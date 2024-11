Norris elköszönhet a világbajnoki címtől: Verstappen 17. helyről rajtolva nyerte a kaotikus Brazil Nagydíjat

Max Verstappen, a Red Bull háromszoros világbajnoka nyerte a kaotikus, esővel és balesetekkel tarkított 2024-es Formula–1-es Brazil Nagydíjat. A címvédő 11 versenyes szünet után győzött ismét, és szerezte meg pályafutása 62. futamgyőzelmét. A dobogóra még a két Alpine állhatott fel: másodikként Esteban Ocon, mögötte pedig Pierre Gasly zárt. A holland legnagyobb riválisa, Lando Norris a pole-pozícióból rajtolva csak a hetedik helyen zárt, ezzel gyakorlatilag elköszönt a világbajnoki címvédőtől, Verstappen még a leggyorsabb körért járó pontot is megszerezte, így 62 pontra növelte előnyét vele szemben.

Szombat estére megérkezett az ítéletidő Brazíliába, így a kettős McLaren-sikerrel záruló sprintfutam után az időjárási körülmények miatt az esti időmérőt hosszú halasztgatás után közép-európai idő szerint vasárnap délelőttre tették át. A kvalifikáció a szezon, de talán az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és leghosszabb időmérőjét produkálta: eső, öt piros zászlós szakasz, ezzel együtt öt ripityára törött autó, Max Verstappen öt rajthelyes büntetése miatti 17. induló pozíciója, a nemrégiben beszálló Liam Lawson ötödik legjobb ideje vagy Lando Norris újabb pole-pozíciója. Amelyet úgy szerzett, hogy éppen bejutott a Q2-be, a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont kiütve ezzel...

Még el sem kezdődött a futam, de már egy újabb autó volt a falban: a felvezető körben Lance Stroll az újraépített Aston Martinjával kicsúszott, majd a kavicságyban ragadt. Emiatt a rajt is csúszott, a kanadai versenyének pedig az előtt vége lett, hogy egyáltalán elkezdődött volna. Norris pedig elindult a második felvezető kör végén, hogy a versenyzőknek mutatták a „félbeszakított rajt” feliratot. A sportfelügyelők jegyezték a brit vétségét, büntetés elé nézett.

Tíz perc szünet után azonban elrajtolt a 69 körös futam, aminek a rajtját George Russell kapta el jobban, már az első kanyarban megelőzte Norrist. Verstappen a tizedik helyre jött fel, Hamilton hármat, Franco Colapinto pedig négyet előzött, míg Sergio Pérez megpördült, így azonnal az utolsó helyre került. Az első tíz helyen ekkor Russell, Norris, Cunoda Júki, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lawson, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Pierre Gasly és a címvédő holland menetelt – ekkor az eső rákezdett.

A verseny harmadáig nem változott sokat a sorrend: Russell 1,4 másodperccel autózott Norris előtt, a britet pedig több mint kilenc szekundummal üldözte az RB japán pilótája, valamint Ocon. A francia mögött azonban nagy csata volt kibontakozóban Leclerc és az eddig fantasztikusan menetelő Verstappen között: utóbbi bevetődött a ferraris mellé, Leclerc azonban ki tudta védekezni a támadást, majd a címvédő is elfékezte a kanyart, ezzel értékes másodperceket vesztett. Verstappen eddig hibátlanul versenyzett, a monacói jelentette neki az első nagy falatot. Végül csata nélkül előrébb került a Red Bull-os, Leclerc ugyanis kitért friss abroncsokért.

A 27. körben kezdett izgalmassá válni a verseny: Nico Hülkenberg a kavicságyban kötött ki, ami miatt virtuális biztonsági autós fázis következett, Piastri, Carlos Sainz, Olliver Bearmen, Norris, Russell, valamint Pérez is kihasználta a lehetőséget egy bokszutcai látogatásra. Majd pillanatokkal később gyakorlatilag leszakadt az ég, ami miatt biztonsági autós fázis jött. Ekkor Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Cunoda, Leclerc, Piastri, Alonso és Lawson volt a sorrend, az élen álló hármas pedig benn maradt, és kivárt.

