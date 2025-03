George Russell, a Formula–1-ben érdekelt Mercedes pilótája lehet a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) első áldozata, akire a szervezet „súlyos” káromkodás miatt pénzbüntetéssel sújt le – nem is kicsivel.

2025. február 26–28. között tartották az idény előtti tesztet a Bahreini Nagydíj helyszínéül szolgáló szahíri pályán, így majd két és fél hónap után láthattuk ismét a húszfős mezőnyt körözni – már új felállásban.

A jól megszokott „csapathoz” több újonc is csatlakozott Bahreinben, de a pilótapárosok is rendesen megkavarodtak. Kezdve azzal, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 12 szezon után a Mercedesből a Ferrariba ült át, míg Esteban Ocon az Alpine-t hagyta ott a Haasért, a címvédő Max Verstappen pedig új csapattársat kapott Liam Lawson személyében – no de tekintsük át az összes teamet.

A konstruktőri címvédő McLaren nem változtatott a győztes pároson, Oscar Piastri és Lando Norris maradt, a Ferrarinál hetedik szezonját kezdő Charles Leclerc-hez Carlos Sainz helyére csatlakozott a már említett Hamilton, míg a Red Bullnál a második számú pilóta immáron nem Sergio Pérez, hanem az új-zélandi Lawson. Russell mellé, a rekorder helyére a 18 éves, az ifjú Verstappenként is emlegetett Kimi Antonelli került, míg az Aston Martin-os duó, Lance Stroll és Fernando Alonso párosa érintetlen maradt.

Az Alpine-nál Pierre Gaslyhoz Jack Doohan csatlakozott, a Red Bull fiókcsapatánál, az – ismét új néven futó – Racing Bullsnál Cunoda Júki és Isack Hadjar küzd majd a pontokért. A Williams nagyot igazolt Carlos Sainz személyében, aki Alexander Albon társa immáron, míg a 2026-tól Audiként működő Kick Sauber új párossal, Nico Hülkenberggel és a Formula–2-es bajnokkal, Gabriel Bortoletóval vág neki az új idénynek. Valamint régi-új arcot is köszönthettünk a Haasnál, Oliver Bearmant, aki korábban már beugrott Sainz helyére a Ferrarihoz, illetve az amerikai istállónál is megmutathatta már magát.

Első nap – áramszünet, hosszabbítás, Russell bűnös megjegyzése

Norris végzett az élen a teszt első napján, mögötte honfitársa, Russell zárt a Mercedesszel, őket a négyszeres világbajnok Verstappen követte. Hamilton visszafogottan mutatkozott be a Ferrari volánja mögött, a negyvenéves klasszis ugyanis csupán a 13. pozícióban zárta a teszt nyitónapját.

Mind a húsz pilóta megmutatta magát a szokatlanul hűvösben zajló gyakorláson, de így is kitettek magukért a száguldó cirkusz főszereplői: összesen több mint 650 kört tettek meg szerdán, ebből a legtöbbet – számszerűen 88-at – Ocon tett meg, míg a legkisebb távot Stroll jegyezte.

A délutáni etap előbb áramkimaradás miatt félbeszakadt, így hosszabbra is nyúlt a gyakorlás. Megérte várni, Leclerc, Russell, Norris és Gasly is felülmúlta a délelőtti leggyorsabb körét – amelyet még az újonc olasz, Antonelli jegyzett.

Nem kellett sokat várni az első nagyobb hibára sem, délután a négyes kanyar kijáratánál megpördült Hadjar autója, de szerencsére tovább tudta folytatni a gyakorlást. A középpontba viszont nem Norris vagy a McLaren, hanem Russell került. A brit pilóta lehet az első F1-es pilóta, aki a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) újonnan bevezetett káromkodási szabályzata alapján pénzbüntetést kap. A Mercedes pilótája egy interjú során ugyanis „vállalhatatlan” kifejezést használt, amivel erkölcsi kárt okozott a szervezetnek.

A rutinos versenyző a Viaplaynek beszélt a délutáni áramszünetről, amikor is úgy fogalmazott, hogy

a francba, nincs világítás.

Russell a káromkodásáért negyvenezer euró, átszámítva több mint 16 millió forintos pénzbüntetést kaphat, amennyiben úgy ítélik meg a fejesek, hogy

a brit erkölcsi kárt vagy veszteséget okozott az FIA-nak, szerveinek, tagjainak vagy vezető tisztségviselőinek, illetve általánosabban a motorsport érdekeinek és az FIA által védett értékeknek.

A fent említett pénzbüntetés csak az első vétség esetén jár, a harmadik eset után ez 120 ezer euróra, vagyis mintegy 48 millió forintra emelkedik, de számolniuk kell a versenyzőknek pontlevonással, de akár egy hónapos eltiltással is...

A szövetség elnöke, Ben Sulayem korábban többször is hangsúlyozta, hogy a pilótáknak példaképként kell viselkedniük a sportág egyre fiatalabb közönsége miatt, tehát szükséges volt, hogy az FIA bevezessen ehhez hasonló szigorú szabályt, hogy kordában tartsa a pilótákat. Nem meglepő módon hatalmas felháborodást keltett ez a döntés a száguldó cirkusz körében: Verstappen, Alex Albon és maga Russell is azon táborba tartozott, amely felháborodásának hangot is adott a szabály bevezetése miatt – mit sem ért...

Második nap – Carlos Sainz-remeklés, ahogy egy évvel ezelőtt is

Nem megfelelő körülmények várták a versenyzőket a csütörtök reggeli folytatásban, a levegő hőmérséklete csupán 13, míg az aszfalté 15 Celsius-fok volt – de ez volt a kisebb gond. A nagyobb problémát az okozta, hogy az éjszakai esőzés miatt a már „felgumizott” pályának nyoma sem volt, és mivel a csapatok a sivatagban száraz körülményekre számítottak, így mindössze két csapat, az Aston Martin és a Haas vitt magával nedves időjárásra alkalmas abroncsokat, a többi alakulatnak meg kellett elégednie a rendelkezésre álló slick gumikkal.

A Williams új igazolásának, a spanyol Sainznak a körülmények sem okoztak gondot, az exferraris volt ugyanis a leggyorsabb a teszt második napján. A délelőtti etapot a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárta az élen, délután viszont 31 ezredmásodperccel volt gyorsabb nála Sainz. Hamilton elmondása szerint már most „nagyon élvezte” a körözést.

Sainz rendre javította köridejét, előbb 1:29.366-ot, majd 1:29.348-at autózott, ezzel mindössze 0,03 másodperccel maradt el Hamilton délelőtti csúcsától. Miután a spanyol átvette az elsőséget az időmérőn, alig volt kísérlet arra, hogy megszorítsák, mivel a csapatok többsége a versenyszimulációkat választotta – így tett Sainz is, kiváló köre után egy hosszabb táv megtételét választotta.

Lando Norris az utolsó tizenöt percben megpróbált egykori McLaren-csapattársa elé kerülni, de a spanyol kiváló középső szektorát nem tudta túlteljesíteni. Így Sainz maradt az élen, ráadásul a legmagasabb körszámot, 127-et teljesítve a nap folyamán. Érdekesség, hogy tavaly ilyenkor, ugyancsak a második napon is a spanyol volt a leggyorsabb, akkor még az olasz istálló versenyzőjeként.

Ön szerint ki lesz a 2025-ös Formula–1-es világbajnok? Max Verstappen – Red Bull

Liam Lawson – Red Bull

Oscar Piastri – McLaren

Lando Norris – McLaren

Charles Leclerc – Ferrari

Lewis Hamilton – Ferrari

George Russell – Mercedes

Kimi Antonelli – Mercedes

Lance Stroll – Aston Martin

Fernando Alonso – Aston Martin

Pierre Gasly – Alpine

Jack Doohan – Alpine

Cunoda Júki – Racing Bulls

Esteban Ocon – Haas

Oliver Bearman – Haas

Alexander Albon – Williams

Carlos Sainz – Williams

Nico Hülkenberg – Kick Sauber

Isack Hadjar – Racing Bulls

Harmadik nap – piros zászló, parkoló busz és üvegpanel

A bahreini időjárás immáron szebbik arcát mutatta, előbújt a nap, aminek köszönhetően húsz fok felett is tetőzött az aszfalt hőmérséklete.

