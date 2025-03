Berényi Jánosnak, a rendszerváltással egy időben létrejött Hungaroring Zrt. első elnökeként komoly küzdelmet kellett vívnia Bernie Ecclestone-nal annak érdekében, hogy Magyarország megtarthassa Formula–1-es versenyhétvégéjét – főként annak fényében, hogy az első években közel sem tudta fedezni a tulajdonos által kért jogdíjat. Nagyon közel voltunk hozzá, hogy elveszítsük a világ egyik legértékesebb sporteseményét, de kompromisszumok sora, és bizony a kőkemény üzletemberként elkönyvelt Ecclestone emberi oldala is kellett ahhoz, hogy idén nyáron 40. alkalommal Mogyoródra látogasson a száguldó cirkusz mezőnye. A Hungaroring Zrt. korábbi első embere úgy mesélte el az Indexnek a Magyar Nagydíj háttértörténetét, ahogyan még sohasem hallottuk, olvastuk.

A hétvégén rajtol a Formula–1 történetének 75. szezonja, hazánkba pedig 40. alkalommal látogat majd a száguldó cirkusz mezőnye augusztus első három napján. A Magyar Nagydíj a versenynaptár egyik legbiztosabb helyszíne – 1986 óta egyetlen év sem telt úgy, hogy az autósport legnagyobb sztárjai ne látogattak volna el Mogyoródra –, a kilencvenes években azonban rendkívül közel voltunk ahhoz, hogy lekerüljünk a Formula–1 térképéről. A rendszerváltás előtti politikai helyzetben nem volt meg arra a garancia, hogy Bernie Ecclestone-nak, a versenysorozat atyjának megérje itt tartani a futamot, de aztán mégis sikerült kiharcolni azt, hogy a Magyar Nagydíj szent és sérthetetlen legyen.

Ebben jelentős szerepe volt a Hungaroring Zrt. első elnökének, Berényi Jánosnak, aki évről évre komoly küzdelmeket vívott Ecclestone-nal annak érdekében, hogy Magyarország megtarthassa a versenyt. Berényi elnök úr a történelmi szezon kezdete előtti napokban exkluzív interjúban elevenítette fel az Indexnek egyebek mellett azt, hogy

milyen erőfeszítések árán érte el többedmagával, hogy Mogyoródon maradjon a verseny;

mennyire álltunk ahhoz közel, hogy akár örökre lekerüljünk az F1 térképéről;

hogyan sikerült a zárkózott, kőkemény üzletember benyomását keltő Ecclestone bizalmába férkőznie.

A magyar sportvezetés egyik jolly jokerének tartott Berényi – aki az ezredforduló előtt és után több sportági szövetség elnöki tisztségét (tenisz, kosárlabda, Nemzeti Sportszövetség) is betöltötte – az 1980-as években került először közelebb az F1 világához, amikor a Formula–1 atyja, Bernie Ecclestone szerette volna kiterjeszteni felségterületét Kelet-Európára.

Akkoriban Európán belül kizárólag nyugaton rendeztek Formula–1-es nagydíjakat, de Ecclestone szeretett volna keletre terjeszkedni, eleinte Jugoszlávia és a Szovjetunió volt esélyes arra, hogy saját versenye legyen. A Dél-Amerikában élő üzletember, Rohonyi Tamás, aki baráti kapcsolatot ápolt Ecclestone-nal, azt ajánlotta a dúsgazdag tulajdonosnak, hozza Magyarországra a Formula–1-et. Ecclestone pedig, amikor első alkalommal hazánkba érkezett, annyira beleszeretett Budapestbe, a budai Várba, a Lánchídba, a Halászbástyába, hogy eldöntötte: itt szeretne nagydíjat rendezni. Persze azt illik tudni, hogy a rendszerváltás előtt, a nyolcvanas évek derekán kifejezetten zavaros időket éltünk, Magyarországot akkoriban mégis a keleti tábor legvidámabb barakkjának tartották. A versenyhez szükséges pályánk viszont nem volt, így több helyszín meglátogatása után Mogyoródra esett a választás, és nyolc hónap alatt felépült a Hungaroring. Az első versenyre 1986 augusztusában kerülhetett sor

– elevenítette fel Berényi a Magyar Nagydíj történelmének első pillanatait. A sportvezető elárulta, hogy akkor még nem volt személyes kapcsolatban Ecclestone-nal, aki saját maga rajzolta meg a Hungaroring mostanra már klasszikusnak számító vonalvezetését. Akkoriban még Balogh Tibor, a Magyar Autóklub elnöke és több miniszter tárgyalt a brit üzletemberrel, mindent úgy építettek, ahogyan az F1 atyja szerette volna. Ennek az volt az oka, hogy a korábbi években több baleset, akár halálos kimenetelű tragédia is történt F1-es futamokon, leginkább az éles kanyarokban, ezért Ecclestone szeretett volna egy nagyon biztonságos pályát építeni. Egy olyan pályát, amelyen akár rajt-cél győzelmeket is lehet aratni, és nagyon nehéz az előzés.

