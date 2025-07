Életében először állt rajthoz Formula–1-es versenyhétvégén Molnár Martin

A bajnokságba nem számított bele, mégis kiemelten fontos hétvége várt a brit F4 mezőnyének nagy részére Silverstone-ban, a Forma–1-es Brit Nagydíj helyszínén, ahol a történelem során először esett meg, hogy a három FIA-szintű utánpótlás-széria, azaz az F2, az F3 és az F4 egyazon hétvégén versenyezzen az F1-gyel.

Az összetett második helyén álló Molnár Martin úgy vágott neki a küzdelemnek, hogy szeretné kiélvezni az egyedülálló lehetőséget, ami maximálisan sikerült is neki. A Virtuosi Racing magyar pilótája a szombati időmérő edzésen a 3. legjobb időt érte el, a második legjobb körök rangsorában pedig 9. lett, így az első futamot – ezen a hétvégén a megszokott három helyett csak két, 25 perces versenyt rendeztek – utóbbi pozícióból kezdhette.

Amit pedig a Max Verstappen csodaszámba menő pole pozícióját hozó F1-es időmérő edzés után rendezett viadalon mutatott a késő délutáni időpont ellenére szép számban a lelátókon maradó silverstone-i közönségnek, azt alighanem még jó ideig megemlegeti majd az autósportot nemcsak imádó, de értő angliai szurkolósereg.

Martin agresszív volt; hol a füvet súrolta a kerekeivel, máskor félig a bukótérbe lógva passzírozta be magát a riválisa mellé; a Stowe-kanyarban előzött kívül és belül is, egyszer pedig az emlékezetes Verstappen–Hamilton csattanást hozó Copse-ban fordult el a határon táncolva az egyik ellenfele külső oldalán és vette át a pozíciót. Noha a rajthelyéből adódóan a dobogós helyezések sorsába nem tudott beleszólni, a közvetítés nagy részében az ő megmozdulásait láthattuk. Végül a 7. helyen intették le.

A dobogós remények így a második futamra maradtak, ám ezeket szerte foszlatta az a három rajthelyes büntetés, amit a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője a szombati verseny után az Ella Lloyd-dal történt összeérésért kapott. Azt azonban a 6. pozícióból indulva is sikerült megmutatnia, hogy a küzdőszelleme vasárnapra is töretlen maradt: rögtön a rajtnál javított egy pozíciót, majd miután visszaelőzték, újabb három nagyszerű előzést bemutatva, többek között bajnoki riválisát, Fionn McLaughlint is lehagyva a 4. helyig kapaszkodott fel, ám ez olyan sokat kivett a gumijaiból, hogy innen már nem volt feljebb. Végül az 5. helyen ért célba.

Még szinte jobb is, hogy így alakult a hétvége, és mindkét futamon hátrébb kellett rajtolnom és többet tudtam csatázni. Összességében nagyon jó hétvége volt, jó volt ilyen sok néző előtt versenyezni, remek volt a hangulat, sikerült kiélveznem minden pillanatát. Különleges élményt jelentett az is, hogy a Formula–1-es bokszutcából indulhattunk: a Virtuosi Racing a Ferrari garázsa előtti területet kapta meg, így az autóból oldalra pillantva Lewis Hamilton autóját láttam, mielőtt kihajtottam a pályára. Ezek mind olyan élmények, amelyekből motivációt tudok meríteni a folytatásra. Most jön egy kis szünet, de az edzéssel természetesen nem állok le és a versenyzéstől sem szakadok el teljesen, mert a jövő héten gokartban fogok coacholni. Július végén pedig Zandvoortban, az egyik kedvenc pályámon megy tovább a bajnoki küzdelem

– összegzett Martin.

Fotó: Jakob Ebrey Photography

A 16 esztendős versenyző véleményét osztotta Kiss Pál Tamás, a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője is, aki szintén úgy vélte, fontosabb az eredménynél az, amit a pályán láttunk a magyar versenyzőtől. „Azzal, hogy ekkorákat csatázott és elképesztően látványos előzéseket mutatott be, sokkal inkább meg tudta mutatni a tudását, mintha jobb pozícióban egyedül autózott volna és nem történt volna vele semmi. Martin egy ilyen komoly, nagy presztízsű versenyen megmutatta, hogy mire képes a pályán.”

Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója összességében sikeresnek értékelte a Brit Nagydíj hétvégéjét, és elárulta, hogy a háttérben is fontos munka zajlott.

Sikeres hétvégén vagyunk túl. Nagyon pici hiányérzet van bennem az elmaradt dobogó miatt, ami nyilvánvalóan a három rajthelyes büntetés számlájára írható, de ezeket a helyzeteket is meg kell tanulnunk kezelni, még ha nem is értünk egyet a döntéssel. Focinyelven szólva adható volt, még ha mi nem is adtuk volna meg. Ahogy haladunk előre Martinnal, egyre több nehézséggel fogunk találkozni, amiket meg kell tanulnunk kezelni

– kezdte értékelését Őry Tamás.

„Azt nézve, hogy mit adott nekünk ez a hétvége, Martin beleszagolt abba, hogy milyen az a közeg, ahova tartozni szeretne, és el is mondta, hogy ide vissza szeretne jönni. Mi azon dolgozunk, hogy ez megvalósulhasson. Martin az eredménytől függetlenül bebizonyította, hogy versenyképes. Minden versenyzőben valamilyen különleges képességet keresnek a csapatok, Martin szombati futamának második felében végrehajtott elképesztő előzései pedig megmutatták, hogy van benne kiválóság, van benne valami, ami biztosan nincs meg mindenkiben. Számomra ez ennek a hétvégének az egyik legnagyobb eredménye, mert ez a néhány perc nagyon felemelő volt mind a szakmának, mind Martin hazai szurkolóinak.”

Fotó: Jakob Ebrey Photography

„Emellett volt néhány tárgyalásunk, mert ahogy haladunk előre, úgy kell egyre korábban döntést hoznunk Martin jövőjéről. Most az előttünk álló egy-két évnek a szakmai programját rakjuk össze, és nyár végéig valószínűleg tudni fogjuk, hogy merre megyünk tovább. Ebből a szempontból is hasznos volt ez a hétvége a számunkra. Most következik három hét szünet, amelyben Martin picit tud mással foglalkozni, edzeni, készülni, hogy aztán megkezdje a szezon második felét, aminek célja, hogy megküzdjön a brit bajnoki címért.”

A brit F4-es bajnokság következő fordulóját július 26-án és 27-én rendezik a hollandiai Zandvoortban.

(Borítókép: Jakob Ebrey Photography)