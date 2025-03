Makulátlan önéletrajz ide vagy oda, megérkezett az új Verstappen a Formula–1-be

Négy újoncot is üdvözölhetünk idén a Formula–1-ben, de ha a korábban már Ferrari, illetve Haas-színekben is versenyző Oliver Bearmant, valamint a Red Bull fiókcsapatával tizenegy futamot teljesítő Liam Lawsont is számoljuk (ugyanis egyikőjük sem teljes szezonon van túl), akkor hatra nő az Ausztrál Nagydíjon bemutatkozók száma – ilyen 2010 óta, vagyis 15 éve nem fordult elő a sportágban. Nagy Dániellel, az M4 Sport szakértőjével latolgatjuk az esélyeket a háromnapos bahreini tesztet követően, hogy vajon melyik versenyzőtől mit várhatunk a 2025-ös idényben, ki tudja tartósan megvetni a lábát a motorsport királykategóriájában, és esetleg ki az, akiben potenciálisan láthatjuk majd akár a jövő bajnokát is.

2025. február 26–28. között tartották az idény előtti tesztet a Bahreini Nagydíj helyszínéül szolgáló szahíri pályán, így majd két és fél hónap után láthattuk ismét a húszfős mezőnyt körözni – már új felállásban, számos újonc versenyzővel.

Hiába a tökéletes önéletrajz, megjött az új Verstappen

Liam Lawson neve nem véletlenül csenghet ismerősen, a 23 éves új-zélandi az előző két idényben már kapott lehetőséget a Racing Bullsnál (korábban AlphaTauri, Visa RB). A 2023-as Holland Nagydíjon Daniel Ricciardo kéztörést szenvedett, helyére pedig a tartalékpilóta, Lawson ugrott be, aki összesen öt futamot teljesített, ameddig vissza nem tért sérüléséből a hétszeres futamgyőztes ausztrál versenyző – pozícióját két ponttal hálálta meg, amit a szingapúri körözésen szerzett.

Lawson a következő szezonban ismét lehetőséghez jutott, akkor a már kirúgott Ricciardo helyére ült be a szezon második felében. Hatszor állt rajthoz és négy pontot jegyzett. Korábban két szezont is lehúzott az F3-ban, két és felet az F2-ben, majd a már említett Ricciardo-sérülés miatt bemutatkozott végre a királykategóriában is, eddig összesen tizenegyszer állhatott rajthoz a legjobbak között.

A huszadik születésnapját májusban ünneplő Oliver Bearman 2020-ban debütált formulaautóban, a következő idényben megnyerte a német és az olasz F4-es bajnokságot, ezzel az angol lett az első pilóta, aki egy évben nyert meg két F4-es versenyfutást is. 2022-ben már az F3-ban versenyzett, ahol harmadikként zárta a sorozatot, kiváló teljesítményével pedig gyorsan szintet lépett – a Prema leigazolta, így az F2-ben indulhatott a következő idényben. Első szezonját a hatodik helyen zárta, a másodikat viszont, a csapat gyenge teljesítménye miatt, csak a 15. pozícióban.

A 2024-es szezon első hétvégéje megpecsételte sorsát: a Ferrari tartalékpilótájaként lehetőséget kapott a vakbélműtéten átesett Carlos Sainzot pótolni. Nem is akárhogyan teljesített, élete első F1-es futamán a hetedik helyen zárt, majd a szezon második felében a haasos Kevin Magnussent is helyettesítette, amit ugyancsak ponttal köszönt meg az amerikai istállónak.

A Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére a 18 éves olasz, Andrea Kimi Antonelli ül, aki mindössze négy év leforgása alatt lépett előra az F4-ből az F1-be. 2019-ben csatlakozott a Mercedes juniorcsapatához, három évvel később olasz és német bajnok is lett a betétsorozatban, a következő idényben már a Formula Regionális Európa-bajnokságban pallérozódott, amit ugyancsak bezsebelt. Tehetségét gyorsan észre is vették magasabb kategóriákban, így az F3-at átugorva azonnal az F2-ben szerepelt, első évében a hatodik helyen zárva azt. Emellett tesztpilótaként is segítette az osztrák istálló munkáját, a tavalyi szezon közepén be is jelentette a Mercedes, hogy George Russell csapattársa lesz a 2025-ös idényben.

Az újoncok közül a húszéves Gabriel Bortoleto érkezik a legmakulátlanabb önéletrajzzal: egymást követő két évben ugyanis megnyerte a Formula–3, majd a Formula–2 bajnokságot is, most pedig a Kick Sauber színeiben, Nico Hülkenberg társaként debütálhat a legnagyobbak között. Hamar végigjárta a ranglétrát, pártfogója pedig nem más, mint a kétszeres világbajnok, Fernando Alonso – ez is jelzi, hogy mekkora potenciál rejlik a húszéves brazilban.

Az ugyancsak húszesztendős algériai–francia Isack Hadjar 2019-ben debütált az F4-ben, két évvel később a regionális Európa-bajnokság mellett már az ázsiai F3-ban is szerepelt. 2022-ben teljes Formula–3-as szezont teljesített, ötször állhatott dobogóra, ebből háromszor futamgyőztesként, összesítésben negyedikként zárta az idényt. 2023 januárjában egy jól sikerült tesztet követően a Hitech leszerződtette a franciát az F2-es csapatukba, Jak Crawford mellé, első idényét azonban csak a tizennegyedik helyen fejezte be, a következőt viszont már másik csapatban kezdte. A Campos Racinggel az utolsó versenyig hatalmas csatában volt a bajnoki címért, végül utolsó versenye rémálomba fulladt, 22,5 ponttal Bortoletótól lemaradt és ezüstérmes lett.

Végül, de nem utolsósorban az Alpine-nál bemutatkozik Jack Doohan, az ötszörös MotoGP-világbajnok Mick Doohan fia, aki a junior formulaautós sorozatokban gyors fejlődést mutatott. 2018-ban kezdte karrierjét a brit Formula–4-ben, majd több F4-es és regionális F3-as bajnokságban is versenyzett, számos dobogós helyezést és győzelmet szerezve. 2021-ben az F3-as versenyfutás ezüstérmese lett, a következő két szezonban pedig már az F2-ben versenyzett, utóbbit harmadikként fejezte be, most 22 esztendősen debütál a királykategóriában.

De valóban azok kerültek-e a Formula–1-be, akik a leginkább megérdemlik?

Nagy Dániel szerint nincs olyan név a debütálók között, akit kifogásolni lehetne. Ráadásul olyanok is vannak most a mezőnyben, akiket sokan újoncnak neveznek, de már többször is rajthoz álltak, ilyen például Liam Lawson, Verstappen új csapattársa. A szakértő úgy véli, az új-zélandi megérdemelte a Red Bull-ülést, de kiemelte, az már egy egészen más kérdés, hogy négyszeres világbajnok mellett marad-e hosszú távon, vagy sem. Korábban Alexander Albon és Pierre Gasly is versenyzett Verstappen társaként, de egyikük sem bírta a pressziót, más csapatokban azonban meghatározó teljesítményt nyújtottak, nyújtanak azóta is.

„A leggyengébb láncszem talán Jack Doohan. Voltak jó futamai a juniorkategóriákban, de talán az ő bemutatkozását lehet a leginkább megkérdőjelezni. A sajtóban az hírlik, hogy csak hat futamra szól a szerződése, ezt követően pedig felülvizsgálják szereplését, helyére esetleg az a Franco Colapinto ül, aki kiválóan teljesített a Williamsszel a tavalyi szezon második felében” – utalta arra a szakértő, hogy az argentin–olasz versenyző lehetőséget kapott a brit istállótól, de meghatározó teljesítménye ülést mégsem érdemelt – egyelőre legalábbis.

Antonellivel kapcsolatban is sokfélét lehet hallani, de abban egyetértenek a szakértők, hogy a fiatal olasz versenyző teljesítménye megkérdőjelezhetetlen. Biztos vagyok benne, hogy megveti a lábát az F1-ben. Érzem benne a tini Verstappent is, de eldől majd az első években, hogy hogyan alakul a sorsa, nem lesz mindenkiből Verstappen-kategóriájú versenyző. Szerintem Isack Hadjar tempója is megvan, de még érnie kell, azt gondolom, Cunoda Júki viszont magasan felülmúlja majd új csapattársát. Gabriel Bortoletót, az F2-es bajnokként érkező versenyzőt illetően sem lehetnek kérdéseink.

Van, aki futamgyőzelemre esélyes csapathoz került, de akad olyan is, aki örülhet, ha egyáltalán pontot szerez

„Természetesen az újoncok, fiatalok teljesítményét illetően sok függ attól, hogy melyik csapathoz kerül. A középcsapatokhoz tartozó Alpine-nak jó esélyei vannak, ahogy Bearmannek is a Haasban” – emelte ki a szakértő, majd hozzátette: a tesztek azt mutatták, hogy a Racing Bullsnál és a Kick Saubernél nem jó a helyzet.

A legkiválóbb esélyei Antonellinek vannak – megvan hozzá az autója, valamint a tudása is, még egy futamgyőzelmet is el tudok tőle képzelni, ha minden flottul megy az istállónál.

Nagy Dániel szerint a fiatal olasz kiválóan alkalmazkodik az új körülményekhez, valamint az autókhoz. Idén az lesz számára a legfontosabb feladat, hogy a 2026-os szabályrendszer-módosításra már teljesen beérjen, és addigra hasonló teljesítményt tudjon nyújtani, mint csapattársa, Russell.