A magyar közgazdász ugyanakkor hangsúlyozta, 1986-ban, amikor az első Magyar Nagydíjat rendezték, hazánknak nem volt elegendő anyagi forrása, lehetősége arra, hogy kifizesse az Ecclestone által – a gazdag nyugati pályákra – megszabott éves jogdíjat, így alkut kellett kötni a brit üzletemberrel.

Az 1986–1990 közötti időszakban a tárgyalásokat vezető Balogh Tibor többedmagával arra jutott Ecclestone-nal, hogy az első években mindössze egymillió dollárt fizet a magyar állam, holott a többi nyugat-európai versenypálya ennek akár tízszeresét csengette ki jogdíjként az F1-nek. Rendkívül kedvező díjban állapodtak meg, viszont Ecclestone-t illette a pálya egész éves hasznosítási joga és az abból származó összes bevétel. Ecclestone-nak célja volt, hogy több autó- és motorsport versenyt Magyarországra hozzon, így az IBUSZ támogatásával 1992-ben megrendezett egy Superbike viadalt hazánkban, viszont fizetőképes közönség hiányában az veszteséget termelt, aminek jelentős része az IBUSZ-t terhelte. Az utazási iroda később aztán bele is rokkant ebbe

– taglalta Berényi, akit 1990-ben – miután megtörtént a rendszerváltás – az Antall-kormány kérte fel az újonnan alakult Hungaroring Zrt. elnöki posztjára, mint több nyelven beszélő közgazdászt, sportvezetőt, üzletembert. Berényi nem mellékesen akkoriban töltötte be a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (később GYSEV) elnök-vezérigazgatói posztját is. Elmondása szerint több tisztsége miatt kifejezetten leterhelt időszakot élt ekkor, de minden erejével azon volt, hogy a Magyar Nagydíjat megtartsa.

Fotó: Tövissi Bence / Index Berényi János

„Először 1990-ben, a rendszerváltás évében találkoztam Bernie Ecclestone-nal, mint a Hungaroring Zrt. elnöke, és bizony nem indult zökkenőmentesen a kapcsolatunk. A brit üzletember kifejezett szándéka volt, hogy emeljen a jogdíjakon, és ebben a vonatkozásban is felzárkóztassa a mogyoródi versenyt a többi, nyugat-európai futam mellé. Persze nekünk még a rendszerváltás után sem volt lehetőségünk arra, hogy sokkal több pénzt fizessünk. Dollármilliókról beszélgettünk, Ecclestone pedig kőkemény üzletember volt, két államtitkárral is egyeztetett, de velük a tárgyalások kudarcba fulladtak. Ekkor hangzott el az azóta szállóigévé vált mondata, hogy

»Mickey egerekkel nem tárgyalok«.

Berényi ezt követően került a Hungaroring Zrt. élére, azzal az elvárással, hogy többedmagával győzze meg Ecclestone-t arról, ne vigye el Magyarországról a futamot. Az F1 jogainak akkori tulajdonos számára az előző években megfogalmazott feltételek már nem voltak elegendők, sokkal több pénzt akart a jogdíjból. A rendszerváltástól ugyan mindenki csodát várt, de a remélt Kánaán nem jött el. Így a mogyoródi pályán sem jelentkeztek szponzorok, akik tudták volna finanszírozni Ecclestone igényeit. Kivéve az IBUSZ-t, amely – mint azt már említettük – megpróbálkozott egy Superbike-verseny megrendezésével, de az üzleti számításai nem jöttek be, így aztán abba belebukott.

Fotó: Tövissi Bence / Index Berényi János és Bernie Ecclestone

„Nem kell részletezni azt, hogy országimázsszempontból milyen fontos volt Magyarországnak egy Formula–1-es nagydíj rendezése. Alapjaiban határozta meg a kilencvenes években hazánk turizmusát a verseny, remek időpontban, augusztus közepén százezrek érkeztek külföldről kizárólag emiatt Budapestre. A világ még jobban megismerhette fővárosunkat, és voltak olyanok, akik először még az F1 miatt jöttek ide, és annyira megtetszett nekik a város, hogy később visszatértek turistáskodni. A szerencsénk az volt, hogy Ecclestone szintén beleszeretett Budapestbe, mindig a Marriott Hotel elnöki lakosztályában szállt meg, ahol egyébként Richard Burton és Elizabeth Taylor is lakott, gyönyörű panorámával a Dunára és a budai Várra, nem tudott betelni a látvánnyal. Utólag visszagondolva talán ez is egy fontos tényező volt abban, hogy megállapodásra jutottunk vele. Még akkor is, ha üzletileg neki jobban megérte volna például Moszkvába vinni a versenyhétvégét” – folytatta Berényi, aki elárulta Ecclestonról, hogy rendkívül nehéz, sőt lehetetlen volt az üzletember magánszférájába férkőzni. Nagyon zárkózott volt, és a Marriott Hotelen kívül kizárólag a Mogyoródon parkoló privát buszban volt hajlandó tárgyalni. (A szállodát 1994-ben privatizálták, azt megelőzően az InterContinental Hotels franchise-ába tartozott, és a HungarHotels szállodavállalat üzemeltette.)

Fotó: Tövissi Bence / Index Bernie Ecclestone a mogyoródi versenypályán

Patakokban folyt Ecclestone szeméből a könny

Rendkívül kevés alkalom volt arra, hogy Ecclestone ittjártakor ellátogasson bárhova, ami nem a hotel vagy a versenypálya. Néhányszor, titokban a Vigadó tér szomszédságában egy olasz étterembe tért be vacsorázni, valamint minden évben, a rendszerváltáskor frissen megválasztott új kormány miniszterelnöke, Antall József fogadta egy beszélgetésre – amelyen Neményi Béla, a Magyar Autósport-szövetség akkori elnöke is részt vett – a Kempinski szállóban, mert a politikus fontosnak tartotta a verseny Magyarországon tartását. 1993-ban Antall már évek óta súlyos, rákos betegséggel küzdött, de ennek ellenére is találkozott Ecclestone-nal, és igyekezett meggyőzni őt arról, hogy itt-tartsa a Magyar Nagydíjat. Ecclestone pontosan tudta, milyen súlyos betegségben szenved a miniszterelnök, és nem volt véletlen, hogy erre a beszélgetésre egy sötét napszemüvegben érkezett. Amikor a szemmel láthatóan legyengült miniszterelnök a verseny folytatására kérte Ecclestone-t, akkor a brit üzletember szeméből – a fekete napszemüveg alól – patakokban folyt a könnye, szólni sem tudott, és bólogatva, a fejével jelezte, hogy megértette, és teljesíti a kérést. Ez volt az egyik olyan pillanat, amikor Ecclestone érzelmes oldala nyilvánosan megmutatkozott

– mesélte Berényi, aki ezenkívül még egy alkalmat is mesélt Ecclestone emberi oldaláról.

„Egyszer elhívtam magamhoz, a GYSEV székházába, hogy vendégül lássuk egy igazi, magyaros ebédre. Szép irodaházunk volt ugyan, de éttermünk nem, így Ecclestone-t az irodai konyhában, sámlikon ülve vendégeltük meg, és ott ettük a csülkös bablevest, a palacsintát. Ahogy már említettem, nem volt jellemző Ecclestone-ra, hogy kimozduljon, de a hívásomra eljött, és remekül érezte magát.“

Fotó: Tövissi Bence / Index Berényi János

Még egy olyan momentum volt, amikor ellágyulni látta a brit üzletembert. Ecclestone akkori felesége, Ivica, horvát szépségkirálynő és Berényi felesége egyaránt várandósok voltak. Ecclestone-nak kislánya, Berényinek kisfia született, és amikor találkoztak, mindig érdeklődtek egymás gyermeke felől – ennek a kérdésnek a megválaszolásakor Ecclestone rendre a lágyabb, gyengébbik oldalát mutatta. Ezek voltak azok az apró pillanatok, amelyekre a mai napig örömmel emlékszik vissza Berényi.

Rendkívül kemény feltételekkel, 1995-ben sikerült komolyabb egyezségre jutni, és hat évvel meghosszabbítani a Magyar Nagydíj garanciáját. Ekkor 2001-ig volt garantált az, hogy Ecclestone nem viszi sehova a versenyt, majd a sokkal jelentősebb szerződés megkötésére 1999-ig kellett várni. Ekkor kiutaztunk Ecclestone londoni irodájába Deutsch Tamás akkori sportminiszterrel, hogy aláírjuk a kontraktust, ami garantálta, hogy 2006-ig biztos helye van Mogyoródnak a Formula–1-es versenynaptárban. Ez volt az a pillanata, amikor éreztem, hogy talán itt marad a verseny, és minden szempontból biztosítva van a jövője. Persze ezt elérni nem volt könnyű, abban maradtunk Ecclestone-nal, hogy ekkorra már 10 millió dollár körüli jogdíjat fizettünk évente, majd ez az összeg évről évre egymillió dollárral emelkedett. Így szépen lassan felzárkóztatta a Magyar Nagydíjat a többi, nyugat-európai futam mellé

– részletezte Berényi, aki elárulta, ebben az időben már megállapodott Deutsch Tamás sportminiszterrel – több más tisztsége miatt –, hogy az aláírást követően, az év végével elhagyja a Hungaroring Zrt. elnöki posztját. Ekkor már óriási népszerűségnek örvendett a Formula–1 hazánkban, minden évben telt házzal üzemelt.

