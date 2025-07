Schumacher örökösének indult, igazi túlélőshow-n vált „halhatatlanná”

A Sauber német pilótája, Nico Hülkenberg a 242. nagydíjhétvégén és a 239. futamán vett részt a száguldó cirkuszban, mire végre felállhatott a pódiumra.

Tette mindezt úgy, hogy a 19. helyről rajtolhatott!

Sokat kellett rá várni, nem igaz? – mondta nevetve Hülkenberg a futam után. – Mindig is tudtam, hogy megvan bennünk a dobogó esélye, és azt is, hogy bennem is megvan valahol. De micsoda verseny volt! A mezőny végéről indulva elég szürreális volt. Nem is tudom biztosan, hogyan történt, de az biztos, hogy őrült és rendkívül változó időjárási körülmények voltak, a verseny nagy része egy túlélőshow volt.