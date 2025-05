Lando Norris két hónap után nyert újra versenyt az F1-ben; nullázott a Mercedes

A szezon első hét versenye arról szólt, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a maximumon pörögve miképp tud borsot törni a mezőny legerősebb autójával versenyző mclarenesek (Lando Norris, Oscar Piastri) orra alá. Ez többször is sikerült neki, hiszen Japánban és a legutóbbi hétvégén Imolában is zseniálisan versenyzett.

Aztán a pilóták megérkeztek Monte-Carlóba, ahol a Red Bull kicsit elveszett, még a holland sztárpilóta sem tudta odavarázsolni a kocsit az első két sorba (aztán Lewis Hamilton büntetése miatt az ölébe hullott a negyedik rajtkocka).

Új szabályt hoztak, hátha sikerül megtörni az unalmas vonatozást

Ellenben az eddig többnyire szenvedő Ferrari magára talált az utcai pályán, a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc mind a három szabadedzésen szárnyalt, és nagyon közel volt ahhoz, hogy a pole pozíciót is behúzza, de aztán érkezett Norris, aki élete egyik legjobb körével megnyerte a szombati időmérő edzést (új pályarekordot kellett repesztenie, hogy legyűrje a riválisait).

A Monacói Nagydíjat minden évben sok kritika érte, mivel a keskeny nyomvonalon szinte lehetetlen az előzés, így nagyon sok esetben a rajt után unalmas vonatozássá silányul a vasárnapi futam. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ezért a 2025-ös versenyre mindenkinek kötelezővé tette a minimum két kerékcserét, hátha ezzel izgalmat tud csempészni a bokszutcán kívül zajló küzdelembe. Végül ez sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A sima start után nagy ütést kapott hátulról az egyik Red Bull

Monacóban mindig benne van a pakliban a nagy rajtbaleset, ez most elmaradt (az F2-vel ellentétben), bár Leclerc nagyon agresszív volt, Norrisnak keményen kellett védekeznie, el is fékezte az első kerekeit az egyes kanyarban, de az élen maradt. A mezőny végén Kimi Antonelli és Gabriel Bortoleto vívott nagy csatát, előbbi aztán beleterelte a másikat a TecPro-falba az alagút előtt, de a brazil tudta folytatni az autóversenyt. Az elrendelt virtuális biztonsági autónak azok örülhettek, akik már az első kör végén letudták az egyik kerékcseréjüket (köztük volt Cunoda Júki is a Red Bull-lal).

Nem sokkal később Pierre Gasly (Alpine) megtorpedózta hátulról a japán kocsiját, miután kijöttek az alagútból, aminek következtében kitört a jobb első kereke, a francia fel is adta a versenyt, miután visszacsordogált a bokszba (amit miatta le is zártak néhány pillanatra, mert önerőből nem tudott megállni a saját helyén).

A 20. kör környékén az élmenők többsége is letudta az első kerékcseréjét, Piastrinak azonban nem sikerült Leclerc elé kerülnie, mert lassú volt a bokszkiállása. Verstappen kivárt az élen, hátha történik valami baleset, amit kihasználva beugorhat Piastri elé. Nem így történt, így maradt a negyedik helyen a holland.

Alonso alatt elfüstölt az Aston Martin; a Mercedes versenyzői dühükben a pályát levágva előztek

Az első kerékcserék után sem történt sok izgalom, a pontszerző helyeken csak azért történt változás, mert egy technikai hiba miatt Fernando Alonsónak ki kellett szállnia a buliból.

A vonatozást George Russell unta meg elsőként, aki az alagútból kifelé jövet egyszerűen átvágta a pályát, hogy megelőzze Alex Albont. A brit azzal érvelt, hogy a baleset elkerülése érdekében csinálta ezt, de nyilvánvaló volt, hogy inkább bevállalja az öt másodperces időbüntetést, mint hogy tovább szenvedjen a Williams mögött. A versenybírák átláttak a manőverén, és bokszutca-áthajtásos büntetést szabtak ki rá.

Nem sokkal később a csapattársa, Antonelli is átvágta a pályát, de azonnal rászóltak a fülére, hogy engedje vissza maga elé Albont, nehogy őt is megbüntessék.

A verseny hajrájában Leclerc mindent egy lapra feltéve támadta Norrist, a célja az volt, hogy hibára kényszerítse a britet. Akit feltartott az előtte haladó Verstappen, aki sokáig elhúzta a második kerékcseréjét, ugyanaz volt a műsor, mint az első bokszkiállásoknál, várt egy biztonsági autós szakaszra, hogy legalább Piastrit meg tudja előzni.

Előznie nem sikerült a monacóinak (akit a végén Piastri utolért, ezért a tükrét is gyakran kellett néznie az utolsó körökben), így Norris behúzta idei második győzelmet, ami összességében a hatodik futamgyőzelme volt az F1-ben.

Norris ezzel a győzelemmel három pontra megközelítette az élen álló Piastrit az egyéni vb-címért zajló küzdelemben.

A Mercedes egyetlen pontot sem szerzett Monte-Carlóban a pocsék időmérőt követően (Russell végül a 11. lett), Isack Hadjar viszont kitűnő futamot teljesített, az újonc francia behozta a hatodik helyre a Racing Bullst.

A vb egy hét múlva Barcelonában a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény

Monacói Nagydíj

Monte-Carlo (78 kör, 260,286 kilométer, a pontszerzők):

Lando Norris (brit, McLaren) 1:40:33.843 óra Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 3.131 másodperc hátrány Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 3.658 mp h. Max Verstappen (holland, Red Bull) 20.572 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 51.387 mp h. Isack Hadjar (francia, RB) 1 kör h. Esteban Ocon (francia, Haas) 1 kör h. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1 kör h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 2 kör h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 2 kör h.

A vb-pontversenyek állása 8 futam után (még 16 van hátra):

Versenyzők:

Piastri 161 pont Norris 158 Verstappen 136 Russell 99 Leclerc 79 Hamilton 63 Antonelli 48 Albon 42 Ocon 20 Hadjar 15 Stroll 14 Sainz Jr. 12 Cunoda 10 Gasly 7 Hülkenberg 6 Bearman 6 Lawson 4

Csapatok: