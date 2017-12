A Digi Sportnak adott interjút Georges Leekens, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya, aki nagyjából már felmérte a terepet, és arra jutott, hogy a magyar futballisták tele vannak kétségekkel, és sokat foglalkoznak a bírókkal.

"Az eredményesség csak kemény munkával érhető el. Hinni kell benne. A játékosok nagyon érzékenyek. Sokszor úgy tűnik, hogy nagyon kemények, de ez nem igaz. Kétségeik vannak. Főleg most. Ez egy nagyon nehéz év volt. Sok edzővel beszéltem. A korai Európa Liga- és a Bajnokok Ligája-búcsú, valamint a nemzeti csapat kudarca. De őszintének kell lennünk, a szurkolókkal is. Nagyon sok feladatunk van. A legfontosabb, hogy a játékosok tudják, hogy fontosak a válogatott számára" - mondta a csatorna Sport 24 című műsorának.

A kapitány szerint az is gond, hogy ha nem jönnek az eredmények, akkor mindenki depressziós. Viszont a sikerhez nem kellenek szupersztárok. "Nincs is mindig szükség klasszisokra. Csapat kell! Egy jó csapatra van szükségünk és stabilitásra. Nemcsak a védelemben, hanem mindenhol. Túl sok a hullámvölgy. Ha veszít a csapat, mindenki depressziós. Én nem esek kétségbe egy vereség után. Analizálni kell a vereséget, és levonni a konklúziót. Most csak beszélünk-beszélünk, de semmi sem változik. Egy másik edző, másik taktika. Mi ez a baromság? Felhívom Mourinho barátom, eljön két hónapra, de nem hiszem, hogy fog tudni segíteni. Az egyetlen dolog, ami segíthet, az az önbizalom."

A külföldön játszókkal még nem találkozott, mert leginkább Magyarországon tartózkodik, de itt is meglepte már pár dolog. "Itt viszont nagyon meglepett, hogy mennyire agresszívan játsszák a játékot, és hogy mennyire előtérbe helyezik az eredményességet. A játékvezetőkkel is túl sokat foglalkoznak. Felesleges energiapazarlás. De nem fogok neveket mondani."

Ezúttal sem hagyta ki Leekens, hogy Orbán Viktort méltassa. "Szerencsére itt, Magyarországon biztonság van. A miniszterelnöknek is köszönhetően, ha Budapesten sétálsz, nem kell rettegned. Biztonságban vagy, ez pedig nagyon fontos."