Döntött az F1-es Red Bull gyengélkedő pilótájának sorsáról

Mostanra több lap, köztük a spanyol ESPN is beszámolt arról, hogy a jövő hét vasárnap esedékes Japán Nagydíjon már nem Liam Lawson, hanem a rutinos Cunoda Júki versenyzik majd Max Verstappen csapattársaként a Red Bullban.

A holland De Limburger arról számolt be, hogy nemcsak a teljesítménybeli problémák, hanem anyagi okok is húzódhatnak a háttérben: az energiaitalosok motorszállítója, a japán Honda hajlandó lett volna tízmillió eurót is kifizetni azért, hogy Cunodát lássa Verstappen mellett – ezt viszont visszautasította az istálló. A Red Bull most felkereste a motorgyártót, hogy mennyit fizetne a japán helyéért, a hírek szerint több millió eurót ajánlott a cég.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, Christian Horner, az osztrák istálló csapatfőnöke a legutóbbi, kínai verseny után belengette: elgondolkodnak a pilótacserén. Most úgy tűnik, nem kellett sokat agyalni a döntésen, egybehangzó sajtóhírek szerint ugyanis hazai futamán Cunoda bemutatkozhat a Red Bullban – nem érdemtelenül.

Sanghajban úgy fogalmazott Horner, hogy megvizsgálják a lehetőséget, most úgy tűnik, döntés is született az ügyben.

Mindig lesznek találgatások a paddockban. Még csak most fejeztük be az itteni versenyt. Alaposan meg fogjuk vizsgálni az infókat. Nincs semmi különös készülőben, minden csak találgatás jelenleg. Még csak nem is fogom kommentálni a váltás lehetőségét, mert úgyis ez kerülne a címlapra. És mint mondtam, csak két versenyen vagyunk túl a bajnokságban. Elég sok információnk van.

A 23 éves új-zélandi az évadnyitó Ausztrál Nagydíjon csupán a 18. helyen indulhatott, de baleset miatt kiesett a futamból és pont nélkül zárt, míg Kínában a sprintfutam, valamint a nagydíj időmérőjét is utolsóként zárta, a vasárnapi versenyt – pedig utólag kizárásokkal is – csupán a 12. helyen fejezte be.