„Ami Bortoletót illeti, jó az egykörös tempója, az ítélőképessége pedig kiemelkedő. F2-ben és F3-ban is látszott korábban, hogy mindig olyan szituációkba ment bele, amiben biztos volt, nem kockáztatott sokat. Hadjart kicsit Antonellihez tudnám hasonlítani, bár számomra ő inkább bravúrversenyző volt az elmúlt években. Jól gondolkodott, manőverezett és versenyzett, viszont hamar el tudta veszíteni a kontrollt.” Nagy Dániel szerint Bearman már nem számít újoncnak, tavaly három nagydíjon is rajthoz állt, mindent megmutatott magából. Van sebessége, önbizalma, az utcai pályák nagy kedvelője – ahogyan új csapattársa, Esteban Ocon is.

A szakértő úgy véli, Lawson is bizonyított már, az új-zélandival kapcsolatban is rengeteg információ adott a mérnökök számára, tizenegy F1-es versennyel a háta mögött. „Amit fontos kiemelni, hogy élete első F2-es (sprint)futamát, valamint DTM-versenyét Ferrarival megnyerte. Ez mutatja, hogy gyorsan fel tudja venni a kellő ritmust, ami elengedhetetlen a királykategóriában, ahol a fluktuáció elképesztően magas szinten van.“

Antonelliben látom azt, hogy az új Verstappen legyen. De olyan, mint a négyszeres világbajnok, olyan tízezerből egy van – amit eddig láttunk, az pedig nem elég. Most kell megmutatnia magát a Mercedes újoncának. Így volt ez Verstappennel is, karrierje elején sok butaságot csinált, neki is végig kellett mennie egy komoly tanulási folyamaton, ugyanez igaz lesz Antonellire is. Ő lehet az idény nagy meglepetése.

Nagy szerint szó sincs arról, hogy a Mercedes kirúgná az olaszt egy esetlegesen balul elsülő debütálást követően, valójában elképzelni sem tudja azt, hogy rosszul teljesítene Antonelli. Bearmannel kapcsolatban is hasonlóak az érzései, Nagy úgy véli, hogy már az első évében felveheti a kesztyűt csapattársával. „Hosszú távú biztosíték lenne számára, hogyha hasonló mennyiségű pontot szerezne a versenyek során, mint Ocon. Bortoletót is el tudom képzelni később egy nagy csapatnál, a Kick Sauber tavalyi eredményei, a teszten mutatott teljesítménye viszont nem azt mutatja, hogy nem igazán száll majd harcba pontokért idén.”

A szakértő szerint drasztikusan változott az elmúlt években a versenyzők hozzáállása a fiatalokhoz. Úgy látja, Verstappen tíz évvel ezelőtti érkezése óta más a felfogás.

„Verstappen érkezése óta lehet látni, hogy akik tehetségesek, kellően érettek, megkapják a szükséges kiképzést, tudnak F1-es autóval tesztelni, jó munkát végeznek a szimulátorban, együtt lehet velük dolgozni a betétsorozatokban, azokkal jól lehet együttműködni a Formula–1-ben is.” Szerinte erre tökéletes példa a közelmúltból Oliver Bearman, aki két F1-es autóban is masszív pontokat szerzett, előbb Ferrariban, majd Haasban.

Azt látom, hogy több versenyző jutott el arra az érettségi szintre, ami szükséges a Formula–1-hez, valamint a kategória is kezd átalakulni, ugyanis a harminc év felettiek kezdenek kikapni. Láthattuk ezt Daniel Ricciardo, valamint Valtteri Bottas esetében is – hiába nem teljesítettek rosszul, de közben nem voltak elég jók ahhoz, hogy ennyi idősen is figyelmet kapjanak.

Az idény március 16-án az Ausztrál Nagydíjjal indul, majd Kínában folytatódik, a Magyar Nagydíjra pedig augusztus első hétvégéjén kerül sor. A szezon ismét 24 futamos lesz.

Formula–1, a 2025-ös versenynaptár

Március

14–16. Ausztrál Nagydíj, Melbourne

21–23. Kíniai Nagydíj, Sanghaj

Április

4–6. Japán Nagydíj, Szuzuka

11–13. Bahreini Nagydíj, Szahír

18–20. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

Május

2–4. Miami Nagydíj, Miami

16–18. Emilia Romagna Nagydíja, Imola

23–25. Monacói Nagydíj, Monaco

Június

május 30.–június 1. Spanyol Nagydíj, Barcelona

13–15. Kanadai Nagydíj, Montreal

27–29. Osztrák Nagydíj, Spielberg

Július

4–6. Brit Nagydíj, Silverstone

25–27. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

Augusztus

1–3. Magyar Nagydíj, Mogyoród

29–31. Holland Nagydíj, Zandvoort

Szeptember

5–7. Olasz Nagydíj, Monza

19–21. Azeri Nagydíj, Baku

Október

3–5. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

17–19. Egyesült Államok Nagydíja, Austin

24–26. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

November

7–9. Brazil Nagydíj, Sao Paulo

20–22. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

28–30. Katari Nagydíj, Lusail

December