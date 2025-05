Akárcsak az első és a második szabadedzésen pénteken, a szombati harmadik gyakorláson is Charles Leclerc, a Ferrari hazai versenyzője autózta a leggyorsabb kört a Formula–1-es Monacói Nagydíjon.

Hiába tartottak tartanak sokan a Ferrari esélyeitől a hercegség szűk és technikás utcáin, (még maga a főszereplő is pesszimistán nyilatkozott) Charles Leclerc pénteken és szombaton is cáfolt minden előzetes várakozást: a hazai közönség előtt vezető monacói pilóta mindhárom szabadedzést az élen zárta, ráadásul a harmadik tréningen már 1:11 alá is benézett, 1:10.953-as ideje a hétvége eddigi csúcspontja.

A monacói versenyző mögött a világbajnoki címvédő Max Verstappen zárt, aki a Red Bull közepes keverékén is sokáig az élen állt, de a lágyakon végül nem tudott újítani. A harmadik helyre Lando Norris fért be, míg Oscar Piastri és az autóját az utolsó percekben falhoz csapó Lewis Hamilton zárta az első ötöst.

Az időmérő – magyar idő szerint – 16 órakor kezdődik majd a hercegségi hétvégén.

(MTI / Index)