Hamilton biztatóan kezdett a Ferrarinál, gyorsabb volt Leclerc-nél

Sokan aggódtak amiatt, hogy az elmúlt években egyre inkább kopni látszott Hamilton egykörös tempója, tavaly például 19–5-re bizonyult jobbnak nála mercedeses csapattársa, George Russell az időmérő edzéseken.

Mindez azt is jelentette, hogy a hétszeres világbajnoknak rendre nehéz pozícióból kellett rajtolnia, és bár a versenytempója így is kiemelkedő volt, végül csak a hetedik helyen zárta a 2024-es idényt.

A rendkívül szorossá váló mezőnyben – tavaly a Red Bull (9), a McLaren (6), a Ferrari (5) és a Mercedes (4) is legalább négy futamot nyert, szemben a 2023-as szezonnal, amikor csak a Ferrari (1) tudta megtörni a Red Bull (21) hegemóniáját – két-három tizedmásodperc hátrány is számos helyezést jelenthet a rajtrácson, ami miatt a kifejezetten jó edzésmenő (26 pole) Charles Leclerc-rel szemben hamar nagy hátrányba kerülhet a házon belüli csatában, ráadásul a monacói 2019 óta dolgozhat együtt az olasz istállóval, ami szintén a malmára hajthatja a vizet.

A tavaly kisebb motivációs válság jeleit is mutató brit most erre gyorsan rácáfolt, a Pirelli spanyolországi tesztjén felvette a harcot Leclerc-rel, sőt, a beszámolók alapján egy tizeddel még gyorsabb is volt új csapattársánál, ami biztató lehet számára a március közepén Ausztráliában rajtoló idény előtt.

Azért hogy ne legyen minden tökéletes, arról a Ferrari előtt 2024-ben konstruktőri világbajnokként záró McLaren pilótái gondoskodtak, Lando Norris ugyanis hét tizeddel így is gyorsabb volt honfitársánál a négyfős teszten.

Hír a csapattal kapcsolatban még, hogy a legutóbb a Saubernél versenyző Csou Kuan-jüt tartalékpilótának szerződtették az olaszok.

(Borítókép: Alessandro Bremec / NurPhoto via Getty Images)