Felbolydult Olaszország, egy vörös overallos férfi miatt szabadulhat el a káosz az utcákon

Az olasz rendőrség felkészült a várható káoszra Maranellóban, miután kiszivárgott, hogy a hétszeres Formula–1-es világbajnok Lewis Hamilton első nem hivatalos ferraris tesztjére a január 20-ával kezdődő héten kerül sor. Olasz újságírók arról számoltak be, hogy az ország valósággal felbolydult, miután végigsöpört rajta a „Hamilton-mánia”.

2024. február elsején jelentette be a Formula–1-ben szereplő Mercedes, hogy a csapat első számú versenyzője, Lewis Hamilton az év végén távozik a csapattól. A Ferrari még aznap közölte, hogy többéves szerződést kötött a brit pilótával.

A 40. születésnapját nemrég ünneplő Hamilton 2023 nyarán írt alá új, kétéves szerződést a Mercedesszel 2024-re és 2025-re, de a szerződésében volt egy kitétel, miszerint egy szezon után távozhat, ha úgy dönt. A Ferrari hívására pedig úgy határozott, aktiválja azt a bizonyos kilépési záradékot.

A Ferrarinak sportszakmai és üzleti oldalról nézve is megérte a lépés, hiszen lesz egy jó versenypárosa, plusz ez az igazolás a márkaimázst is erősíti. A hivatalos bejelentés előtti órákban a cég részvényei több mint 10 százalékkal nőttek a New York-i tőzsdén, a hírfolyamokat elárasztó cikkek pedig drasztikus mértékben növelték a maranellóiak piaci kapitalizációját.

Innentől pedig még nagyobb médiaérdeklődés övezi majd a Ferrari–Hamilton-házasságot, ami segíthet az olaszoknak abban, hogy még több utcai autót adjanak el világszerte.

Új fejezet nyílik a Ferrari történetében

Azt már hónapok óta tudjuk, hogy 2025-től Hamilton lesz Charles Leclerc csapattársa a patinás olasz istállónál (a döntés nyomán Carlos Sainz kénytelen volt távozni, a spanyol végül a Williams ajánlatát fogadta el). Az viszont sokáig titok volt, Hamilton mikor ölti magára először a legendás vörös overallt, hogy pályára vigye az egyik maranellói paripát.

Az elmúlt napokban elkezdtek szivárogni olyan információk, hogy Hamilton január második felében repül Olaszországba, hogy megkezdje a beilleszkedési folyamatot az új csapatánál. Egybehangzó olasz sajtóhírek szerint január 20-án, hétfőn kell először munkára jelentkeznie Maranellóban, ahol megismerkedhet a csapattagok egy részével, és az új versenymérnökével, Riccardo Adamival. Ezenfelül aznap próbálja ki első ízben az ottani szimulátort, amihez később többször is szerencséje lesz.

A Ferrari csapatfőnökét már jól ismeri a hétszeres vb-győztes, Frédéric Vasseur együtt dolgozott Hamiltonnal, amikor a brit közönségkedvenc 2006-ban az ART csapat színeiben megnyerte az F1 előszobájának tekinthető GP2 (mai nevén Formula–2) kategóriát, és azóta is jóban vannak. Nem nehéz összerakni, hogy ki közvetített Hamilton és a Ferrari elnöksége között.

Másnap, január 21-én vagy szerdán ülhet először Ferrariba a brit sztárpilóta, az időjárástól függ, melyik nap hajt pályára Fioranóban, a maranellói gyár közelében található tesztpályán. A Ferrarinál azt szeretnék, hogy Hamilton száraz körülmények között tegye meg az első kilométereit a csapat színeiben.

Az elmúlt hónapok pletykái szerint a Ferrari még nem döntötte el, hogy a 2022-es modellt (F1-75) vagy annak utódját, a 2023-as SF-23-ast adja Hamilton alá az első nem hivatalos ferraris tesztjén. Az Auto Racer című olasz kiadvány később úgy értesült, hogy Hamilton az előbbivel körözhet majd Fioranóban.

Káosz kapitány bevetésre kész

Az olasz F1-es szakíró, Roberto Chinchero közben arról számolt be, hogy Hamilton érkezése miatt az új év első napjaiban „Hamilton-mánia” tört ki Olaszországban.

Szerinte biztosra vehető, hogy a Ferrari-szurkolók hétfőtől szerdáig elárasztják az utcákat Maranellóban és Fioranóban, úgy véli, óriási tömeg gyűlik majd össze a tesztpálya körül, mert mindenki látni akarja Hamiltont, ahogy a vörös versenyautóval köröz.

Ez persze megnehezíti az olasz rendőrség dolgát, mert az óriási érdeklődés miatt vélhetően közlekedési káosz alakul majd ki az érintett településeken és azok vonzáskörzetében. Ilyenkor persze a tolvajok is megjelennek, de a hírek szerint az ottani hatóságok felkészültek a kavalkádra, és fokozott készültségbe kapcsolnak a következő napokban.

Chinchero úgy véli, ekkora őrület legutóbb akkor volt tapasztalható a tifosik részéről, amikor Michael Schumacher úgy döntött, a Benettont elhagyva a Ferrarinál folytatja pályafutását 1996-ban.

A régi autóval történő bemutatkozás kezd hagyománnyá válni a Ferrarinál, korábban Carlos Sainz és Sebastian Vettel is így debütált a csapatnál.

Hamilton első hivatalos ferraris tesztjére Bahreinben kerül sor február végén (26–28.), a Formula–1 2025-ös idényét megelőző kollektív teszten. Az első versenyt pedig március 16-án rendezik Ausztráliában.

Őrülten sok pénzzel tömi ki Hamiltont a Ferrari

A korábban már említett Auto Racer című olasz újság úgy tudja, hogy Hamilton évente körülbelül 100 millió dollárt keres majd az új csapatánál, amivel a Scuderia Ferrari történetének egyik legjobban fizetett pilótája lesz.

Ebben az összegben az alapfizetésén túl a bónuszok és a szponzoroktól érkező juttatások is benne vannak. Összehasonlításképp: Hamilton új csapattársa, a monacói Leclerc 2024-ben 27 millió dollárt tehetett zsebre mindennel együtt.

Iparági pletykák szerint a Mercedes évente körülbelül 60 millió dollárt fizetett Hamiltonnak a szolgálataiért, vagyis jókora fizetésemelést harcolt ki magának.

Eddig Max Verstappen volt a mezőny legjobban kereső versenyzője, a négyszeres holland világbajnok tavaly 75 millió dollárral gazdagodott (60 millió dollár volt az alapfizetése, de olyan jól versenyzett, hogy bónuszok formájában ehhez még hozzádobott 15 millió dollárt a Red Bull).