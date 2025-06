Verstappen bajnoki álmának vége, Norrisé épp most támadt fel

Az osztrák sajtó egységesen úgy értékelte, hogy a Red Bull látványos bukása és a McLaren kettős győzelme határozta meg a versenyt. A Kurier például azt írta, hogy „Formula–1 Spielbergben: McLaren-egyeduralom, Red Bull-bukás. A világbajnoki címért folytatott küzdelem kétfős előadássá válik”, míg a Krone szerint „Norris győzött Spielbergben! Csalódás csalódás hátán a Red Bullnál”. A Salzburger Nachrichten úgy fogalmazott, hogy a Red Bull gyakorlatilag elengedte a világbajnoki címet „a sötét nap után”, miközben a McLaren fölényes kettős sikert ünnepelhetett.

Kiemelték, hogy a közel harmincezer holland szurkoló hangulata már közvetlenül a rajt után elromlott, mivel Verstappen számára a verseny „mindössze három kanyar után véget ért”, és úgy látták, az ötödik világbajnoki cím lehetősége „a 61 pontos hátrány miatt távolodni látszik”. A Kleine Zeitung szerint a McLaren egy teljesen más dimenzióban teljesített vasárnap, külön kiemelve, hogy Oscar Piastri már a verseny elején megelőzte Leclerc-t, míg Norris végig vezetve nyerte meg a futamot. Megemlítették, hogy Kimi Antonelli hibája volt végzetes Verstappen számára, akit már az első körben kiütött.

A svájci lapok hasonló képet festettek. A Tages-Anzeiger azt írta, hogy „egy ütközés, és máris véget ért a narancssárga buli”, utalva a holland szurkolók csalódottságára. Felidézték, hogy Verstappen már szombaton is csak a hetedik rajthelyet szerezte meg, és „a remény utolsó szikrája pedig a vasárnapi futam első körében kihunyt”. A Blick ehhez hozzátette, hogy a címvédő csak hetedik volt az időmérőn, majd vétlenként esett ki a verseny első körében, és úgy fogalmaztak: „Max Verstappen felejthető hétvégét élt át Spielbergben. És vele együtt szenvedett a narancssárga sereg, vagyis a számtalan holland drukker.”

A holland újságírók drámaiként tálalták honfitársuk kiesését. Az AD szerint Verstappen és a Red Bull számára „drámai véget ért az istálló hazai versenye Ausztriában”, miközben a McLaren „aranyat érő eredményt ért el a kettős győzelemmel”. Kiemelték, hogy Lando Norris ezzel jóvátette a kanadai hibáját, és megjegyezték: „Max Verstappen vasárnapja nagyjából 20 másodperc után befejeződött. A hetedik helyről rajtolva természetesen nem ringatta magát illúziókba, arra viszont még ő sem számított, hogy ez a futam ilyen drámai véget ér.” A De Telegraaf egyértelműen Verstappen kiesését helyezte a középpontba, megjegyezve, hogy „Verstappen számára kudarccal ért véget csapata, a Red Bull hazai futama Spielbergben”. Felidézték, hogy a címvédő három kanyar után búcsúzott, miután „a mercedeses Kimi Antonelli kilökte őt”.

A brit lapok természetesen Norris győzelmére helyezték a hangsúlyt, amit egyesek már a világbajnoki remények megerősítéseként értelmeztek. Az Independent szerint „Lando Norris nyerte a McLarenek csatáját, és az ausztriai sikerrel megerősítette az önbizalmát, ami lendületet adhat neki a világbajnoki címért folyó küzdelemben”. A Guardian azt emelte ki, hogy Norris a csapattársával, Piastrival vívott „kemény és élvezetes csatában” nyerte meg a futamot. A The Sun egyszerűen csak annyit írt: „Lando a legenda.” A Daily Mail a verseny egyik legfeszültebb pillanatára utalt, amikor megjegyezte: „Max Verstappen dühös volt Kimi Antonellire, miután a Mercedes versenyzője az Osztrák Nagydíj első körében nekiütközött, amelynek következtében mindketten feladták a küzdelmet.” A Mirror szerint Norris „sértetlenül megúszta a versenyt, és az idei harmadik futamgyőzelmét aratta”.

A spanyol sportsajtó elsősorban a McLarenen belüli rivalizálás alakulását emelte ki. A Mundo Deportivo úgy vélte, hogy „ahogyan a vasárnapi futam első felében, úgy a világbajnoki idényből hátralévő időben is igazán izgalmas lehet a két McLaren egymással vívott csatája”. Az As szerint a két csapattárs közötti küzdelmet „harc, csatározás és feszültség” jellemezte, de Norris végül megnyerte az Osztrák Nagydíjat, és ezzel „továbbra is harcban van a világbajnoki címért”. Megjegyezték, hogy Piastrihoz képest hét pontot hozott, és külön kiemelték: „A tökéletes spielbergi hétvégéjének rangját tovább emeli az a tény, hogy mindezt a Kanadában végrehajtott ügyetlen ütközés után volt képes végrehajtani.” A Marca szerint „Norris lenyomta Piastrit, Verstappen elköszönt.” A Sport pedig úgy értékelte, hogy „a kanadai csalódás után a McLaren kettőse újra a dobogóra állt. A csapat óriási fölényben volt az ellenfelekkel szemben, két versenyzője pedig izgalmas fej fej melletti csatát produkált, amely ezúttal nem ért véget olyan drámai módon, mint két hete Montrealban”.

A francia újságok is egyértelműen Norris magabiztos teljesítményét emelték ki. A L’Équipe szerint „Lando Norris magabiztosan nyerte meg vasárnap a Red Bull Ringen az Osztrák Nagydíjat. A McLaren brit versenyzője a pole-pozícióból rajtolt, és végig maga mögött tudta tartani márkatársát, Oscar Piastrit”. A Sud-Ouest összefoglalása szerint „a McLaren lehagyta Verstappent, és tovább növelte az előnyét, miután a holland vb-címvédő kiesett Spielbergben”.

A hétvége egyértelmű győztese tehát a McLaren, különösen Lando Norris, míg a Red Bullnak és Verstappennek a spielbergi futam inkább figyelmeztető jel volt arra, hogy a világbajnoki címvédés messzebbre került, mint korábban bármikor az idény során.

Végeredmény, Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 307,018 km)

a pontszerzők:

Lando Norris (bit, McLaren) 1:23.47.693 óra Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 2.695 másodperc hátrány Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 19.820 mp h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 29.020 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 1:02.396 perc h. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:07.754 p h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1 kör h. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1 kör h. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1 kör h. Esteban Ocon (francia, Haas) 1 kör h.

pole-pozíció: Norris

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 13 van hátra)

versenyzők:

Piastri 216 pont

Norris 201

Max Verstappen (holland, Red Bull) 155

Russell 146

Leclerc 119

Hamilton 91

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 63

Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 42

Ocon 23

Hülkenberg 22

Isack Hadjar (francia, RB) 21

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

Alonso 14

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 13

Lawson 12

Pierre Gasly (francia, Alpine) 11

Cunoda Júki (japán, Red Bull) 10

Oliver Bearman (brit, Haas) 6

Bortoleto 4

csapatok:

McLaren 417 pont

Ferrari 210

Mercedes 209

Red Bull 162

Williams 55

RB 36

Haas 29

Aston Martin 28

Sauber 26

Alpine 11

