Verstappent álmában kísértik majd a McLarenek, Piastri robog a vb-cím felé

Oscar Piastri, a McLaren 24 éves pilótája nyerte a negyedik Formula–1-es Miami Nagydíjat, az ausztrál idei negyedik, pályafutása hatodik győzelmét aratta. A dobogóra még Lando Norris, és a mercedeses George Russell állhatott fel. Piastri újabb győzelmével 16 pontra növelte előnyét az egyéni összetett tabellán csapattársával szemben.

Mozgalmasan telt a Miamiban zajló hétvége szombatja: előbb a káoszba torkolló sprintfutamot rendezték – amelyet a friss édesapa, Max Verstappen a box falában, míg kihívója, Lando Norris az élen zárt – majd az időmérő következett.

Amelyen nagy meglepetésre a négyszeres világbajnok volt a leggyorsabb, 0,065 másodperccel verte meg a McLaren brit pilótáját, harmadikként pedig az a Kimi Antonelli végzett, aki pénteken megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, ezzel minden idők legfiatalabb pole-pozíciósa lett.

Az 57 körös futam rajtját jól kapta el Verstappen, de kissé elfékezte az egyes kanyarnál. Norris azonnal megérkezett mellé, de nem tudott meglépni a holland mellett, még a bukótérbe is kisodródott, majd a hatodik helyre csúszott vissza. Antonelli zárkózott a címvédő mögé, a mercedesest Oscar Piastri, csapattársa, George Russell és Alexander Albon követte az élbolyban.

Szinte azonnal kiesőt is jegyeztünk, Jack Doohan, az Alpine versenyzője ért össze a Red Bulltól menesztett Liam Lawsonnal – előbbi defektet kapott, utóbbi megpörgött, de folytatni tudta a körözést. Majd néhány körrel később Fernando Alonso is hibázott, és bár folytatni tudta a versenyt, csak az újonc új-zélandi elé tudott visszatérni a versenybe.

Piastri gyorsan átvette Antonellitől a második pozíciót, majd körről-körre egy jobban tapadt az élmenő hollandra, többször támadásra is volt lehetősége, Verstappen viszont kiválóan védekezett – egészen a 14. körig. Kissé megcsúszott a red bullos, ezt kihasználva Piastri meg is előzte, majd meg is lépett az élen. Norris addigra már a harmadik helyre tornázta fel magát, a csatának köszönhetően tapadt is Verstappenre, akinek újabb McLarennel kellett csörtét vívnia...

Néhány sikertelen próbálkozás után a 11-es kanyarban túljutott a hollandon, de négykerekes pályaelhagyás miatt visszaadta a pozíciót. De nem adta fel a brit, egy körrel később – védekezés nélkül – átadta helyét Verstappen.

Ennek a versenynek Piastri lett a legnagyobb győztese, az ausztrál kilenc és fél másodperccel lépett meg az élen.

A két McLaren és és Verstappen mögött a Mercedes, és a Williams kettőse, valamint Charles Leclerc, Cunoda Júki és – Esteban Oconnal éppen helyet cserélő – Lewis Hamilton menetelt a pontot érő pozíciókban.

Az élmezőnyből elsőként Antonelli érkezett féltávnál a boxba, majd így tett a négyszeres világbajnok is. Pechükre pillanatokkal később Oliver Bearman autója elfüstölt, így jöhetett a virtuális biztonsági autós fázis (VSC) – na meg az „ingyen” kerékcserék. Többek között a két McLaren, Hamilton, Alonso és Russell is kitért friss abroncsokért. Így a sorrend is módosult, Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Antonelli, Albon, Leclerc, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg és Hamilton volt az első tízben.

De percekkel később újabb VSC-fázis következett, ezúttal Gabriel Bortoleto motorja adta meg magát, valamint Lawson padlólemez-sérülése is idáig bírta, ezzel négyre nőtt a kiesők száma.

Az utolsó tizenöt körhöz érve sem változott sokat a verseny állása. Hamilton jelezte csapatának, hogy gyorsabb, mint Leclerc, így megejtették a hetedik-nyolcadik pozícióban a cserét. A két McLaren teljesen elhúzott, Piastri öt és fél másodperccel menetelt csapattársa előtt, míg Russell 28 szekundummal követte Norrist. Majd Verstappen, Albon, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Sainz és Cunoda volt az első tízben.

A hajrában nem történtek izgalmak, Piastri simán hozta a futamot, mellé Norris és Russell állt még fel a dobogóra. A pole-pozícióból induló Verstappen negyedik lett, pontokat még Albon, Antonelli, – újabb csapatutasítást követő helycsere után – Leclerc, Hamilton, Sainz és Cunoda szerzett.

A versenyfutás két hét múlva folytatódik, immáron Európában, háromhetes etappal: előbb Imola, majd Monaco, aztán Barcelona következik.

A Miami Nagydíj előtt az Index Sportcast adásában Nagy Dániellel, F1-es szakkommentárral és autóversenyzővel beszélgettünk az eddig látottakról, külön kihegyezve a témát a McLaren versenyzőire, Norris és Piastri világbajnoki esélyeire. Az adást ide kattintva tudják meghallgatni.

Ön szerint ki lesz a 2025-ös Formula–1-es világbajnok? Max Verstappen – Red Bull

Liam Lawson – Racing Bulls

Oscar Piastri – McLaren

Lando Norris – McLaren

Charles Leclerc – Ferrari

Lewis Hamilton – Ferrari

George Russell – Mercedes

Kimi Antonelli – Mercedes

Lance Stroll – Aston Martin

Fernando Alonso – Aston Martin

Pierre Gasly – Alpine

Jack Doohan – Alpine

Cunoda Júki – Red Bull

Esteban Ocon – Haas

Oliver Bearman – Haas

Alexander Albon – Williams

Carlos Sainz – Williams

Nico Hülkenberg – Kick Sauber

Isack Hadjar – Racing Bulls

Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

Végeredmény, Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km):

a pontszerzők:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:28:51.587 óra Lando Norris (brit, McLaren) 4.630 másodperc hátrány George Russell (brit, Mercedes) 37.644 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 39.956 mp h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 48.067 mp h. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 55.502 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 57.036 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:00.186 perc h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:00.577 p h. Cunoda Júki (japán, Red Bull) 1:14.434 p h.

pole-pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása hat futam után (még 18 van hátra):

versenyzők:

Piastri 131 pont

Norris 115

Verstappen 99

Russell 93

Leclerc 53

Antonelli 48

Hamilton 41

Albon 30

Esteban Ocon (francia, Haas) 14

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

Cunoda 9

Pierre Gasly (francia, Alpine) 7

Sainz Jr. 7

Nico Hülkenberg (német, Sauber) 6

Oliver Bearman (brit, Haas) 6

Isack Hadjar (francia, RB) 5

csapatok: