Verstappen zsenialitása győzelmet ért az őrült futamon, a McLarenek többször is pórul jártak

A címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte az ötödik, talán utolsó Formula–1-es Emilia-Romagna Nagydíjat. A Red Bull holland pilótája idei második, pályafutása 65. győzelmét szerezte a királykategóriában. Másodikként a mclarenes Lando Norris ért célba, a dobogó alsó fokára pedig csapattársa, a vb-tabellát vezető Oscar Piastri állhatott fel. Az ausztrál bár továbbra is tartja előnyét az élen, Verstappen és Norris is szűkített hátrányán.

Nagy izgalmakat hozott a szombati időmérő edzés, a Q3-ban ugyanis az összetett pontversenyt vezető, McLaren-pilóta Oscar Piastri és csapattársa, Lando Norris, a címvédő Max Verstappen, valamint a mercedeses George Russell is versenyben volt a pole-pozícióért.

A 24 éves ausztrál versenyző – aki a legutóbbi három futamot behúzta – végül 34 ezredmásodperccel előzte meg a négyszeres világbajnok Verstappent, Russell pedig a rajtrács harmadik helyét szerezte meg. Cunoda Júki is fő szereplője lett a programnak, de nem teljesítménye, hanem hatalmas bukása miatt.

A 63 körös futam rajtján Piastri jól startolt, de a Russell ellen is védekezni kényszerülő Verstappennek sikerült egy remek manőverrel elmenni az éllovas mellett, és ezzel a második kanyarban a holland élre állt. Norris maradt a negyedik pozícióban, majd Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly és Charles Leclerc volt az első tíz egyikén.

Még Russell is értetlenkedett csapatrádión, hogy vajon miért nem volt az élmenő ausztrál agresszívabb az indulás után...

Verstappennek néhány körrel később már másfél másodperces előnye volt Piastrival szemben, miközben a kilenc-tizedik helyen menetelő Gasly és Leclerc csörtézett, előbbi viszont a kavicságyba csúszott, és a 14. pozícióba esett vissza.

A McLaren brit versenyzője a 11. körben hosszú csata után megelőzte Russellt – aki annyira kinyírta a gumijait, hogy azonnal mehetett is a bokszba frissekért –, ami alatt Piastri hét másodperccel elhúzott csapattársától, illetve a forgalom is besűrűsödött a két pilóta mögött.

Eközben Leclerc – aki így bevághatott Russell elé –, Alonso, Bortoleto és kicsit később Piastri is a kerékcsere mellett döntött, utóbbi viszont értékes másodperceket veszített, ugyanis beragadt a jobb elsője. Verstappen nem jött ki a tömeggel, így előnye tíz másodpercre nőtt az élen Norris előtt. A felbolydult mezőnyben így még Albon, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman és a Cunodával való csere után Piastri menetelt pontot érő helyeken.

A 28. körben Norris is kitért a bokszba, majd néhány pillanattal később virtuális biztonsági autós fázis (VSC) lépett életbe, miután Esteban Oconnak, a Haas versenyzőjének autója megadta magát. Ezzel hatalmasat veszített a McLaren, míg többek között az éllovas Verstappen nagyot nyert. A brit azonnal mondta csapatának, hogy „hihetetlen, megint ez történik”. Verstappen előnye 27 másodpercre nőtt Norisszal szemben, majd Albon, Piastri, Hadjar, Antonelli, Hamilton, Alonso, Leclerc és Stroll volt az első tízben a VSC-fázis befejeztekor.

A 40. körben Piastri túljutott a harmadik helyen menetelő Albonon, mögé pedig a két Ferrari, sorrendben Hamilton és Leclerc zárkózott. Verstappen ekkor 18 másodperccel vezetett Norris előtt, akit tíz másodperces lemaradásban ausztrál csapattársa üldözött. Az első tízben ekkor még a két újonc, Hadjar és Antonelli, valamint Russell és Sainz volt.

Antonelli zseniális versenyt futott – de ez csak a 47. körig tartott számára, ekkor ugyanis a fiatal olasz versenyző autója megadta magát, ezzel pedig megkavarta az addigi állást. Jött a safety car, ezzel együtt eltűnt Verstappen hatalmas előnye. A holland természetesen a bokszba tért az élről, illetve Norris, Hamilton és Hadjar is így tett, Leclerc viszont bennmaradt. Új verseny, egy tízkörös sprintfutam kezdődött.

Verstappen indította újra a mezőnyt, a holland rajtja jól sikerült, mögötte Piastri jött, miközben Norrist Leclerc próbálta támadni a harmadik helyért, de nem sikerült a monacói előzési kísérlete. A McLaren brit versenyzője tapadt csapattársára, az 58. körben egy veszélyes manőverrel megelőzte márkatársát, és átvette a második helyet. Eközben Albon is presszió alatt tartotta Leclerc-t, majd a 60. körben meg is próbált túljutni a monacóin, a Ferrari versenyzője viszont agresszív volt, Albon a sóderágyban kötött ki, pályára visszatérte után még Hamilton is megelőzte. Az olasz istálló házi csatát vívott a véghajrában, amiből a hétszeres világbajnok jött ki győztesen.

Albon még az utolsó körben visszaelőzte a monacóit, aki így a hatodik helyre csúszott vissza. Mint utólag kiderült, szóltak Leclerc-nek rádión, hogy adja vissza a pozíciót, mert büntetés esetén csak a tizedik lett volna. Verstappen végül bő hat másodperccel Norris előtt ért célba, a dobogó alsó fokára Piastri állhatott fel. Pontokat még Hamilton, Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar és Cunoda szerzett.

A világbajnoki idény a jövő hétvégén Monte-Carlóban a Monacói Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Emilia Romagna Nagydíj, Imola (63 kör, 309,049 km, a pontszerzők)

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31:33.199 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 6.109 másodperc hátrány

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 12.956 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 14.356 mp h.

5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 17.945 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 20.774 mp h.

7. George Russell (brit, Mercedes) 22.034 mp h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 22.898 mp h.

9. Isack Hadjar (francia, RB) 23.586 mp h.

10. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 26.446 mp h.

pole pozíció: Piastri