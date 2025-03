Két versenyhétvége után lecserélheti egyik pilótáját az F1-es Red Bull Racing

Két versenyhétvége után egyelőre pont nélkül áll Liam Lawson a világbajnoki pontversenyben, annak ellenére, hogy az egyik leggyorsabb autót, a Red Bullt kormányozza. A csapat másik pilótája, a négyszeres világbajnok Max Verstappen viszont jól teljesített eddig, 36 pontot szerzett összesen Melbourne-ben és Sanghajban.

A Kínai Nagydíj után újra felerősödtek a kritikus hangok Lawson teljesítménye kapcsán, ezt pedig már Christian Horner csapatfőnök sem hagyhatta szó nélkül. Horner nem akart olajat önteni a tűzre, de elmondta, elképzelhető, hogy a következő versenyhétvége, a Japán Nagydíj előtt már sor kerül a pilótacserére.

Mindig lesznek találgatások a paddockban. Még csak most fejeztük be az itteni versenyt. Alaposan meg fogjuk vizsgálni az infókat. Nincs semmi különös készülőben, minden csak találgatás jelenleg. Még csak nem is fogom kommentálni a váltás lehetőségét, mert úgyis ez kerülne a címlapra. És mint mondtam, csak két versenyen vagyunk túl a bajnokságban. Elég sok információnk van