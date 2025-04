Bajban Lando Norris, Oscar Piastri újabb győzelmével bejelentkezett a vb-címre

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte meg a 21. Formula–1-es Bahreini Nagydíjat. A 24 éves pilóta megszerezte idei második, pályafutása negyedik futamgyőzelmét, és megelőzte a címvédő Max Verstappent a világbajnoki pontversenyben, három egységre csökkentve hátrányát csapattársával szemben. Másodikként George Russell végzett, a dobogó alsó fokára pedig a listavezető Lando Norris állhatott fel.

Oscar Piastri nyerte – idén másodjára – a vasárnapi rajtrács sorrendjéről döntő időmérőt, másodikként pedig a mercedeses George Russell végzett. Viszont a brit versenyző és csapattársa, Kimi Antonelli is egy buta hiba miatt büntetést kapott, így módosult a sorrend, Charles Leclerc indulhatott Piastri mellől, míg Russell és Pierre Gasly bérelte ki a második sort, a két világbajnoki aspiráns, Lando Norris és Max Verstappen pedig a hatodik és hetedik helyről rajtolhatott.

Piastri megtartotta élmenő pozícióját az 57 körös futam rajtjánál, Russell viszont agresszívan támadta Leclerc-t, az első kanyarban meg is előzte a Ferrari monacói versenyzőjét, és feljött a második helyre. Norris is hatalmasat rajtolt, három társát is maga mögé utasította, Carlos Sainz pedig kettőt lépett előre. A mezőny hátsó részében Oliver Bearman ment nagyot, az újonc ötöt lépett előre, míg csapattársa, Esteban Ocon kettőt. Az első tízben így Piastri, Russell, Norris, Leclerc, Gasly, Sainz, Antonelli, Verstappen, Lewis Hamilton és Cunoda Júki menetelt.

Majd azonnal jött a jelzés, feljegyezték Norris esetét, miszerint szabálytalanul rajtolt, mintegy harminc-negyven centiméterrel a megengedettnél előrébb foglalta el a helyét. Verstappen ismét éleslátású volt, a holland már az indulás előtt kiszúrta riválisa hibáját, és jelezte csapatának. Természetesen a bírák is látták, pillanatokkal később ki is írták:

öt másodperces büntetést kapott a McLaren brit pilótája.

Igen korán, már a tizenegyedik körben kitértek az élről a bokszba, előbb Norris – aki büntetését is letöltötte egyúttal –, majd Verstappen és Russell is hasonlóan tett. De óriási és szokatlan hibát vétett a Red Bull: a szerelőgárda már kész volt a kerékcserével, a lámpa azonban nem váltott pirosról zöldre. A négyszeres világbajnok holland várt, majd úgy döntött, elindul – jól tette, bár így is fontos másodpercek úsztak el. Pillanatokkal később Cunoda is így járt, nála sem működött a jelzés. A vb-éllovas a tizennegyedik, a címvédő a tizenhetedik pozícióban tért vissza a pályára.

Piastri a 22. körre már majd öt másodperces előnyre tett szert Russell előtt, akit honfitársa, Norris üldözött másfél másodperces lemaradásban. Leclerc is éppen DRS-zónán kívül volt a mclarenes mögött, akit a Gasly, Ocon, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Jack Doohan hatos követett az első tízben.

Pillanatokkal később meg is lett az eredménye a monacói tapadásának, az egyes kanyarban bevágódott a McLaren mellé, de túlcsúszott, így Norris megőrizte a helyét. De Leclerc nem adta fel: a következő körben – egyszerre csapattársával – előzött, előbbi Norrist, utóbbi pedig Antonellit utasította maga mögé. A semmiből tört fel a Ferrari!

A Red Bull és a Williams felkavarta az állóvizet, Cunoda és Sainz csatázott keményen a hatodik, hetedik helyen, amikor összeért a két autó, és komoly mennyiségű törmelék került a pályára – jött a biztonsági autós fázis, na meg persze az „ingyenkerékcserék”: Gasly, Ocon, Verstappen, Doohan, Hadjar és Hülkenberg kivételével mindenki kitért friss abroncsokért. Az újraindításkor Piastri, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Ocon, Verstappen, Doohan és Sainz startolhatott pontot érő helyekről. A rajt jól sikerült Norrisnak, túljutott Hamiltonon, Bearman fellépett pontot érő pozícióba, míg Verstappen és Cunoda is magabiztosan tartotta helyét.

Hosszú ideje tapadt Norris Leclerc-re, aminek az ötvenkettedik körben meglett a böjtje, a négyes kanyarban kívülről túljutott a monacóin, ezzel feljött a harmadik helyre. Közben Russellnek jelezte a csapat, hogy gondok lehetnek a kormánykijelzőjével, valamint a bírák is vizsgálat alá vették a britet.

Az utolsó kanyarokban még hatalmas csata volt a második helyért, de Russell tökéletesen menedzselte az esetet.

Piastri végül tizennégy másodperces előnnyel behúzta a bahreini versenyt, amellyel megszerezte idei második, pályafutása negyedik futamgyőzelmét. Megelőzte Verstappent, és három pontra csökkentette hátrányát csapattársával szemben. Másodikként Russell futott be, mögötte pedig Norris ért célba. Pontokat még Leclerc, Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon, Cunoda és Bearman szerzett.

A világbajnoki versenyfutás jövő héten Szaúd-Arábiában folytatódik.

Végeredmény, Bahreini Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,238 km)

a pontszerzők:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:35:39.435 óra George Russell (brit, Mercedes) 15.499 másodperc hátrány Lando Norris (brit, McLaren) 16.273 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 19.679 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 27.993 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 34.395 mp h. Pierre Gasly (francia, Alpine) 36.002 mp h. Esteban Ocon (francia, Haas) 44.244 mp h. Cunoda Júki (japán, Red Bull) 45.061 mp h. Oliver Bearman (brit, Haas) 47.594 mp h.

pole-pozíció: Piastri

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 20 van hátra):

versenyzők:

Norris 77 pont

Piastri 74

Verstappen 69

Russell 63

Leclerc 32

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30

Hamilton 25

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 18

Ocon 14

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 10

Gasly 6

Nico Hülkenberg (német, Sauber) 6

Bearman 6

Cunoda 5

Isack Hadjar (francia, RB) 4

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1

csapatok: