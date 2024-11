Max Verstappen Las Vegasban lezárta a párharcot: a Red Bull pilótája sorozatban negyedszer is világbajnok

A Las Vegas-i Nagydíj első napjának főszereplője – Lewis Hamilton mellett, aki megnyerte az első és második szabadedzést is – a paddock új pletykája volt: a legfrissebb hírek szerint ugyanis hamarosan bővülhet az F1 mezőnye, amit néhány napon belül be is jelentenek.

A közép-európai idő szerinti szombat hajnali időmérőn ugyan a Mercedes, de nem a hétszeres világbajnok, hanem csapattársa, George Russell futotta a legjobb kört, így a 26 éves pilóta indulhatott a pole–pozícióból. Mellőle a Ferrari távozó versenyzője, Carlos Sainz startolhatott, a második sort Charles Leclerc, valamint Lando Norris bérelte ki, szorosan a brit mögül pedig Max Verstappen indult. A McLaren brit versenyzője élet-halál verseny előtt állt, ugyanis ha a címvédő mögött végez, akkor biztosan Verstappen a világbajnok – a sorozatban már negyedszerre.

Az 50 körös nagydíj rajtján Russell simán megőrizte élmenő pozícióját, mögé azonban a negyedik helyről rajtoló ferraris, Leclerc zárkózott fel. Az 5–11. pozíciókban nem történt változás, a mezőny második felében Csou Kuan-jü, Liam Lawson egy-egy, míg Fernando Alonso két helyet lépett előre. Sergio Pérez ismét szörnyű rajtot produkált, csak a 17. volt Alexander Albon előtt.

A monacói – bár öt körön keresztül szorosan a mercedeses mögött menetelt, és többször is megtámadta – a hetedikben leszakadt. A két élmenő mögött Sainz, a Pierre Gaslyn éppen túljutott Verstappen, Norris, Cunoda Júki, Oscar Piastri, Hamilton, Hülkenberg menetelt az első tíz pozíció egyikén. Pillanatokkal később Leclerc hátránya 5,5 másodpercre nőtt, csapattársa után Verstappen is simán megelőzte – a Ferrari ki is rendelte a boxba versenyzőjét, majd Norris is kitért friss abroncsokért a 10. körben.

A verseny harmadánál Sainz, Verstappen, valamint Russell is letudta első kerékcseréjét. Utóbbi két körrel később ismét az élen menetelt, magabiztosan tartva előnyét a két Red Bull, valamint a két Ferrari előtt. Az első ötösben Norris, Hamilton, Magnussen, Valtteri Bottas és Cunoda menetelt pontot érő helyeken. A kerékcserék közben Gasly motorhiba miatt feladni kényszerült a versenyt, így 19-en folytatták tovább a körözést.

A 31. körre Russell teljesített leszakította magáról a mezőnyt, már 16 másodperces előnnyel vezette a futamot csapattársa előtt. Harmadikként Verstappen, őt a két Ferrari, Sainz és Leclerc követte. További pontokat az akkori állás szerint Hülkenberg, Norris, Pérez, Piastri és Csou zsebelt volna be.

A 42. körben Sainz, majd pillanatokkal később Leclerc is maga mögé utasította Verstappent, ám a holland vb-címét ez sem befolyásolta. Az utolsó, pontot érő helyért hatalmas csatát vívott Alonso, Pérez és Magnussen triója, végül a mexikóié lett a 10. pozíció.

Russell megnyerte a vegasi futamot, amely idei második, pályafutása harmadik győzelmét jelentette. A dobogóra még csapattársa Hamilton, valamint Sainz állhatott fel. Pontokat Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, Hülkenberg, Cunoda, valamint Pérez szerzett.

Verstappen bebiztosította sorozatban negyedik világbajnoki címét. A Red Bull versenyzője beérte Sebastian Vettelt, valamint a legendás Alain Prostot az egyéni vb-győzelmet szerzők ranglistájában. Ennél több címet csak az ötszörös győztes, Juan Manuel Fangio, valamint a hétszeres rekorder, Lewis Hamilton és Michael Schumacher tudhat magáénak.

Világbajnoki diadalával Verstappen az F1 történetének második legfiatalabb négyszeres vb-győztese lett, nála fiatalabban, 26 évesen csak Vettelnek sikerült megszereznie a negyedik vb-trófeát.

A konstruktőri cím azonban még nem dőlt el. Bár a McLaren továbbra is vezeti a tabellát, a wokingi csapat előnye 24 pontra olvadt a második helyen álló Ferrari előtt. Nehéz helyzetben van az olasz istálló, de nem lehetetlen behozni a hátrányt két futam alatt.

A körözés jövő héten Katarban folytatódik, majd december 8-án Abu-Dzabiban zárul a 2024-es versenyfutás.

Végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (50 kör, 309,958 km):

a pontszerzők:

George Russell (brit, Mercedes) 1:22:05.969 óra Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 7.313 másodperc hátrány Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 11.906 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 14.283 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 16.582 mp h. Lando Norris (brit, McLaren) 43.385 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 51.365 mp h. Nico Hülkenberg (német, Haas) 59.808 mp h. Cunoda Juki (japán, RB) 1:02.808 perc h. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:03.114 p h.

leggyorsabb kör: 1:34.876 perc (Norris, 50. kör)

pole-pozíció: Russell

A vb-pontverseny állása 22 futam után (még kettő van hátra):

Versenyzők

Verstappen 403 pont – már világbajnok

Norris 340

Leclerc 319

Piastri 268

Sainz 259

Russell 217

Hamilton 208

Pérez 152

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 62

Hülkenberg 35

Cunoda 30

Pierre Gasly (francia, Alpine) 26

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24

Esteban Ocon (francia, Alpine) 23

Kevin Magnussen (dán, Haas) 14

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12

Oliver Bearman (brit, Ferrari/Haas) 7

Franco Colapinto (argentin, Williams) 5

Liam Lawson (új-zélandi, RB) 4

Csapatok