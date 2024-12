Max Verstappen megkoronázta vb-címét: a kaotikus Katari Nagydíjon is a dobogó tetejére állt

Egyetlen kérdés maradt az idényben: a McLaren vagy a Ferrari nyeri a konstuktőri vb-címet? A katari hétvége előtt csupán 24 ponttal vezettek a „papaják”, előnyüket a szombati sprintfutamon viszont növelni tudták (30), ugyanis Oscar Piastri és Lando Norris zárt az élen, míg a két Ferrari csak a negyedik, ötödik pozícióban végzett, és az időmérőn sem tudta meglepni a McLarent.

A vasárnapi rajtrácsról döntő időmérőt az immáron négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte – ám végül a sportbírák által kiszabott büntetés értelmében a mercedeses George Russell mögé sorolták, így a brit mellől, a második helyről indulhatott a címvédő. A második sorból a McLaren-duó, a harmadikból a ferraris Charles Leclerc, valamint jövőbeli csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton kezdett.

Az 56 körös futam rajtján a pole-ból induló Russellt előbb Verstappen, majd az egyes kanyarban Norris is maga mögé utasította, így a brit a harmadik helyre csúszott vissza. Cunoda Júki öt, Sergio Pérez kettő, Charles Leclerc és Carlos Sainz pedig egy-egy pozíciót nyert. Lewis Hamilton csapattársához hasonlóan kettővel visszaesett, a Mercedes versenyzőinek azonban várniuk kellett a visszatámadással, ugyanis hármas ütközés után Esteban Ocon és Franco Colapinto is kiesett az első körben, Nico Hülkenberg pedig defektet kapott – érkezett is a biztonsági autó.

Az ötödik körben Verstappen újraindította a mezőnyt, az első három pozícióban nem történt változás, Piastri viszont visszavette a monacóitól induló pozícióját, Liam Lawson pedig kicsúszott, és a mezőny végére sorolt. A pontszerző helyeken ekkor Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Sainz, Pérez, Hamilton, Cunoda és Fernando Alonso menetelt. Eközben pedig Stroll számára is véget ért a futam, 17-en maradtak versenyben.

A 20. körben sem változott sokat a verseny állása: Verstappen bő másfél másodperccel vezetett Norris előtt, Russell viszont öt szekundumra szakadt az élmenő duótól. A britet Piastri, valamint a két Ferrari követte. Az olasz istálló versenyzői mögött Pérez, valamint Hamilton jött, utóbbit öt másodperces büntetéssel sújtották, ugyanis kugrott a rajtnál. A rekordert a csatázó Kevin Magnussen és Pierre Gasly követte a kilenc-tizedik helyen.

A verseny ekkori állása szerint a Ferrari lemaradása 30 pontról 41 egységre nőtt volna a Mclarennel szemben.

Piastri körről körre zárkózott Russellre, a brit a csata helyett azonban a kerékcserét választotta, ami szörnyen sikerült a csapatnak: autójának jobb hátsója beszorult, így öt másodperces bokszlátogatásával rengeteg időt vesztett riválisaival szemben, és csupán Alonso mögé, a 11. pozícióba tért vissza a pályára, a mezőny sűrűjébe. Ezzel dobogós eredményének búcsút inthetett...

A 30. körben Alexander Albon autójának visszapillantó tükre a pályán landolt, a törmeléken Hamilton, Valtteri Bottas és Sainz is áthajtott – mindhárom autó defektet kapott, a bokszba kellett menniük. Kerékcseréjüket követően szinte azonnal megjelent a jelzés, hogy érkezik a biztonsági autós fázis: ezzel mindhárom versenyző rengeteg időt veszített, az élen autózóknak viszont jól jött a safety car érkezése. Verstappen és Norris is kitért, majd az élre sorolhattak vissza, a mezőny felbolydult, Leclerc, Piastri, Pérez, Gasly, Russell, Sainz, Csou Kuan-jü, valamint Alonso állt pontot érő pozíciókban.

A 40. körben Verstappen ismét újraindította a versenyt, a holland azonban nem tudott jól elrugaszkodni, ezt kihasználva Norris megpróbálta riválisát megelőzni, de nem tudta kívülről megkerülni a Red Bull-versenyzőt. Mögöttük Leclerc és Piastri vívott nagy csatát, a monacói azonban megtartotta a harmadik helyét. Hülkenberg a sóderágyban kötött ki, Pérez pedig – vélhetően technikai hiba miatt – a mezőny végén megpördült, és mindkettejük számára véget ért a futam, 15-en maradtak versenyben. A német balesete miatt pedig ismét jött a biztonsági autó – már harmadjára.

A 42. kör végén elhagyta a pályát a biztonsági autó, a holland most jól taktikázott, megtartotta a vezetést, Leclerc viszont vérszemet kapott, és megpróbálta kívülről megelőzni Norrist, de nem járt sikerrel. Eközben jelezték: Norris tíz másodperces „stop and go” büntetést kapott (amit azonnal le is töltött a bokszban), mert nem lassított a dupla sárga zászlós jelzésnél, ezzel a pontszerzés is veszélybe került Norris számára. Norris hibája pedig azt is jelentette: a Ferrari tovább küzdhet a címért. Pontokat ekkor Verstappen, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Csou, Albon és Magnussen autózott.

A Katari Nagydíjat végül Verstappen magabiztosan behúzta, ezzel megszerezte pályafutásának 63. győzelmét. A dobogóra még Leclerc, valamint Piastri állhatott fel. Pontokat pedig Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Csou, Magnussen és Norris szerzett. A csapatoknál a McLaren bajnokavatás helyett további csatára kényszerül, ugyanis a Ferrari masszív pontszerzéssel 21 egységre zárkózott, a trófeának a sorsa pedig az idény utolsó futamán, az Abu-Dzabi Nagydíjon dől el.

Végeredmény, Katari Nagydíj, Doha (57 kör, 308,611 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31:05.323 óra

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 6.031 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 6.819 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 14.104 mp h.

5. Pierre Gasly (francia, Alpine) 16.782 mp h.

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 17.476 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 19.867 mp h.

8. Csou Kuan-jü (kínai, Sauber) 25.360 mp h.

9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 32.177 mp h.

10. Lando Norris (brit, McLaren) 35.762 mp h.

leggyorsabb kör: 1:22.384 perc (Lando Norris, McLaren, 56. kör)

A vb-pontversenyek állása 23 futam után (még 1 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 429 pont – már világbajnok

2. Norris 349

3. Leclerc 341

4. Piastri 291

5. Sainz 272

6. Russell 235

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 211

8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 152

9. Alonso 68

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 37

11. Gasly 36

12. Cunoda Juki (japán, RB) 30

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (francia, Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (dán, Haas) 16

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (ausztrál, RB) 12

18. Oliver Bearman (brit, Ferrari/Haas) 7

19. Franco Colapinto (argentin, Williams) 5

20. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 4

21. Csou 4

csapatok:

1. McLaren 640 pont

2. Ferrari 619 3.

Red Bull 581

4. Mercedes 446

5. Aston Martin 92

6. Alpine 59

7. Haas 54

8. RB 46

9. Williams 17

10. Sauber 4