De milyen jól tette az élmenő trió, hogy a pályán maradt: még a safety car jelenléte alatt Colapinto a vizes asztfalton megpördült, majd a falnak csapta az autóját – be is lengették a piros zászlót, hosszú szünet következett. Norrisnak ez nagyon nem jött jól, akkori állás szerint

a holland 51 pontra növelné előnyét a világbajnoki egyéni összetett tabellán Norisszal szemben.

Ocon újraindította a mezőnyt, Norris viszont a négyes kanyarban kicsúszott, Russell pedig átvette honfitársa negyedik helyét, majd gyorsan két másodpercre növelte előnyét. Az élen menetelő francia el is húzott, 3,5 szekundummal Verstappen előtt menetelt, de Gasly is igencsak lemaradt a címvédőtől. Eközben Bearman is hibázott, de meg tudta menteni az autóját, bár az utolsó helyre csúszott ezzel.

Majd a 39. körben az időmérőn rontó Sainz ismét hibázott: a nyolcas kanyarban kicsúszott a Ferrarija, ismét jöhetett a safety car.

Az élmenő francia pilóta ismét jól reagált az újabb újraindításra, néhány kanyarral később Verstappen mégis elment mellette, miközben Norris kicsúszott, és a hetedik helyre esett vissza. Ez világbajnoki címet eldöntő momentum volt. A top tízben ekkor Verstappen, Ocon, Gasly, Leclerc, Russell, Piastri, Norris, Cunoda, Lawson és Pérez menetelt.

Az akkori állás szerint a holland 19 ponttal szerezne többet, és 63 egységgel vezetne Norisszal szemben a tabellán – az három futamra lebontva szinte a lehetetlen kategória.

Az utolsó körökre a holland bebiztosította győzelmét, már több mint 12 másodperccel vezetett Ocon előtt, Gasly pedig tartotta a lépést csapattársával, viszont nagyon kellett hátrafelé figyelni, Russell viszont egy másodpercen belül követte a franciát.

Max Verstappen végül régi időket megidézve 13 másodperces előnnyel húzta be a Brazil Nagydíjat (és még a leggyorsabb körért járó pontot is megszerezte), ami pályafutásának 62. győzelmét jelentette. A holland legutóbb a 2024-es Spanyol Nagydíjon győzött, vagyis 11 versenyes „szünet” után tudott ismét a dobogó legfelső fokán végezni, de minden bizonnyal ez idényének legfontosabb elsősége.

Győzelmével ugyanis 18 ponttal szerzett többet, mint Norris, az egyéni összetett tabellán az addigi 44 pontos előnyét 62-re növelte. Minden bizonnyal ezzel idén negyedszerre is világbajnoknak avatják.

A dobogón 2006 után először zárt ismét mindkét versenyzőjével az Alpine (akkor még Renault név alatt), Esteban Ocon a második, Pierre Gasly a harmadik helyen végzett. Pontokat még Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Cunoda, Lawson és Hamilton szerzett.

A versenyzés november 21. és 23. között Las Vegasban folytatódik.

Végeredmény, Brazil Nagydíj, Sao Paulo (69 kör, 297,321 km):

a pontszerzők:

Max Verstappen (holland, Red Bull) 2:06:54.430 óra Esteban Ocon (francia, Alpine) 19.477 másodperc hátrány Pierre Gasly (francia, Alpine) 22.532 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 23.265 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.177 mp h. Lando Norris (brit, McLaren) 31.372 mp h. Cunoda Júki (japán, RB) 42.056 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 44.943 mp h. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 50.452 mp h. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 50.753 mp h.

leggyorsabb kör: 1:20.472 perc (Verstappen, 67. kör)

pole-pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása 21 futam után (még 3 van hátra):

versenyzők:

Verstappen 393 pont

Norris 331

Leclerc 307

Piastri 262

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 244

Russell 192

Hamilton 190

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 151

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 62

Nico Hülkenberg (német, Haas) 31

Cunoda 28

Gasly 26

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24

Ocon 23

Kevin Magnussen (dán, Haas) 14

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12

Oliver Bearman (brit, Ferrari/Haas) 7

Franco Colapinto (argentin, Williams) 5

Lawson 4

csapatok: