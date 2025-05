Molnár Martin újabb dobogókért harcolhat Silverstone-ban

A bajnokság egyetlen dupla hétvégéje következik, így a fiatalok egymás után két versenyhétvégén is bizonyíthatnak. Ezúttal a történelmi jelentőségű Silverstone ad otthont a futamoknak, amely 1950-ben az első Formula–1-es nagydíjnak is helyszíne volt, és ma is az autósport egyik központja. A környéken több F1-es csapat bázisa található – például az Aston Martin központja közvetlenül a pálya bejáratánál –, így a helyszín különösen fontos szerepet tölt be a motorsport világában.

Molnár a Virtuosi Racing színeiben áll rajthoz, és a doningtoni remeklés után bizakodva várja a folytatást. A versenyző elmondása szerint a pálya tempós, mégis technikás karaktere kedvezhet neki, és az eddigi silverstone-i tesztek is pozitív eredményekkel zárultak.

Formula–4-es autóval ez a pálya talán nem a legideálisabb, de technikailag érdekes kihívás. Fontos megtalálni az egyensúlyt a leszorítóerő és az egyenesbeli sebesség között – részletezte Molnár, aki a hét elejét Angliában töltötte, a csapat központjában készülve a hétvégére.

„Ezeknek az autóknak azért hosszúak ezek az egyenesek, és az is rosszul tud jönni itt, hogy időtartamban határozzák meg a futamok hosszát, így amikor jön egy biztonsági autós fázis, a hosszú kör miatt rengeteg versenyidőt veszítünk” – mutatott rá a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

A versenyhétvégére péntektől vasárnapig kerül sor, három futammal. Kiss Pál Tamás, a MOTAM sportszakmai vezetője szerint Martin teljesítménye és mentális állapota a doningtoni vasárnapi formáját idézheti, ha ezt a ritmust át tudja menteni Silverstone-ba, újabb dobogós helyekre számíthatunk tőle.

A silverstone-i versenyhétvége menetrendje (magyar idő szerint):