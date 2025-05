Egy tizeden belül az első öt, de az élen így sincs meglepetés Imolában

Oscar Piastri ott folytatta, ahol Miamiban abbahagyta: a McLaren ausztrál pilótája volt a leggyorsabb a Formula–1-es Emilia-Romagna-i Nagydíj első szabadedzésén, megelőzve csapattársát, Lando Norrist és a Williamsszel meglepetésre harmadik helyre érkező Carlos Sainzot. Az élmezőny elképesztően szoros volt, az első ötöt – amelybe még George Russell (Mercedes) és Lewis Hamilton (Ferrari) fért be – mindössze 96 ezredmásodperc választotta el egymástól. A címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen a hetedik leggyorsabb volt.

Az imolai hétvége különösen fontosnak ígérkezik: a mezőny nagy része új fejlesztési csomaggal érkezett, abban a reményben, megtörheti valahogyan a McLaren fölényét. A Pirelli új, extra lágy gumikeveréke is most mutatkozott be. A Mercedes új első szárnyat tesztel, és a lényegében hazai pályán versenyző Ferrari is több újítást hozott magával. Utóbbi csomag inkább Hamiltonnál látszik működni, a szezon eddigi részében hétszeres világbajnok csapattársánál rendre gyorsabb Charles Leclerc a 12. helyen zárt.

Az Alpine-nál nemcsak technikai, hanem szerkezeti változások is történtek: visszatért Flavio Briatore a csapatfőnöki székbe, az autóban pedig Franco Colapinto debütált Jack Doohan helyén. A mezőnybe a tavalyi williamses beugrása után visszatérő argentin kezdésként a 17. helyen zárt, alig több mint 8 tizedre az éltől.

FORMULA–1

Az első szabadedzés végeredménye – Emilia-romagnai Nagydíj, Imola

(Az élmezőny)