Leclerc leintette a kockás zászlót, mögötte hét és fél másodperces lemaradással csapattársa, Carlos Sainz szelte át a célvonalat.

A leintés előtt megszületett a döntés, Lando Norrist öt másodperccel büntették pályán kívüli előnyszerzés miatt, így a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg. A holland ezzel 57 pontra növelte előnyét a világbajnoki tabellán Norisszal szemben.

Pontokat még Piastri, hatalmas versenyzéssel Russell, Pérez, Hülkenberg, valamint a két újonc, Lawson és Colapinto szerzett.

A Ferrari fantasztikus hétvégéjének köszönhetően 43 (!) pontot szerzett és csupán nyolc egységre van a konstruktőri versenyben a Red Bulltól, 48-ra pedig a tabella éllovas Mclarentől.

A versenyzés jövő héten Mexikóban folytatódik.

Végeredmény, Egyesült Államok Nagydíja, Austin (56 kör, 308,405 km):

Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:35:09.639 óra

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 8.562 másodperc hátrány

Max Verstappen (holland, Red Bull) 19.412 mp h.

Lando Norris (brit, McLaren) 20.354 mp h.

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 21.921 mp h.

George Russell (brit, Mercedes) 56.295 mp h.

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 59.072 mp h.

Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:02.957 perc h.

Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:10.563 p h.

Franco Colapinto (argentin, Williams) 1:11.979 p h.

leggyorsabb kör: 1:37.330 perc, Esteban Ocon (francia, Alpine, 53. kör)

pole-pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása 19 futam után (még 5 van hátra):

Verstappen 354 pont

Norris 297

Leclerc 275

Piastri 247

Sainz 215

Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 177

Russell 167

Pérez 150

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 62

Hülkenberg 29

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24

Cunoda Juki (japán, RB) 22

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12

Kevin Magnussen (dán, Haas) 8

Pierre Gasly (francia, Alpine) 8

Oliver Bearman (brit, Ferrari/Haas) 7

Colapinto 5

Esteban Ocon (francia, Alpine) 5

Lawson 2

csapatok: