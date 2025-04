Újabb pilótacsere jöhet a Formula–1-ben

Még fel sem ocsúdtunk a Red Bull Formula–1-es pilótája, Liam Lawson leváltásából, ma már arról szólnak a hírek, hogy egy másik újonc, az Alpine-nál versenyző Jack Doohan helyére Franco Colapinto ülhet – ezúttal viszont nem a gyenge teljesítmény, hanem sérülés áll a csere hátterében.

Gyakorlatilag alig telt el néhány nap a Red Bull-os Liam Lawson leváltása óta – akinek pozícióját átvevő Cunoda Júki sem tudott maradandót alkotni hazai futamán –, máris itt van az újabb meglepetés. Az Indexen is beszámoltunk arról, a múlt hétvégi F1-es japán futam szabadedzését súlyos baleset árnyékolta be: az újonc Jack Doohan Alpine-ja ugyanis a falban kötött ki, a hírek szerint pedig keze olyan súlyosan megsérült, hogy cserére szorulhat a következő, szaúdi futamon – számolt be róla az f1vilag.hu.

A balesetet követően az ausztrál nehézkesen mászott ki az autójából, de az orvosi vizsgálatokat követően engedték, hogy részt vegyen a futamon. Azonban úgy tűnik, bal keze súlyosabban megsérült, mert nem engedte el a kormányt az ütközésnél.

A portál azt írja, hogy a fiatal ausztrál versenyző csupán segítséggel tudott kiszállni az autójából az 53 körös versenyt követően (amelyet a 15. helyen zárt), a bal kezét látványosan nem használva. Most az is kiderült, hogy helyét éppen az a Franco Colapinto veheti át, aki gyenge szereplés esetén biztosan megörökölné pozícióját – akkor viszont nem csak felépülése idejére.

Már a szezon előtt rebesgették, hogy Doohannak nem lesz sok ideje bizonyítani: ha nem tud gyorsan beleszokni az új környezetbe, akkor helyét a Williamsszel tavaly bemutatkozó, a francia istállónál jelenleg tartalékpilótaként számon tartott Colapinto veszi át. Most viszont úgy tűnik, hogy nem kell tovább várnia a 21 éves brazilnak, Doohan sérülése miatt ugyanis ő az Alpine első számú kiszemeltje. Az biztos, hogy verseny napján az Alpine egy 2023-as A523-as versenygépet vitt el Monzába, ahol Colapinto gyakorolhatott, de még nem tudni, hogy pontosan miért.

