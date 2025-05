Piastri megérkezett: a McLaren pilótája új korszakot nyithat az F1-ben

Oscar Piastri uralta a vasárnapi Miami Nagydíjat, és nemcsak a győzelmével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, ahogy tette azt: magabiztosan, higgadtan és versenyről versenyre egyre inkább bajnokesélyesként. Az ausztrál McLaren-pilóta ezzel már harmadik futamát nyerte meg zsinórban, és a világbajnoki pontversenyben is növelte előnyét.

A spanyol Mundo Deportivo nem kertelt: „Ezt várjuk egy igazi világbajnoki címesélyestől. Piastri reagált a hibájára, felkelt, és még erősebben folytatta, tele önbizalommal és bátorsággal.” A lap szerint a harmadik F1-es idényét taposó pilóta nemcsak meg akarja nyerni a bajnokságot – hanem meg is fogja.

A brit sajtó a McLaren teljesítményét külön kiemelte. A The Telegraph szerint a csapat „túlszárnyalta ellenfeleit”, és Piastri mellett Lando Norris is közel került a dobogóhoz, de a holland Max Verstappen elleni csatározás végül sokba került neki. A The Guardian úgy fogalmazott: „Piastri ismét megmutatta, hogy komoly vb-esélyesként kell vele számolni.” A The Sun ennél is tovább ment: „Piastri megmutatta Verstappennek, hogy ki az úr a háznál” – derült ki a Magyar Távirati Iroda gyűjtéséből.

A spanyol As a Verstappen elleni csatát emelte ki: „Piastri legyűrte a bajnokot. Nagyot harcolt a címvédő Max Verstappennel, igazán látványos csata volt sok támadással és védekezéssel.” A Sport szerint Piastri és Norris olyan fölényben autóztak, hogy még a legkövetkezetesebbnek számító George Russell is csak küzdeni tudott a McLarenekkel. A Marca röviden és tömören fogalmazott: „Piastri megerősítette az első helyét Miamiban.”

A francia Le Figaro és a L’Équipe szinte egyhangúan dicsérték Piastri versenyét, előbbi szerint „a McLaren jelenleg egy másik galaxisban versenyez”, utóbbi pedig kiemelte: az ausztrál „ismét hibátlanul versenyzett”.

A holland lapok inkább Verstappen oldaláról közelítettek: az AD szerint „Piastri érinthetetlen volt”, míg a De Telegraaf arra emlékeztetett, hogy Verstappen Miamiban több csapást is elszenvedett, és 32 pontos hátrányba került Piastrival szemben. A sprintfutamban technikai hiba hátráltatta, a főfutamon pedig esélye sem volt megállítani a McLareneket.

A svájci Blick eközben a Ferrarit sem kímélte, „gyászelőadásnak” nevezve a maranellóiak hétvégéjét – miközben Piastrit „megállíthatatlannak” nevezték.

(MTI / Index)

Végeredmény, Miami Nagydíj, Miami (57 kör, 308,326 km):

pontszerzők:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:28:51.587 óra Lando Norris (brit, McLaren) 4.630 másodperc hátrány George Russell (brit, Mercedes) 37.644 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 39.956 mp h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 48.067 mp h. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 55.502 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 57.036 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:00.186 perc h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:00.577 p h. Cunoda Júki (japán, Red Bull) 1:14.434 p h.

pole-pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása hat futam után (még 18 van hátra):

versenyzők:

Piastri 131 pont

Norris 115

Verstappen 99

Russell 93

Leclerc 53

Antonelli 48

Hamilton 41

Albon 30

Esteban Ocon (francia, Haas) 14

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

Cunoda 9

Pierre Gasly (francia, Alpine) 7

Sainz Jr. 7

Nico Hülkenberg (német, Sauber) 6

Oliver Bearman (brit, Haas) 6

Isack Hadjar (francia, RB) 5

csapatok: