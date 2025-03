Kiadós káosszal startolt a szezon, Lando Norris izgalmas harc után nyert Ausztráliában

Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a 75. Formula–1-es szezon káoszos nyitófutamát, az Ausztrál Nagydíjat. A 25 éves britet a négyszeres világbajnok és címvédő red bullos, Max Verstappen követte, a dobogó alsó fokára pedig George Russell állhatott fel. Az esős verseny három pilótának is véget ért az első körben, két újonc és a tavalyi győztes, Carlos Sainz is korán búcsút intett a melbourne-i pályának. Majd Fernando Alonso, a hajrában pedig Liam Lawson és Gabriel Bortoleto is a falban végezte, aminek köszönhetően teljesen felbolydult a mezőny.

Ahogyan az várható volt, a McLaren volt a leggyorsabb az év első időmérőjén, mindössze 84 ezredmásodperccel előzte meg Lando Norris hazai pályán versenyző csapattársát, Oscar Piastrit. A második sort a címvédő Max Verstappen és a mercedeses George Russell bérelte ki, míg nagy meglepetésre Cunoda Júki és Alexander Albon a két Ferrari elé ugrott be az ötödik, hatodik pozícióba.

Hárman is kiestek az első kör végére

Még el sem startolt a mezőny, máris kiesőt jegyeztünk: a felvezető kör kettes kanyarjában a Racing Bulls újonca, Isack Hadjar falnak csapta autóját, így számára véget is ért a verseny, a rajt pedig 15 percet csúszni kényszerült az extrém esős Albert Parkban.

A piros lámpák kialvása után Norris megtartotta élmenő pozícióját, Piastrit viszont az első kanyarban maga mögé utasította Verstappen, majd Russell, Leclerc és Cunoda a sorrend volt az első ötösben. De még az első kör sem ment le, Jack Doohan is összetörte autóját – jöhetett a biztonsági autós fázis.

De azt sem úsztuk meg kieső nélkül: a tavalyi győztes Carlos Sainz csúszott meg lassú tempóban, és ahogyan Hadjar a felvezető körben, a spanyol is szerencsétlenül a 14-es kanyarban falnak csapódott kis sebességnél is – harmadik versenyzőtől köszöntünk el a kezdés után.

Közép-európai idő szerint fél hat is elmúlt már, amikor Norris repülőrajttal újraindította a mezőnyt. Ezúttal nyugodtra sikerült az indulás, mindenki maradt eredeti pozíciójában, az első tízben ekkor Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Cunoda, Albon, Lewis Hamilton, Pierre Gasly és Fernando Alonso menetelt.

15 Jack Doohan Galéria: Formula-1 Ausztrál Nagydíj (Fotó: James Sutton - Formula 1 / Getty Images Hungary)

Várta a támadási lehetőséget Piastri, a verseny harmadához érve vissza is kapaszkodott a négyszeres világbajnokra, majd kihasználva elfékezését, könnyedén túl is jutott rajta az ausztrál, így visszaállt a McLaren egy-kettő az élen. Norris ekkor már három másodperccel vezetett csapattársa előtt, akit Verstappen immáron tisztes távolságból, öt és fél szekundummal üldözött. Russell tartotta előnyét Leclerc-rel szemben, Cunodával és Albonnal pedig továbbra sem bírt Hamilton, a negyvenéves britre viszont tapadt Gasly és a kétszeres világbajnok Alonso.

Többek közt a kiesőknek is köszönhetően, a 16. helyről induló Kimi Antonelli, valamint a mellőle startoló Nico Hülkenberg négy, Liam Lawson, Esteban Ocon, valamint Oliver Bearman is három-három pozíciót nyert addigra.

A 33. körben a McLaren csapatrádión jelezte Piastrinak, hogy szabad a vadászat, tehát engedélyezte a wokingi csapat a házi versenyt, az ausztrál hibája miatt három másodperces egérutat „adva” a magabiztosan élen autózó Norrisnak. Már kezdett unalmassá válni a körözés, amikor Alonso a hetes kanyarban a falban végezte, jöhetett a biztonsági autó és a kerékcserék, na meg egy új verseny. Hárman köztes esőgumira, hatan a közepesekre, míg a többiek a keményre váltottak.

Az utolsó 16 körre maradt izgalom, a safety car miatt ugyanis eltűntek az időkülönbségek, eközben pedig jelentették a csapatok, hogy a véghajrát újabb csapadék zavarhatja meg. A negyvenegyedik körben újraindult a körözés, Norris vezetett, mögötte Piastri, Verstappen, Russell, helycserét követően Cunoda, majd Leclerc, Albon, Hamilton, Gasly és Antonelli pontot érő pozíciókban.

Óriási káoszba fulladt a véghajrá

Leszakadt az ég, az élmenő mclarenesek, Norris és Piastri is kicsúszott a 12-es kanyarban, előbbi a boksz felé vette az irányt, utóbbi pontszerzési esélyeinek – akkor még úgy tűnt – vége lett, Verstappen pedig átvette a vezetést. Hamilton felugrott a második helyre, Gasly a harmadikra. A csapatkérés ellenére a világbajnok holland is kitért a boxba, a mezőny teljesen felbolydult.

Eközben Bortoleto és Lawson is a falban végezte egymástól függetlenül, ismét jöhetett a biztonsági autós fázis. Csupán 14-en maradtak versenyben, Norris visszavette első helyét riválisa kerékcseréjét követően, a két élmenő mögött Russell, majd Albon, Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Gasly és a két Ferrari az első tíz hely egyikén.

Az 51. körben ismét újraindította Norris a versenyt, megint sikerült megtartania első helyét. Az első hétben nem történt változás, Gaslyt viszont a két Ferrari, valamint Piastri is maga mögé utasította. Az utolsó körre Verstappen 0,6 másodpercen belülre került Norrishoz, így esélye nyílt arra, hogy még akár meg is nyerje a futamot.

Norris viszont hatalmas tempókülönbséggel menetelt, Verstappennek nem jutott esélye arra, hogy meglepje riválisát, így a McLaren brit versenyzője 895 ezreddel behúzta az Ausztrál Nagydíjat, amely pályafutásának ötödik győzelmét aratta. Ahogyan megígérte tavaly, idén is bejelentkezett a világbajnoki címért.

15 Lando Norris Galéria: Formula-1 Ausztrál Nagydíj (Fotó: Mark Peterson / Reuters)

A dobogóra tehát még a címvédő Verstappen, valamit Russell állhatott fel, pontokat még Albon, az öt másodperces büntetést kapó Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Piastri, valamint Hamilton gyűjtött.

A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Sanghajban a Kínai Nagydíjjal.

Végeredmény, Ausztrál Nagydíj, Melbourne (57 kör, 300,846 km)

a pontszerzők:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:42:06.304 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.895 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 8.481 mp h.

4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 12.773 mp h.

5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 15.135 mp h.

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 17.413 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 18.423 mp h.

8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 19.826 mp h.

9. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 20.448 mp h.

10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 22.473 mp h.

pole pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása egy futam után (még 23 van hátra):

versenyzők:

Norris 25 pont Verstappen 18 Russell 15 Albon 12 Antonelli 10 Stroll 8 Hülkenberg 6 Leclerc 4 Piastri 2 Hamilton 1

csapatok:

McLaren 27 pont Mercedes 25 Red Bull 18 Williams 12 Aston Martin 8 Sauber 6 Ferrari 5

(Borítókép: Isack Hadjar autóját elvontatják, miután kiesett a versenyből 2025. március 16-án Melbourne, Ausztráliában. Fotó: Mark Peterson / Reuters)