Nem volt ellenszer Norrisra a kaotikus Osztrák Nagydíjon, melegszik a pite a vb-éllovasnak

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a kaotikus Formula–1-es Osztrák Nagydíjat, ezzel 15 pontra csökkentette hátrányát a világbajnoki tabellán csapattársával, a Spielbergben másodiként záró Oscar Piastrival szemben. A dobogó alsó fokára a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc állhatott fel. A címvédő, négyszeres világbajnok Max Verstappen versenye egy ütközés miatt már az első körben véget ért, de további három versenyző sem inthette le a kockás zászlót.

Lando Norrist ezúttal senki nem tudta megközelíteni a szombati időmérő edzésen, a másodikként záró ferraris, Charles Leclerc is öttizedes hátránnyal végzett a brit versenyző mögött. A második sorból ugyancsak egy McLaren és egy Ferrari indulhatott Oscar Piastri, Lewis Hamilton sorrendben, míg a címvédő Max Verstappen csak a hetedik legjobb időt autózta.

Negyedórás csúszással indult minden idők egyik legmelegebb nagydíja Spielbergben: már a felvezető körben gondjai akadtak Carlos Sainznak. A Williams harmincéves pilótája a rajtrácson ragadt (arra panaszkodott, hogy 1-es fokozatban maradt a váltója), hosszú percek után segítségére siettek a brit istálló dolgozói, ám végül körének befejezte után, a bokszban kigyulladt a féke, így már a rajt előtt véget is ért számára a verseny.

Végül a spanyol pilóta nélkül elstartolt a 19 fős mezőny a hetvenkörös futamon. Norris jól jött el az élen, és megtartotta a vezetést, miközben Leclerc-t Piastri tudta maga mögé utasítani. George Russell feljött a negyedik helyre, mögé Hamilton sorolt, eközben Kimi Antonelli mérte el csúnyán a hármas kanyar féktávját, és eltalálta Verstappen Red Bullját – mindkettejük versenye véget is ért az első körben.

Végül 17 versenyzővel folytatódott a körözés, Norris indította újra a mezőnyt, immáron Piastrival maga mögött, akit Leclerc, Hamilton és Russell követett. A McLaren ausztrál versenyzője hatalmas nyomás alatt tartotta csapattársát, a hatodik kör óta folyamatosan próbált túljutni legnagyobb riválisán, a tizedikben sikerült is meglepnie márkatársát. A hármas kanyarnál megelőzte a britet, de Norris jobban gyorsított ki, és visszavette pozícióját.

Még mindig csak a 17. körben tartottunk, de újabb versenyzőnek intettünk búcsút: a másik williamses, Alexander Albon a bokszlátogatását követően már nem tért vissza a pályára, 16-an maradtak versenyben...

Eközben továbbra is folyt a házi csata a wokingi istállónál, ami majdnem újabb balesetet eredményezett: a négyes kanyarnál a világbajnoki éllovas túl közel került Norrishoz, majdnem bele is ment hátulról, de szerencsére megúszták az ütközést. Norris gyorsan ki is hajtott a bokszba, majd így tett Piastri is, ideiglenesen a Ferrarik vették át a vezetést Ausztriában.

Féltávhoz érve újabb incidens történt, ezúttal Cunoda Júki és Franco Colapinto között. A japán előzés közben eltalálta és kiforgatta az Alpine-t. Mindketten megúszták a kiesést, tíz másodperces büntetés járt a Red Bull-os versenyzőnek. Tény, ez nem a Williams hétvégéje, de ugyanez elmondható az energiaitalosokról is...

Norris ekkorra már sikeresen leszakította magáról riválisáról, hat másodperces előnyre tett szert 32 kört követően. A McLarenek mögött ekkor Leclerc, Hamilton, Liam Lawson, Fernando Alonso, Russell, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg és Pierre Gasly volt az első tízben.

Piastri folyamatosan csökkentette lemaradását Norrisszal szemben, a 45-ben már lefelezte hátrányát, de a brit időben kapcsolt, és három körrel később már ismét „csak” négy másodperces különbség volt a két versenyző között. Eközben jött az újabb kerékcserehullám, előbb Hülkenberg, majd Leclerc, majd mérnökével folytatott kisebb vita után Hamilton és az éllovas Norris is kitért friss abroncsokért 16 körrel a futam vége előtt.

Két körrel később Piastri került meleg helyzetbe bokszkiállását követően. Az előtte autózó, korábban is nagyot csatázó Cunoda és Colapinto versengett, az Alpine versenyzője pedig nem figyelte a tükröket, és nemcsak leterelte az aszfaltról, de kis híján ki is ütötte a versenyből az ausztrált – jött is a megérdemelt öt másodperces büntetés az argentinnek. Piastrit ez viszont nem vigasztalta, az incidens miatt 4,3 másodperce nőtt a hátránya csapattársával szemben.

Norris előnye viszont gyorsan apadt a lekörözött pilótákon való túljutás és a kisebb szárnyhiba miatt, így a 62. körre 1.7 szekundumra csökkent az előnye.

Az utolsó körökben Bortoleto és Alonso csatája is nehezítette kissé Norris dolgát, végül elengedték őt, így a McLaren-versenyző zavartalanul mehetett az utolsó kanyarban.

Norris idei harmadik, pályafutása hetedik győzelmét aratta. A dobogó alsó fokára Leclerc állhatott fel, pontokat még Hamilton, Russell, Lawson, Alonso, Bortoleto, Hülkenberg és Ocon szerzett.

A brit versenyző győzelme egyben azt is jelenti, hogy a 22 pontos hátrányát 17 egységre csökkentette Piastrival szemben a világbajnoki pontversenyben, Verstappen kiesésével pedig egyre nagyobb szakadék nyílt a két McLaren és a négyszeres világbajnok között.

A világbajnoki idény jövő hét végén folytatódik Silverstone-ban a Brit Nagydíjjal.

Végeredmény, Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 307,018 km)

a pontszerzők:

Lando Norris (bit, McLaren) 1:23.47.693 óra Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 2.695 másodperc hátrány Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 19.820 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 29.020 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 1:02.396 perc h. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:07.754 p h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1 kör h. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1 kör h. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1 kör h. Esteban Ocon (francia, Haas) 1 kör h.

pole-pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 13 van hátra)

versenyzők:

Piastri 216 pont

Norris 201

Max Verstappen (holland, Red Bull) 155

Russell 146

Leclerc 119

Hamilton 91

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 63

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 42

Ocon 23

Hülkenberg 22

Isack Hadjar (francia, RB) 21

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

Alonso 14

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 13

Lawson 12

Pierre Gasly (francia, Alpine) 11

Cunoda Júki (japán, Red Bull) 10

Oliver Bearman (brit, Haas) 6

Bortoleto 4

csapatok: