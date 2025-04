Oda George Russell második, valamint Kimi Antonelli negyedik helye. A két Mercedest egy-egy rajthelyes büntetéssel sújtották Bahreinben, miután szabálytalanul – az időmérő edzés újraindításának hivatalos időpontjának kihirdetése előtt – engedték ki a pilótákat a garázsból.

Az F1 hivatalos oldalán megjelent hír szerint a Mercedes az időmérő második szakaszában (Q2), Esteban Ocon (Haas) balesete után követte el a hibát, amivel ha nem is döntő, de előnyt szerzett magának a riválisokkal szemben.

A csapatrádiózásból, illetve az esetet követő meghallgatásból kiderült, a vezető versenymérnök, Andrew Shovlin hibázott, a tervezett újraindításról szóló üzenetet félreértve, ezért reagált hibásan az istálló. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) utóbbit enyhítő körülményként vette figyelembe, ugyanakkor a későbbi trükközések elkerülése érdekében tartotta fontosnak, hogy sportbüntetést is kiszabjon, a csapat ne ússza meg pénzbírsággal az esetet.

A hátsó mezőnyben is változtak a helyek, miután Nico Hülkenberg 13. pozícióját is törölte a versenybizottság. A Sauber versenyzője még az időmérő első szakaszában szélesített ki egy kanyart, épp a továbbjutást érő körében, amit későn vettek észre, így csak utólag szankcionálták. Mindez azt jelenti, hogy minden további Q2-es idejét is elvesztette, és visszasorolták a 16. helyre. Ezzel együtt Fernando Alonso, Esteban Ocon és Alexander Albon előrébb jött egy-egy pozíciót.

Mint beszámoltunk róla, Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Formula–1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről – mindez természetesen a büntetések kiosztása után sem változott meg. Szempontjából a releváns különbség, hogy Russell helyett így a Ferrari pilótája, Charles Leclerc startol majd mellőle.