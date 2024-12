Már külföldön is híre ment a különleges magyar kollekciónak

Egy magyar gyűjtő, Krajnyák Csaba tulajdonát képezi a világ egyik legnagyobb privát Ferrari ruházati gyűjteménye (Collection of Csabesz), ami az olasz luxussportautó-gyártó szerint Európában egyedülállónak számít. A 46 éves férfi azon fáradozik, hogy idehaza fix galériát tudjon biztosítani a saját lehetőségeit már messze meghaladó kollekciónak, amely már most több száz négyzetméteren tudna megjelenni a közel 400 tétellel és a hozzájuk tartozó egyedi és különleges dekorációs kiegészítőkkel. A lelkes Ferrari-rajongó örömmel mesélt az Indexnek különleges hobbijáról, amelybe 24 évvel ezelőtt vágott bele.

A beszélgetés elején Krajnyák Csaba felidézte, hogy tinédzserkorában a többi sráchoz hasonlóan a labdarúgás és az autók érdekelték, és eleinte nála még a futball vitt mindent, gyerekként éjjel-nappal rúgták a bőrt. Felvetődött benne, hogy be kellene szerezni egy válogatottmezt, de azokat végül nem kezdte el gyűjteni.

Fiatal felnőttként aztán az érdeklődése inkább az autó-motorsport felé terelődött. Kezdetben a magyar ralibajnokság került fókuszba, majd teljesen magával ragadta őt a Formula–1 világa. Első kapcsolódási pontként Michael Schumacher F1-es bemutatkozását jelölte meg a kilencvenes évek elején (Schumacher az 1991-es Belga Nagydíjon debütált a szériában – a szerk.). Aztán a 2000-es évek elején szeretett volna venni egy, a Ferrarihoz köthető merchandise-terméket, hiszen Schumacher már évek óta az olasz istállónál versenyzett. De akkoriban még nem lehetett olyan könnyen beszerezni egy pólót vagy inget, a hivatalos shopok nem is léteztek, az internet is éppen csak beindult, emlékezett vissza Krajnyák Csaba az akkori életére. De aztán történt valami.

Szigorúan a család és a munka után jöhet csak a hobbi

„1999-ben a főnököm Prágába küldött, ahol a főutcán megpillantottam egy, az akkori jellegzetes logókkal és Michael Schumacher nevével ellátott inget. Haza akartam vinni magammal, de nagyon húzós volt az ára, ha megveszem, akkor koplaltam volna kint két hetet. Ott döntöttem el, hogy elkezdem gyűjteni a Ferrari-logóval ellátott termékeket. 2000-ben lett meg az első tétel, ami egy steppelt mellény volt, azt 1992–1993 körül hoztak forgalomba. Arra nem emlékszem, mennyiért vettem, de arra igen, hogy itthon szereztem be egy aukciós oldalon. Fél tizenkettőkor járt le a licit, addig fennmaradtunk a feleségemmel, hogy biztosan a miénk legyen” – mesélte az Indexnek a különleges gyűjtemény tulajdonosa, aki a civil életben nyomtatással foglalkozik.

Utána elkapta a gyűjtői gépszíj, vagyis az érzés, hogy ennyivel nem akarja beérni. „Persze mérlegelni is kellett, és kell még most is sokszor, mert a család az első, utána jön a munka, ez a hobbi szigorúan csak a harmadik a fontossági sorrendben. 2002-ben született meg a fiam, 2004-ben a lányom, a 2000-es évek elején költöztünk családi házba, háromszor is meggondoltam, mire adom ki a pénzünket. Nekünk nincs üzleti tevékenységünk a gyűjtemény mögött” – hangsúlyozta Krajnyák Csaba, aki Kazincbarcika mellett él a családjával egy kis településen, ahol mindenki ismeri őket, tudják, mivel foglalkoznak szabadidejükben.

Saját bevallása szerint kezdetben nem volt cél, hogy több száz darabból álljon a gyűjtemény, az első időszakban akár hónapok is elteltek két tétel beszerzése között. Családtagjaival megbeszélte, hogy karácsonyra, a születésnapjára és a névnapjára is ferraris ajándékot szeretne kapni, így duzzadt fel az összeállítás szép lassan.

Fotó: Krajnyák Csaba Kezdetben nem volt cél, hogy több száz darabból álljon a család gyűjteménye

Most már a felesége és a gyerekei is segítenek a beszerzésben, ők is tudják, mik azok a ritka darabok, amelyekkel tovább lehet színesíteni a gyűjteményt. Krajnyák Csaba megerősítette, hogy csak eredeti termékeket szereznek be, mert a hamisítványok rontanák a kollekció értékét. Duplikálás pedig nincs, minden termékből csak egy darab van, tudtuk meg.

A maranellói túra után szemléletváltás történt

Az ormosbányai férfi 2016-ban az egyik barátja segítségével eljutott a Ferrari maranellói bázisára, ahová vitt magával egy tablót, amelyen gyűjtemény tételei voltak feltüntetve, ezekből akkor 54 darab volt.

A Ferrari hivatalos múzeumában találkoztam egy ott dolgozó magyar lánnyal, aki segített nekem. Az egyik kollégája bevitt engem egy üvegfallal körbezárt szobába, majd jött egy magasabb beosztású ember, aki azt mondta, hogy szép a gyűjtemény, de a Ferrari nem csak Schumacherről szól. Azért mondták ezt, mert addig kizárólag a Schumacher-érára koncentráltam, a beszélgetés hatására viszont eldöntöttem, hogy szélesítem a látókörömet. Érdekesség, hogy az akkori tételeket egy tornateremben fotóztuk le. A tablót végül kitették a shopba, ahol a szuveníreket lehet megvásárolni, azt nem tudom, hogy ott van-e még

– emlékezett vissza riportalanyunk az olaszországi kirándulásra.

Ebben az időszakban jobban ráfeküdtek erre a hobbira, a Krajnyák család 2017-ben lehetőséget kapott arra, hogy a gyűjteményt egy ingyenesen látogatható kiállítás keretein belül megmutassák más autórajongóknak Kazincbarcikán. Akkor már 94 tételnél tartottak, tehát egy év alatt 40 ferraris ruhát szereztek be. 2018-ban a családfő megismerkedett Szigetvári Mátyással, a Szigetvári Racing Team csapatfőnökével, aki abban az évben feltette a gyűjtemény nevét az autójára.

Utána lett volna több kiállításuk Budapesten és más magyar nagyvárosban, de a koronavírus-járvány mindent átírt.

A járvány idején hirtelen sok szabadidejük lett, ezért egyik nap az összes tételt leterítették otthon a kertjükben, az erről készült fotót elküldték sok helyre, ennek nyomán a gyűjtemény neve és a gyűjteményhez tartozó fotók meghatározatlan időközönként megjelentek olasz közösségi oldalakon.

Amikor a Ferrari az ezredik futamát teljesítette az F1-ben, akkor egy kis ideig az ünnepi hírfolyamban is szerepelt a gyűjtemény neve.

De ez még nem minden:

a Krajnyák család neve felkerült a Ferrari hivatalos weboldalára, ami szintén egyedülállónak számít az olasz autómárka történetében és Magyarországon.

Még egy érdekesség: a Ferrari – A 75 éves Scuderia története című könyvben a szerző, Méhes Károly említést tesz a Ferrari és Magyarország kapcsolatáról. Méhes külön kitér a cikkben taglalt gyűjteményre, ennek híre egészen Maranellóig eljutott.

Vannak olyan tételek, amelyekhez egy átlagember nehezen juthat hozzá

Kérdésünkre elhangzott, hogy egy 1972-ből származó ing a legrégebbi tétel a gyűjteményben, a legújabb darab pedig a 2023-as évből származik.

„Nagyon sok olyan termék van a gyűjteményben, amelyeket kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni. Ezekhez azok juthatnak hozzá, akik a Ferrari különböző magánrendezvényein, vagy az önálló márkabajnokság (Ferrari Challenge Europe kupasorozat) futamain vesznek részt. Most még azok a termékek vannak többségben, amiket bárki meg tud vásárolni” – fűzte hozzá Csaba.

Hozzátette, 2022-ben meghívták őket a Ferrari Challenge Europe versenysorozat magyarországi állomására, a Hungaroringre. Vittek magukkal népszerűsítő kártyákat, nyakpántokat, szilikonkarkötőket. Minden csapathoz bekopogtattak, a gyerekei jól beszélnek angolul, így mindenkivel gördülékenyen ment a kommunikáció. Cserébe kaptak felsőket, többek között a Kessel Racing csapatától, ezek aztán szintén bekerültek a gyűjteménybe.

Azt is megtudtuk, hogy a Krajnyák család más gyűjtőktől nem vásárol tételeket, de az évek alatt sok olyan emberrel megismerkedtek, akik hasonló hobbinak hódolnak, van olyan, aki kifejezetten a sapkákra utazik, de azokból is csak a bontatlan csomagolásúak keltik fel az érdeklődését.

Krajnyákék sok megkeresést kapnak, de Csaba elmondása szerint az eladás helyett az a jellemző, hogy felajánlanak termékeket sorsolásra jótékonykodás céljából. Elismerte azonban, hogy vannak olyan termékek, amelyektől biztos nem válnának meg.

A családfő személyes kedvence Fernando Alonso kapucnis dzsekije a 2010-es szezonból, amit Németországból sikerült beszerezniük egy üveggyár tulajdonosától. Vele a felesége két hónapig levelezett.

„Léteznek limitált darabszámú szériák, amelyeknek a beszerzése nagyon nehéz, igazi kincsek a gyűjtők szemében. Ezeket jellemzően a csapattagoknak adják ki, így átlagember hozzá sem juthat direktben” – mesélte Csaba.

Több helyről történik a tételek beszerzése

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, milyen folyamat előzi meg a termékek felkutatását, honnan történik azok beszerzése.

Az aukciós oldalakat szoktuk böngészni, illetve az eBay is sokszor meg van nyitva. Sok füles az autósportban tevékenykedő ismerősöktől, barátoktól érkezik, akik révén olykor kedvezményes áron tudunk hozzájutni egy-egy tételhez. Volt olyan ruhadarab, amelyre gyűjtögettünk két hónapig, volt olyan, amelyet félretetettünk az eladóval, és nyilván volt olyan, amelyet azonnal megvettünk. 100-ból 98 esetben jó hangulatban sikerül tovább-bővíteni a kollekciót. Az eladók sokszor azt látják, hogy valami különlegeset építünk, és ezért alkuképesek is, mert ugye alkudni is kell. De valamikor alkudni sem kell

– jött a válasz az erre irányuló kérdésünkre.

A beszélgetés közben arra is fény derült, hogy a családnak nincs külön büdzséje erre a hobbira, azt a pénzt forgatják bele, ami másoknál elmegy a káros szenvedélyek űzésére. „Egyszerű dolgozó család vagyunk, vannak olyan tételek, amelyekről kénytelen vagyunk lemondani, mert be kell látnunk, hogy azt nem tudjuk kifizetni. Valamikor várni kell, de sokszor megtörtént már, hogy egy termék ára hónapokkal később megfizethető sávba került. Eleinte előfordult, hogy ráfeszültem bizonyos termékekre, és sajnáltam, hogy nem sikerült megszerezni, de aztán rájöttem, hogy hétköznapi dolgozó emberként nem tudom kivitelezni, hogy minden meglegyen. Ez tudatosult bennem, megtanultam, hogy bizonyos dolgokat igenis el kell tudni engedni” – fűzte hozzá Csaba.

Magyarország legnagyobb autós show-ján, az AMTS-en idén tudtak bemutatkozni (a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara szervezésében megrendezésre kerülő balatonboglári Italia Expón is ott voltak), saját becslésük alapján 50-60 ezer ember találkozott a gyűjtemény egy részével a Hungexpo falain belül.

Az egyik nézelődő (akinél az eBay volt a mérvadó) 6–7 millió forintra becsülte a gyűjtemény megtekinthető részét, a teljes kollekció tehát annál is többet érhet.

Állandó biztosítást nem tudtak kötni a gyűjteményre, kiállítások előtt eseti biztosítást köthetnének rá, de még nem éltek ezzel, mert a kollekció eddig egy pillanatra sem volt magára hagyva.

Nem eladó az egyedi kollekció

Krajnyák Csaba a beszélgetés ezen pontján megismételte, hogy nekik üzleti tevékenységük nincs a gyűjtemény mögött, csak örömet akarnak szerezni más autórajongóknak. Eddig meghívásokra mentek a különböző kiállításokra, a szervezők fizették ki a rezsidolgokat és az egyéb költségelemeket.

A család most állandó kiállítási helyet próbál találni a gyűjteménynek Magyarországon, otthon már nagyon szűkösen férnek el a termékek, ezért az a céljuk, hogy a relikviáknak fix galériát találjanak.

„A gardróbok a tetőtérben meg vannak pakolva, helyszűkében vagyunk. A világos termékek egyébként ruhazsákokban vannak, óvjuk a fehér tételeket, hogy ne változzon a színük, erre is odafigyelünk. Konkrét szám nincs a fejemben, hogy hány darabossá szeretném bővíteni a gyűjteményt. Egyébként már a gyerekeimet is megfertőzte ez a szenvedély, ők vihetik tovább a fáklyát” – ecsetelte a családfő, aki azt is elárulta, hogy kezdetben a felesége és a barátai is mosolyogtak a szenvedélyén, de amióta megjöttek a megfelelő visszacsatolások, mindenki támogatja őt ebben a hobbiban. Mint fogalmazott, ezek a visszajelzések inspirálólag hatottak rájuk. Amikor elkezdték őket invitálni különböző autós eseményekre, rádöbbentek, hogy szükségük van erre.

Krajnyák Csaba azt is elárulta lapunknak, hogy volt megkeresés Ausztriából, egy osztrák házaspár szerette volna felvásárolni a komplett gyűjteményt, illetve egy bakui befektetői csoport is kifejezte az érdeklődését a gyűjtemény iránt. Ők azonban jelezték, hogy az nem eladó.

(Borítókép: Krajnyák Csaba Ferrari ruházati gyűjteménye. Fotó: Krajnyák Csaba)