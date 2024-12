Riválisa szerint Max Verstappen évek óta terrorizálja a többi F1-es pilótát

A két versenyző viszonya egy hete romlott meg drasztikusan, miután a Katari Nagydíj időmérője után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy rajthelyes büntetéssel sújtotta Verstappent, akit a Q3-ban majdnem eltalált a Mercedes pilótája.

Bár egyik fél sem volt gyors körön, a sportfelügyelők indoklása szerint a Red Bull-os indokolatlanul lassan vezetett, és nem tartotta be az előre kijelölt limitidőt.

A büntetés után Russell ölébe hullott a pole pozíció, de a versenyen nem tudott mit kezdeni a hollanddal, aki simán nyert vasárnap.

Ezek a szavak természetesen Russell fülébe is eljutottak, aki csütörtökön reagált az elhangzott mondatokra.

Nem tudom, miért érezte szükségét ennek a személyes támadásnak, de most nem maradok csendben, nem hagyom, hogy valaki sértegessen engem. Katarban, a kvalifikáció után azt mondta nekem, hogy szándékosan nekem fog ütközni, és idézem falba teszi a ki....ott fejemet. Max évek óta terrorizálja az embereket. Nem lehet megkérdőjelezni a vezetői képességeit, de nem tud megbirkózni a nehézségekkel, bármikor ellene történik valami. Igen, a sportfelügyelői szobában is küzdünk egymással, de ez sosem személyes. Ő viszont most túl messzire ment