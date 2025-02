A magyar F4-es reménység a legjobb eredményét megismételve búcsúzott Abu-Dzabitól

A Dubai Autodrome-on tett kitérő után az F4 Middle East Championship mezőnye visszatért Abu-Dzabiba, az első két forduló helyszínére, hogy immár harmadszor csapjon össze a Formula–1-et is évről évre vendégül látó komplexumban. Molnár Martin hétvégéjét számos probléma nehezítette, de a 16 esztendős magyar versenyzőnek így is sikerült eddigi legjobb időmérős eredményét elérnie, illetve a második futamon beállította az eddigi legjobb eredményét is.