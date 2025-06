A kitartás diadala. Egy győzelem a Le Mans-i 24 óráson, és Robert Kubica pályafutása önmagában is megérdemli az iménti elismerést. A 41 éves lengyel autóversenyző Formula–1-es karrierjét derékba törte 2011-es ralibalesete, az életét és a karját is csodával határos módon tudták megmenteni a műtőben. Azonban nem adta fel, és ha az F1-ben többé nem is ért el hasonló sikereket, most hosszú időre emlékezetes győzelemben volt része egy másik legendás sorozatban és helyszínen.