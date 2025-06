Bemutatták a megújuló Hungaroringet

Ezt láthatta, aki részt vett a mogyoródi versenypályán csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták az új főépületet és főlelátót, és az újságírók először pillanthatták meg, milyen arcát mutatja a Hungaroring a jubileumi, negyvenedik Magyar Nagydíjon.

Az újraaszfaltozott célegyenesen stílszerűen egy F1-es Red Bull „parkolt”. Bár nem igazi versenyautó, hanem a csapat „show carja”, amely azért érkezett hazánkba, hogy népszerűsítse a szeptemberi Red Bull Show Runt, amelyhez a Hungaroring sportszakmai partnerként csatlakozik majd. Ezúttal azonban az volt az autó szerepe, hogy megmutassa, milyen nagyszerű látvány fogadja majd a versenyzőket, amikor augusztus első hétvégéjén a vadonatúj főépület és főlelátó között már a teljes F1-es mezőny felsorakozik a rajtrácsra.

A csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára elmondta, rászolgált arra a mogyoródi pálya, hogy új külsőt kapjon.

„Úgy gondolom, a Hungaroring rászolgált arra, hogy a negyvenedik születésnapjára új, modern külsőt, kapjon, hiszen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a pálya és a Magyar Nagydíj meghatározó része hazánk legújabbkori történelmének. A rendszerváltozás előszelével érkezett, és az évtizedek alatt méltán vált a száguldó cirkusz szereplőinek egyik kedvenc helyszínévé. Eközben pedig rengeteg felejthetetlen pillanattal ajándékozta meg az autósport szerelmeseit. Köszönet mindenkinek, aki hozzátett a közel négy évtizedes történelemhez. Fontos kiemelnünk, hogy a Magyar Nagydíj rendszerint a leglátogatottabb hazai sporteseményünk, tavaly több mint háromszázezren kísérték figyelemmel a helyszínen. A nézők körülbelül nyolcvan százaléka külföldről érkezik. Az esemény megrendezéséből keletkezett teljes GDP meghaladja a 26 milliárd forintot. Minden egyes forint, amelyet a Hungaroringre költött a kormány, több mint másfél forint bevételt generált a magyar gazdaságnak.”

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója bemutatta az új főépületet és főlelátót, valamint beszélt arról, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan ezúttal is telt házra számítanak a versenyhétvégén.

Hatalmas büszkeség számomra, hogy együtt élhetjük át ezeket a történelmi pillanatokat: noha én végig követtem a változást, így is felemelő a látványt nyújtanak az újítások. Ez nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egy új korszak kezdete a magyar autó-motor sport számára. Az új főépület és főlelátó minden egyes eleme azt a célt szolgálja, hogy a versenyzők, a csapatok és a szurkolók egyaránt világszínvonalú élményben részesüljenek. Bár a munkálatok csak jövőre fejeződnek be, és az idei egy átmeneti állapot, kívülről ez egyáltalán nem látszik, már most látható, milyen gyönyörű, modern, nemzetközi szinten is elismert pálya formálódik a szemünk előtt. Hatalmas köszönet illeti ezért a Hungaroring csapatát, a fejlesztésért felelős kollégákat, a kivitelező konzorcium munkatársait és mindenkit, aki bármit is hozzátett ehhez az átalakuláshoz.