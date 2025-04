Schumacher is tényként közölte: Verstappen az idény végén elhagyja a Red Bullt

A legendás Formula–1-es világbajnok, Michael Schumacher öccse, Ralf Schumacher azt mondta, biztos benne, hogy Max Verstappen a szezon végén csapatot vált – adta hírül a Bild.

Ez nem új keletű hír, néhány héttel ezelőtt Zak Brown is tényként közölte a holland sztár távozását, sőt azt is megjegyezte a konstruktőri vb-címvédő McLaren csapatvezetője, hogy az Aston Matinhoz tart – ugyanígy véli a sportági szakértőként tevékenykedő német expilóta is.

„A Red Bull szétesőben van, csupán Verstappen teljesítménye tartja életben az alakulatot. Őrület, hogy a holland még mindig ilyen laza, és bírja egyedül. Elvesztettek egy csomó kiváló szakembert (köztük Adrian Newey-t – a szerk.), és belső viszályok is dúlnak” – kezdte Schumacher, majd hozzátette: „Az Aston Martin mindent rá szabna, valószínűleg ugyanolyan státusza lenne ott, mint a Red Bullnál. A Mercedesnél nem látom, hogy ez megtörténne, mert Toto Wolff az újonc Kimi Antonellit akarja előléptetni.”

Folyamatos botrányok rázzák meg az osztrák istállót

A tavalyi szezonszünetet beárnyékolta a Red Bullt övező botrány, miszerint Christian Horner csapatvezető „nem megfelelő” viselkedést tanúsított a Red Bull egyik női alkalmazottjával szemben. Az 51 éves korábbi autóversenyző az első pillanattól kezdve tagadta a vádakat, végül a belső vizsgálat után felmentették, így folytathatta munkáját, de Jos Verstappen, Max Verstappen édesapja már akkor belengette fia váltását, valamint fel is szólította Hornert, hogy távozzon pozíciójából. Végül rendeződtek a dolgok az energiaitalosoknál, de alig telt el egy év, jött az újabb probléma: két futam után lecserélték az újonc Liam Lawsont Cunoda Júkira. Ez sem Verstappennek, sem az F1-ben érdekelteknek nem tetszett. A japánnal kapcsolatban úgy fogalmazott a hatszoros futamgyőztes, hogy

vagy kiemelkedő teljesítményt nyújt, és valamennyire tartani tudja a lépést Verstappennel – vagy vége a karrierjének.

Nem mellesleg az autó sem teljesít úgy, ahogyan az elmúlt években megszokhattuk, csupán a holland pilóta képességeinek köszönhető, hogy versenyképes a Red Bull. Így tehát nem lenne meglepő, ha Verstappen tényleg a távozás mellett döntene.

Az ötödik vb-győzelmére hajtó holland két versenyhétvége után az egyéni összetett tabella második helyén áll Lando Norris mögött. Verstappen egyedül is felveszi a verseny a többi csapattal, 36 megszerzett pontjával harmadik helyen tartja a Red Bullt a konstruktőri tabellán, a McLaren és a Mercedes után.