A verseny kétharmada unalmasan telt, aztán viszont a kerékcserék valódi káoszt hoztak a Formula–1-es Miami Nagydíj sprintfutamán. A versenyt végül a biztonsági autóval nagyot nyerő Lando Norris húzta be, egy pontot faragva a világbajnoki összetettben vezető csapattársa, Oscar Piastri előnyéből. A címvédő Max Verstappen a bokszutcában karambolozott, ezzel saját futamát és a pole-ból indult Kimi Antonelliét is megpecsételve.

Feladta a leckét minden idők legfiatalabb F1-es pole-pozíciósának Miami, a sprintkvalifikációt megnyerő Kimi Antonellire, no meg az egész mezőnyre egy felszáradóban lévő aszfaltcsík várt a tengerentúli hétvége első versenyén. A körülmények nehéz mivoltáról mindent elárul, hogy a Ferrari rutinos versenyzője, Charles Leclerc a rajtrácsra tartva törte rommá az autóját, így nem is vehetett részt a sprintfutamon.

A biztonsági autó mögött megtett dupla felvezetőkör után meg is szakították az első rajtprocedúrát, miután többen is megcsúsztak a mezőnyből. Cunoda Júki konkrétan meg is pördült, így a nyolcadik helyről a mezőny végére esett vissza. Az élen álló Antonelli a döntés előtt néhány pillanattal azt jelentette rádión, a safety car által felvert esőfüggönyből sem lát ki.

Jó 20 perc elteltével ismét pályára gurultak a pilóták, de az SC ezúttal sem engedte el egyből a mezőnyt, így újabb két kört vesztettünk a valódi versenytávból. A rajtot remekül kapta el a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris is Antonelli mögött, aki ausztrál riválisával csatázva szélesre sodródott, így az első kanyart követően egészen a negyedik helyig csúszott vissza.

Sokáig úgy tűnt, a felszáradó pálya és a nehéz körülmények ellenére szinte unalomba fullad majd a sprintverseny: a többség a gumit óvva, azt alaposan beosztva autózott. Aztán néhányan mégis szerencsét próbáltak a száraz pályára alkalmas autókkal, és a tempó láttán apránként mindenki cserélni kényszerült.

Hat kör volt hátra, amikor az addig harmadikként autózó Verstappent is kihívták cserére, a Red Bull viszont rossz ütemben engedte ki négyszeres világbajnokát, így ütközött a Mercedesben ülő, menet közben a középmezőny élére visszaesett Antonellivel. A felvételek alapján az olasz versenyző óriásit mentett, hogy nem próbált meg így is begördülni a szerelők közé, inkább oldalra húzva az autót elkerülte a nagyobb csattanást. Még el sem dőlt, büntetést kap-e a holland az esetért, jött az újabb dráma.

Fernando Alonso Liam Lawsonnal csatázva csapta falba az Aston Martinját, így jöhetett a biztonsági autó. Az egy körrel korábban kereket cserélő Piastri ezen aztán elbukta az első helyet a bokszutcába jó ütemben hajtó csapattársával, Norrisszal szemben.

Az utolsó köröket az SC mögött teljesítette a mezőny, így Piastrinak esélye sem volt visszaszerezni az első helyet. A másodjára is bokszba kényszerült Antonelli a 11. helyre hullott vissza, így a pole-ját pontszerzésre sem tudta váltani, önhibáján kívül. Verstappent végül tíz másodpercces büntetéssel sújtották, így ugyancsak kicsúszott a pontszerzők közül.

Lewis Hamilton húzott nagyot, aki az elsők között ment ki slickekért, így pedig a két McLaren mögött a harmadik helyre ért oda. Mögötte Alexander Albon, George Russell, Lance Stroll és Lawson, és Oliver Bearman szerzett még pontot. Lawson ugyancsak vizsgálat alá került a leintést követően, így kérdés, megtarthatja-e a 7. pozícióját.

FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG

Miami Nagydíj, a sprintfutam végeredménye (16 kör, 86,592 km, a pontszerzők):