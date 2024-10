Ismét Ferrari-győzelem, Norris újabb pontokat hozott Verstappenen a Mexikói Nagydíjon

A múlt heti Formula–1-es austini futam után ismét a Ferrari ünnepelhetett, ugyanis Carlos Sainz, az olasz istálló távozó spanyolja nyerte meg a Mexikói Nagydíjat, másodikként a világbajnoki győzelemre hajtó Lando Norris (McLaren) zárt, míg a dobogó alsó fokára a a legutóbbi verseny győztese, Charles Leclerc állhatott fel. A címvédő Max Verstappent (Red Bull) húsz másodperces büntetéssel sújtották, ám így is hatodikként zárt.

Pénteken előbb George Russell, majd Carlos Sainz volt a leggyorsabb a szabadedzéseken, szombaton pedig a két McLaren állt az élre a gyakorláson, Oscar Piastri és Lando Norris látható előnnyel verte a Carlos Sainz vezette riválisokat. A vasárnapi rajtsorrendről döntő időmérőn nagy meglepetésre a Ferrari távozó pilótája, Carlos Sainz szerezte meg a pole-pozíciót, mellőle a háromszoros világbajnok Max Verstappen startolhatott, míg Lando Norris, valamint a múlt héten győzelmet ünneplő Charles Leclerc a harmadik és negyedik helyet bérelte ki.

A 71 körös futam rajtját Verstappen kapta el jobban, rögtön be tudott menni Sainz mellé, aki eközben levágta a kanyarkombinációt. A Ferrari versenyzője viszont tudta, hogy ez a pozíció így nem az övé, vissza is adta azonnal az első helyet a red bullos pilótának. A rajt Cunoda Júki és Alexander Albon versenyének végét jelentette, ugyanis ütköztek, a japán falnak csapódott, a bukótér gumifalában állt meg, az eset miatt már az első körben biztonsági autós fázis következett. De a legnagyobb vesztes (tavalyhoz hasonlóan) a hazai pályán versenyző Sergio Pérez volt, aki a rajtnál öt pozíciót nyert, viszont rosszul állt fel a rajtkockájába, amiért öt másodperces büntetéssel sújtották.

A hetedik körben újraindították a futamot, amire a holland jól reagált és könnyen megtartotta a vezetést, de csak két kör erejéig: Sainz nyitható hátsó szárnnyal beugrott Verstappen mellé az egyes kanyarban, majd el is ment mellette. A holland megpróbált azonnal visszatámadni, a mögötte érkező Norris pedig vérszemet kapott és meg is támadta riválisát: a brit jobb pozícióban volt, Verstappen viszont kiszorította a mclarenest, a harcuk közben Leclerc pedig ismét nevető harmadikként előre lépett a második helyre. Ekkor ismét a Ferrari pilótái vezették a versenyt, mögöttük Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly és Liam Lawson menetelt pontot érő helyeken. Verstappent utólag tíz másodperccel büntették a bírák, ezzel gyakorlatilag számára el is szálltak a dobogós esélyek.

A 16. körben a 400. F1-es futamát teljesítő Fernando Alonsónak is véget ért a verseny fékhűtési hiba miatt. A 41 éves spanyol Cunoda és Albon után a harmadik kieső volt.

Majd jött az újabb csapás a holland világbajnoknak: a nyolcas kanyarban pályelhagyás utáni előnyszerzés miatt újabb tíz másodperccel büntették, így már húsz szekundumra nőtt a szakciója. Ezzel tényleg kiszállt a dobogóért folyó párharcból, Norris számára pedig esély nyílt arra, hogy komoly pontokat hozzon riválisán.

Verstappen büntetése után meg is látogatta a buxutcát, ahol letöltötte igen komoly büntetését és kemény keverékekkel tért vissza a pályára, kerékcseréjét követően a 15. pozícióba sorolt vissza, míg csapattársa ekkor mögötte, a 17. helyen volt. Egészen szokatlan látvány. Sainz ekkor már hét és fél másodperccel vezetett Leclerc előtt, Norris pedig szinte ugyanekkora lemaradásban volt a monacóitól. Mögöttük Russell, Magnussen, Lawson, Piastri, Hamilton, Franko Colapinto és Valtteri Bottas autózott.

Ezzel az a sorrenddel a Ferrari nemcsak maga mögé utasítaná a Red Bullt a konsturktőri világbajnoki tabellán, de megközelíteni az éllovas McLarent is.

A 40. körre Colapinto, Esteban Ocon, és Bottas kivételével már mindenki járt a boxutcában, így ismét valós képet kaphattunk az állásról: Sainz továbbra is magabiztosan, sőt egyre magabiztosabban vezetette a Mexikói Nagydíjat, őt hét másodperces lemaradással követte csapattársa, akit Norris üldözött öt szekundummal lemaradva. Őket a két Mercedes, Russell és Hamilton követte a negyedik, ötödik helyen. Hatodikként a néhány körrel korábban még 15.(!) helyen álló Verstappen menetelt, a holland mögött a Haas-duo, Colapinto és Gasly autózott.

Amikor már azt hittük, hogy a Ferrari pilótái megnyerik a mexikóvárosi futamot, akkor Norris masszívan elkezdett Leclerc-re zárkózni: a 62. körre már csak egy másodperccel volt lemaradva a monacói pilótától, aki körröl-kőrre lassult. Nagyon nem volt mindegy a McLaren versenyzőjének, ugyanis a dobogó második foka három plusz pontot jelent számára. Egy körrel később Leclerc a pálya utolsó kanyarjában túl korán lépett a gázra, emiatt túlcsúszott, és majdnem a falba tette Ferrariját. Végül baleset nem történt, a buktórében kötött ki, ám Norris simán elment mellette és átvette addig féltve őrzött második helyét.

Az utolsó körökben már csak egy kérdés maradt, vajon kié lesz a leggyorsabb kör? Úgy tűnt Lawsoné, végül Leclerc az utolsó pillanatban elhappolta az újonc Visa RB pilótájától.

Carlos Sainz végül hat másodperces előnnyel megnyerte a Mexikói Nagydíjat, aki pályafutása negyedik futamgyőzelmét zsebelte be. Másodikként Lando Norris zárt, a dobogó alsó fokára pedig az olasz istálló másik versenyzője, Charles Leclerc állhatott fel. Pontokat még Hamilton, Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hülkenberg és Gasly szerzett.

A Ferrari 41 szerzett pontjával átvette a második helyet a Red Bulltól a konstuktőri versenyben, míg Norris 10 egységet hozott Verstappenen az egyéni összetett versenyben, már csak 47-tel van lemaradva.

A versenyzés jövő héten Brazíliában folytatódik.

A verseny végeredménye és a tabella állása később.