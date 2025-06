„Hatalmas pofon Kanadából” – így reagált a sajtó Norris hibájára

Nagy-Britanniában a vezető lapok egyértelműen Lando Norris hibájaként tálalták a kanadai balesetet. A Daily Mail tényszerűen közli, hogy „Lando Norris kiesett a Kanadai Nagydíjon, miután 200 kilométer per órás sebességgel összeütközött mclarenes csapattársával és riválisával, Oscar Piastrival”. A lap hozzátette: George Russell a pole-pozícióból indulva hibátlan autózással nyerte a futamot Max Verstappen előtt, miközben Norris három körrel a vége előtt Piastri autójának hátuljába csapódott.

A Mirror úgy értékelte, Norris megpróbálta menteni a gyenge időmérő okozta hátrányt, de esélytelen manővert vállalt. „Ez komoly visszaesést jelent számára a világbajnoki címért folyó harcban. Piastri folytatni tudta a versenyt, és végül negyedik lett, míg Norris pont nélkül és egy hatalmas pofonnal távozott Kanadából.”

A The Independent rövidebb megfogalmazásban a McLaren „drámai hajrában” bekövetkezett összeütközésére helyezte a hangsúlyt.

Franciaországban is az incidensre fókuszáltak. A Le Parisien szerint „a 67. körben, a csapattársával vívott látványos párharc során Lando Norris hibázott. A fal és Oscar Piastri autója közé szorulva kissé balra kormányzott, s először az első szárnyát, majd a versenygépét is elvesztette”. Az L’Équipe rövidebben: „Összeütközött a két McLaren-csapattárs: Norris megpróbálta megelőzni Piastrit, de a falnak csapódott.” A Le Figaro szerint Norris frusztráltan, kissé kétségbeesetten támadott, és az első szárnyával csapattársa hátsó szárnyának ütközött, ezzel versenye idő előtt véget ért.

Az osztrák Kleine Zeitung kiemelte, hogy Norris maga vállalta a felelősséget: „A brit pilóta azonnal magára vállalta a felelősséget, mivel a külső íven nem volt hely egy előzési manőverhez. Az, hogy a McLaren a jövőben hogyan oldja meg a belső vitát, valószínűleg döntő lesz a világbajnokság szempontjából.”

A svájci Blick az összefoglalásában egyenesen így fogalmazott: „McLaren-bumm és Russell-győzelem Kanadában.” A cikk szerint Norris „mindenképp meg akarta előzni Piastrit”, de nem volt elegendő hely, így nekiütközött riválisa autójának, majd a betonfalnak.

A spanyol As a McLaren stratégiáját is bírálta: „A McLaren harmóniája ment a levesbe, illetve a betonfalba egy nehéz montreali futamon, amelyet stratégiailag nem értettek.” A Mundo Deportivo már a futam előtt figyelmeztető jeleket vélt felfedezni: „Norris már Kanada előtt figyelmeztetett, hogy a párharca Piastrival egy ponton izgalmassá válhat. Ez a pillanat elérkezett. A brit megmutatta, hogy még messze van attól, hogy bajnok legyen.” A Sport hozzátette: „A McLaren bokszában engedélyezték, hogy Norris és Piastri csatázzon, ők pedig a végsőkig harcoltak. Az ausztrál negyedik lett, és továbbra is vezeti a világbajnoki pontversenyt, Norris viszont kiesett, és fájdalmas nulla került a neve mellé.”

Az olasz sajtóban a Gazzetta dello Sport emelte ki Kimi Antonelli harmadik helyét, majd hozzátette: „Oscar Piastri negyedik lett, miután néhány körrel a vége előtt csapattársa, Lando Norris az autójának ütközött. A brit versenyző rosszul mérte fel a helyzetet, a betonfalba csapódott, és később elnézést kért a csapatától.” A Corriere della Sera és a Corriere dello Sport röviden: „Norris megpróbálta megelőzni Piastrit, de végül a betonfalnak ütközött”, illetve „Norris szenzációs hibája: mclarenes csapattársába, Piastriba, majd a falnak csapódott”.

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:31:52.688 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.228 másodperc hátrány

3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1.014 mp h.

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 2.109 mp h.

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 3.442 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 10.713 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 10.972 mp h.

8. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 15.364 mp h.

9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1 kör h.

10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.

pole-pozíció: Russell

A vb-pontversenyek állása 10 futam után (még 14 van hátra):

versenyzők:

1. Piastri 198 pont

2. Lando Norris (brit, McLaren) 176

3. Verstappen 155

4. Russell 136

5. Leclerc 104

6. Hamilton 79

7. Antonelli 63

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 42

9. Ocon 22

10. Isack Hadjar (francia, RB) 21

11. Hülkenberg 20

12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

13. Sainz Jr. 13

14. Pierre Gasly (francia, Alpine) 11

15. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 10

16. Alonso 8

17. Oliver Bearman (brit, Haas) 6

18. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 4

csapatok:

1. McLaren 374 pont

2. Mercedes 199

3. Ferrari 183

4. Red Bull 162

5. Williams 55

6. Haas 28

7. RB 28

8. Aston Martin 22

9. Sauber 20

10. Alpine 11

(MTI / Index)