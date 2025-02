Szoboszlai Dominik is kezd a Manchester City elleni Premier League-rangadón. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának zárómeccsén az éllovas Liverpool FC a négyszeres címvédő, a hétvégét mindössze a negyedik helyről kezdő égszínkékek otthonában szerepel.

Team news is IN ** #MCILIV — Liverpool FC (@LFC) February 23, 2025



Mint a találkozót felvezető anyagainkban jeleztük, mind a két szakvezető nagy csatát jósol a mérkőzésre, függetlenül attól, hogy a felek közt jelenleg 17 pont van a tabellán.

Az Arne Slot vezetőedző által a héten – hozzáállása és döntéshozatalai miatt – többször is jó példaként emlegetett Szoboszlai január 14-e óta minden bajnokin kezdő volt. A hétből ötöt végigjátszott, egyszer a 68., egyszer a 80. percben cserélte le a szakvezetője.

Már az Aston Villa ellen is idényrekordot döntött, előtte ugyanis hat bajnoki volt a legtöbb, amin zsinórban kezdő lehetett a 2024–2025-ös kiírásban. Az egyéni csúcsa a Liverpool színeiben ugyanakkor még messze, az első szezonja elején 18 mérkőzésen keresztül volt kirobbanthatatlan az akkor még Jürgen Klopp irányította együttesből.

Még a City-drukkerek is irigylik Szoboszlai teljesítményét

A City szurkolói boltjában pénteken sikerült beszélgetnem néhány helyi drukkerrel, akik finoman fogalmazva sem voltak optimisták a mérkőzés végkimenetelét illetően. A Real elleni BL-búcsú és az óév végén látott tizenhárom meccses széria mindössze egy győzelemmel egyaránt megtépázta a szurkolók önbizalmát – s vélhetően hasonló hatást fejtett ki a játékosok jó részénél is. Elmondásuk szerint nem is a védelemmel, nem is a támadósorral van a legnagyobb gond, inkább a középpályáról hiányolják azt a lendületet, ami a vasárnapi ellenfélnél a Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister triónak köszönhetően most megvan. Az a szűnni nem akaró zakatolás, fel-le futás, amit Szoboszlai játékával kapcsolatban az Aston Villa otthonában lejátszott meccset követő, valamint a mostani összecsapást felvezető sajtótájékoztatóján is kiemelt Slot.

Arról is beszéltek, múlt nyáron fontos lett volna, hogy lépéseket tegyen a klub Kevin De Bruyne utódjának megtalálására. A belga karmester már az előző évad jelentős részét is kénytelen volt kihagyni, s bár a mostani kiírásban a komoly sérülések elkerülték, teljesítménye érezhetően elmarad a korábbi években látottól. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, nyáron jó fogás lenne számukra Florian Wirtz, aki „bőven megérné” a Bayer Leverkusen által állítólag ráaggatott 140-150 millió eurós árcédulának megfelelő transzferdíjat.

Mindez azonban a – magyar idő szerint – 17 óra 30 perckor kezdődő mérkőzésen egyáltalán nem számít majd, és mivel saját csapatuk ellen nem akartak tippelni, végül 2–2-es döntetlent jövendöltek a találkozó végeredményeként.

Ha a Liverpool győz, úgy 11 pontos előnyre tesz szert a második helyen álló – igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott – Arsenallal szemben is. A londoniak szombaton 1–0-ra kaptak ki odahaza a városi rivális West Ham Unitedtól.





A manchesterieknél ezúttal még a meccsnapi keretből is kimaradt a térdproblémával küzdő norvég gólvágó, Erling Haaland.





Today’s team to face Liverpool! 🩵



XI | Ederson, Lewis, Khusanov, Ake, Gvardiol, Nico, De Bruyne (C), Savinho, Foden, Doku, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Dias, Kovacic, Grealish, Gundogan, Bernardo, Reis, Nunes, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/yLDMaa20ed — Manchester City (@ManCity) February 23, 2025

Az összecsapásról helyszíni összefoglalóval jelentkezünk a telt házas Etihad Stadionból.

LABDARÚGÁS

ANGLIA, PREMIER LEAGUE, 26. FORDULÓ

17.30: Manchester City–Liverpool