Russell végzett az élen a zárónapon, nem mellesleg sikerült megelőznie a címvédőt, aki a mercedeses utolsó köréig vezette az etapot, annak ellenére is, hogy többször is panaszkodott az autó egyensúlyára. A képzeletbeli dobogó alsó fokára Albon állhatott fel, aki 137 megtett körével a nap legszorgalmasabb versenyzője lett. Sainzot viszont nem lehetett letaszítani a trónról, a spanyol csütörtöki legjobb körét nem bírták felülmúlni.

Lewis Hamilton nem találta meg a ritmust, a hatodik helyen fejezte be a tesztet, miután Piastri és Gasly is gyorsabb volt a Ferrari brit pilótájánál.

A teszt során bőven adódtak nehézségek is: délelőtt előbb a bokszutca faláról, az egyik bírói állásról zuhant le egy üvegpanel a célegyenesbe, ami miatt takarítani kellett az aszfaltot, délután pedig egy busz parkolt az egyik kanyarban a menekülőúton, ezért piros zászlós megszakítás történt.

A zárónapon Hadjar volt a legtevékenyebb 73 körével, míg a legkisebb táv Bortoleto neve mellett ékeskedett, a maga 35-ével.

Az idény március 16-án az Ausztrál Nagydíjjal indul, majd Kínában folytatódik, a Magyar Nagydíjra pedig augusztus első hétvégéjén kerül sor. A szezon ismét 24 futamos lesz.

Formula–1, szezon előtti teszt, Bahrein (összesített eredmény) pozíció/versenyző csapat legjobb idő (perc) körtáv (összesített) 1. Carlos Sainz Jr. Williams 1:29.348 195 2. George Russell Mercedes 1:29.545 232 3. Max Verstappen Red Bull 1:29.566 155 4. Alexander Albon Williams 1:29.650 200 5. Oscar Piastri McLaren 1:29.821 195 6. Pierre Gasly Alpine 1:30.040 196 7. Lewis Hamilton Ferrari 1:29.379 162 8. Charles Leclerc Ferrari 1:29.431 220 9. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:29.784 226 10. Cunoda Júki Racing Bulls 1:30.497 211 11. Liam Lawson Red Bull 1:30.252 149 12. Jack Doohan Alpine 1:30.368 209 13. Isack Hadjar Racing Bulls 1:30.675 243 14. Lando Norris McLaren 1:30.430 186 15. Fernando Alonso Aston Martin 1:31.874 168 16. Gabriel Bortoleto Sauber 1:31.057 174 17. Nico Hülkenberg Sauber 1:31.457 180 18. Esteban Ocon Haas 1:30.728 260 19. Oliver Bearman Haas 1:32.796 197 20. Lance Stroll Aston Martin 1:32.332 134

Formula–1, a 2025-ös versenynaptár

Március

14–16. Ausztrál Nagydíj, Melbourne

21–23. Kíniai Nagydíj, Sanghaj

Április

4–6. Japán Nagydíj, Szuzuka

11–13. Bahreni Nagydíj, Szahír

18–20. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

Május

2–4. Miami Nagydíj, Miami

16–18. Emilia Romagna Nagydíja, Imola

23–25. Monacói Nagydíj, Monaco

Június

május 30–június 1. Spanyol Nagydíj, Barcelona

13–15. Kanadai Nagydíj, Montreal

27–29. Osztrák Nagydíj, Spielberg

Július

4–6. Brit Nagydíj, Silverstone

25–27. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

Augusztus

1–3. Magyar Nagydíj, Mogyoród

29–31. Holland Nagydíj, Zandvoort

Szeptember

5–7. Olasz Nagydíj, Monza

19–21. Azeri Nagydíj, Baku

Október

3–5. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

17–19. Egyesült Államok Nagydíja, Austin

24–26. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

November

7–9. Brazil Nagydíj, Sao Paulo

20–22. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

28–30. Katari Nagydíj, Lusail

December