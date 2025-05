A Formula–1-es Miami Nagydíjat követően távozott posztjáról az Alpine csapatfőnöke, Oliver Oakes – jelentette be a francia istálló kedden kiadott közleményében.

A most távozó Oliver Oakes 2024 júliusában lett az Alpine csapatfőnöke. A brit szakember vezetésével a tavalyi szezon második felében erőre kapott az alakulat, és végül a hatodik helyen zárta a konstruktőri bajnokságot.

A mostani idényben azonban eddig csalódást keltően szerepel: a Miami Nagydíj után mindössze hét ponttal a kilencedik helyen áll a csapat-vb-n, egy egységgel megelőzve a Saubert. A helyzetet súlyosbítja, hogy az újonc Jack Doohan még nem szerzett pontot, Miamiban pedig már az első körben kiesett – ez további kérdéseket vetett fel a jövőjével kapcsolatban. Sokak szerint a döntéssel megpecsételődött a 22 éves ausztrál sorsa is az istállónál.

A csapat közölte, hogy Flavio Briatore – aki eddig hivatalos minőségében tanácsadóként dolgozott az Alpine-nál – ideiglenesen átveszi Oakes feladatait. De az sem kizárt, hosszabb távon is marad Briatore. Oakes ezzel Otmar Szafnauer és Bruno Famin után a harmadik csapatfőnök, aki két éven belül távozik a pozícióból.

Briatore a Formula–1 egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja: az olasz üzletember az 1980-as évek végén tűnt fel a Benettonnál, melynek élén kulcsszerepet játszott abban, hogy a fiatal Michael Schumacher két világbajnoki címet is nyert (1994-ben és 1995-ben). A Renault csapatfőnökeként újabb sikereket aratott, amikor Fernando Alonso 2005-ben és 2006-ban is világbajnok lett, a csapat pedig a konstruktőri címet is elhódította.

Karrierjét azonban beárnyékolta a hírhedt Crashgate-botrány: a 2008-as Szingapúri Nagydíjon az ő irányítása alatt álló Renault csapat szándékosan idézett elő balesetet Nelson Piquet Jr.-ral, hogy ezzel előnyhöz juttassák Alonsót. Az eset napvilágra kerülése után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) határozatlan időre eltiltotta Briatorét minden, autósporttal kapcsolatos tevékenységtől. Bár később a tiltást jogilag megtámadta, és részben feloldották, az eset komoly törést jelentett pályafutásában. Az Alpine-hoz 2024-ben tért vissza tanácsadóként, most pedig ismét kulcsszerep vár rá a csapat irányításában.