Fotó: Tövissi Bence / Index Az 1999-es szerződés aláírásának pillanatai Londonban

„Itt éreztem először, hogy »csatát nyertünk« Ecclestone-nal szemben, és hogy a Magyar Nagydíj hosszú távon megmarad. Utólag visszagondolva ma már mondhatom, hogy sosem volt szándéka arra, hogy elvigye innen a versenyt. Eddig egyes szám első személyben beszéltem, de szeretném hangsúlyozni, hogy semmire sem jutottam volna, ha nincs mellettem egy szakmailag jól felkészült stáb. Kiemelném Frank Tamást, aki az Ostermann céget képviselte – az ő feladatuk a jegyértékesítés volt –, és jó kapcsolatokat tudott kiépíteni Ecclestone-nal. Ő sokat segített a Magyar Nagydíj itthon tartásában. Gál Attilát is megemlíteném, aki a Hungaroring vezérigazgatója volt, rendkívüli szakértelmével, odaadással biztosította a verseny gördülékeny, biztonságos lebonyolítását. Fürjes Balázs pedig – akkoriban Deutsch sportminiszter közvetlen munkatársaként – segítette a munkámat. Persze sorolhatnám még a neveket, de félek, hogy valakit kihagynék, rengeteg ember közös munkája tette ezt lehetővé. Egy kivételesen jó csapattal dolgozhattam együtt.“

Berényi végül az ezredfordulón köszönt le tisztségéről, és hagyta el a Hungaroring Zrt. elnöki posztját. A magyar sportvezetés jolly jokere elégedetten nyilatkozott utódairól, Palik Lászlóról és Gyulay Zsoltról – utóbbi mai napig felel a versenypálya és a futam üzemeltetéséért –, mindketten remek munkát végeztek, illetve végeznek a mai napig, jó kezekbe került a Magyar Nagydíj. Gyulayt pedig, olimpiai bajnok lévén, nemcsak kiváló sportolónak, hanem kiváló sportvezetőnek is tartja.

Igazából én sosem voltam a Formula–1 megszállottja, szerelmese, a versenyre inkább üzleti, gazdasági szemszögből láttam rá. Az volt a feladatom a csapatommal, hogy egyezségre jussunk Ecclestone-nal, és megtartsuk a magyaroknak ezt a rendkívül értékes sporteseményt. Sosem értettem, hogyan lehet annyi időt eltölteni például a bokszutcában, és nézni azt, ahogyan a versenyautókat szerelik. Ennek ellenére élveztem minden pillanatát ennek a történetnek

– zárta Berényi, aki elárulta, hogy kapcsolata a motorsporttal a mai napig megmaradt. Jelenleg az idén nyáron esedékes, balatonfőkajári Moto GP-futamot lebonyolító HUMDA felügyelőbizottságának tagja – tapasztalatával segédkezik abban, hogy remek hétvégét rendezzenek majd a Balaton Park versenypályáján.

Formula–1, a 2025-ös versenynaptár

Március

14–16. Ausztrál Nagydíj, Melbourne

21–23. Kíniai Nagydíj, Sanghaj

Április

4–6. Japán Nagydíj, Szuzuka

11–13. Bahreini Nagydíj, Szahír

18–20. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

Május

2–4. Miami Nagydíj, Miami

16–18. Emilia-Romagna Nagydíj, Imola

23–25. Monacói Nagydíj, Monaco

Június

május 30.–június 1. Spanyol Nagydíj, Barcelona

13–15. Kanadai Nagydíj, Montreal

27–29. Osztrák Nagydíj, Spielberg

Július

4–6. Brit Nagydíj, Silverstone

25–27. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

Augusztus

1–3. Magyar Nagydíj, Mogyoród

29–31. Holland Nagydíj, Zandvoort

Szeptember

5–7. Olasz Nagydíj, Monza

19–21. Azeri Nagydíj, Baku

Október

3–5. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

17–19. Egyesült Államok Nagydíj, Austin

24–26. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

November

7–9. Brazil Nagydíj, Sao Paulo

20–22. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

28–30. Katari Nagydíj, Lusail

December

5–7. Abu-Dzabi Nagydíj, Jas Marina

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)